Uma pesquisa de 1988 mostrou que a mesma carne moída recebeu avaliações diferentes conforme a descrição: 75% magra ou 25% de gordura. Embora os números indiquem a mesma composição, a primeira expressão provocou impressões mais favoráveis. Após provar o alimento, porém, essa diferença diminuiu na prática.

Por que duas descrições iguais mudaram a avaliação da carne?

As duas expressões destacam partes diferentes do mesmo dado. Dizer 75% de carne magra direciona a atenção para uma característica vista como positiva. Falar em 25% de gordura coloca o foco na parte que muitas pessoas preferem reduzir, embora a proporção total não mude.

Esse fenômeno recebe o nome de efeito de enquadramento. A Associação Americana de Psicologia descreve o enquadramento como a maneira de apresentar um assunto capaz de influenciar sua percepção. Assim, a escolha das palavras pode mudar a impressão inicial sem alterar as características do produto.

Participante experimenta carne moída cozida durante uma reencenação de pesquisa sobre a influência da descrição do alimento // Imagem ilustrativa feita por IA

O experimento de 1988 comparou rótulos e degustação

Os pesquisadores Irwin P. Levin e Gary J. Gaeth publicaram o trabalho em dezembro de 1988, no Journal of Consumer Research. Eles investigaram como descrições positivas e negativas de um atributo influenciavam julgamentos sobre carne moída, incluindo sabor, qualidade e sensação de gordura.

O estudo original sobre os rótulos encontrou avaliações mais favoráveis para a versão anunciada como 75% magra. O resultado foi especialmente interessante porque os participantes também provaram a carne. A experiência direta reduziu, mas não eliminou necessariamente, a influência da descrição recebida.

O que mudou depois que as pessoas provaram o alimento?

Antes da degustação, a expressão do rótulo era uma das principais informações disponíveis para julgar o produto. Quando os participantes experimentaram a carne, passaram a contar também com cheiro, sabor e textura. Essa experiência ofereceu novas pistas, capazes de diminuir a importância da primeira descrição.

Os autores observaram uma redução do efeito de enquadramento após o contato com o alimento. Isso não quer dizer que experimentar tudo elimina qualquer influência do rótulo. Significa apenas que, naquele experimento, a experiência real com a carne enfraqueceu a diferença nas avaliações.

Garfo separa uma porção de carne moída cozida e revela sua textura, destacando a experiência direta com o alimento // Imagem ilustrativa feita por IA

O mesmo mecanismo aparece em outras apresentações

Um rótulo pode destacar uma informação verdadeira e deixar outra igualmente verdadeira menos visível. A explicação do efeito de enquadramento distingue formas de apresentar resultados e características. O exemplo da carne mostra o caso específico em que um atributo recebe destaque positivo ou negativo.

Algumas maneiras de observar essa mudança de foco em mensagens do dia a dia:

Carne moída: 75% magra e 25% de gordura descrevem a mesma proporção.

75% magra e 25% de gordura descrevem a mesma proporção. Resultados: destacar acertos ou erros muda qual parte chama primeiro a atenção.

destacar acertos ou erros muda qual parte chama primeiro a atenção. Serviços: anunciar a parcela atendida dá uma impressão diferente de destacar a parcela não atendida.

anunciar a parcela atendida dá uma impressão diferente de destacar a parcela não atendida. Avaliações: apresentar elogios antes das críticas pode influenciar a primeira impressão.

apresentar elogios antes das críticas pode influenciar a primeira impressão. Rótulos: escolher palavras favoráveis não altera automaticamente os dados do produto.

Esses são exemplos para entender a forma de apresentar informações, não resultados de novos testes com cada produto. O efeito pode variar conforme o contexto, a importância da escolha e o que a pessoa já sabe. Uma frase atraente não garante uma avaliação favorável de todos.

Como olhar além das palavras da embalagem?

Um caminho é procurar a informação completa antes de decidir. No exemplo da carne, basta conferir que 75% magra não significa zero gordura: o mesmo dado informa 25% de gordura. Também vale observar as quantidades, o preço e as características relevantes, sem depender apenas do termo em destaque.

É útil separar o efeito de enquadramento de outras situações. Na comparação lado a lado, diferenças pequenas podem ganhar destaque. Já uma terceira opção pode alterar a preferência entre produtos. Esses fenômenos mostram caminhos diferentes pelos quais a apresentação das alternativas afeta o julgamento.

Consumidora examina a composição de uma bandeja de carne moída no supermercado, sem depender apenas da apresentação do produto // Imagem ilustrativa feita por IA

O estudo mostra a importância de avaliar o conteúdo

O trabalho de 1988 demonstra que uma informação equivalente apresentada de outro modo pode mudar a impressão sobre o mesmo alimento. Mas ele não autoriza dizer que todos os consumidores serão influenciados, nem que rótulos sempre vencem a experiência. A pesquisa mediu avaliações em uma situação experimental específica.

Ao encontrar uma embalagem com palavras muito atraentes, conferir o que os números realmente dizem ajuda a formar uma opinião mais clara. A lição central é simples: a descrição chama a atenção, mas a escolha fica melhor informada quando considera também os dados e a experiência, quando disponíveis.