Os medalhistas de bronze dos Jogos de 1992 pareceram, em média, mais felizes que os de prata, segundo uma pesquisa publicada em 1995. Os cientistas relacionaram o resultado ao que cada atleta imaginava que poderia ter acontecido: ganhar ouro ou ficar sem medalha. Estudos posteriores examinaram essa comparação.

Por que o bronze pareceu mais feliz que a prata?

Os pesquisadores Victoria Medvec, Scott Madey e Thomas Gilovich examinaram as reações emocionais dos medalhistas nos Jogos de Barcelona, em 1992. Eles observaram os atletas no fim de suas provas e durante as cerimônias de entrega das medalhas, em momentos de reação imediata ao resultado.

O estudo, publicado em 1995 no Journal of Personality and Social Psychology, encontrou uma tendência de maior satisfação entre quem recebeu bronze. O registro da pesquisa original descreve o contraste e também apresenta evidências de competições realizadas em 1994.

Corredoras mostram reações diferentes após uma prova de atletismo, com comemoração e reflexão sobre o resultado alcançado // Imagem ilustrativa feita por IA

O pensamento contrafactual muda a comparação

O nome dado ao mecanismo é pensamento contrafactual. Ele aparece quando alguém imagina uma versão diferente de algo que aconteceu. Depois de uma competição, por exemplo, é possível pensar em uma jogada que teria mudado o resultado.

Esse tipo de pensamento pode apontar para uma situação melhor ou pior. A explicação do pensamento contrafactual distingue essas duas direções. A comparação não altera o resultado real, mas pode mudar a maneira de sentir uma conquista.

O que cada medalha faz imaginar?

Quem recebe a medalha de prata pode comparar seu resultado com o ouro que esteve perto. Já quem ficou em terceiro pode lembrar que uma colocação abaixo significaria terminar sem medalha. São referências diferentes para interpretar uma mesma cerimônia.

O contraste proposto pelos pesquisadores fica mais claro nestas comparações:

Prata: o resultado é comparado com a possibilidade de terminar em primeiro lugar.

o resultado é comparado com a possibilidade de terminar em primeiro lugar. Bronze: a conquista pode ser comparada com o quarto lugar, fora do pódio.

a conquista pode ser comparada com o quarto lugar, fora do pódio. Emoção: imaginar uma situação melhor pode trazer frustração; lembrar uma pior pode trazer alívio.

imaginar uma situação melhor pode trazer frustração; lembrar uma pior pode trazer alívio. Expectativa: quem esperava vencer pode avaliar a prata de outro modo que quem se surpreendeu ao chegar ao pódio.

Esses pensamentos são explicações possíveis para o padrão observado, não falas registradas de cada atleta. Um medalhista de prata também pode ficar muito contente. O resultado da pesquisa descreve uma tendência de grupo, não uma reação obrigatória.

Ilustração compara a prata próxima do ouro com o bronze distante do quarto lugar, mostrando duas formas de avaliar uma conquista // Imagem ilustrativa feita por IA

A nova pesquisa encontrou resultados parecidos

Em um trabalho publicado em 2021, pesquisadores analisaram fotografias de pódios olímpicos dos Jogos de 2000 a 2016. Eles usaram ferramentas para avaliar expressões faciais e consideraram também previsões sobre o desempenho dos atletas antes das disputas.

O estudo de 2021, publicado no Journal of Experimental Psychology: General, encontrou sinais de duas explicações: a comparação entre posições no pódio e a diferença entre o resultado alcançado e aquilo que era esperado.

As expressões faciais contam toda a história?

Uma fotografia mostra uma expressão em determinado momento, mas não mede toda a felicidade de alguém. A forma de sorrir pode variar, assim como o peso pessoal de cada conquista. Por isso, os resultados não significam que a prata seja menos valiosa.

Expectativas, trajetória e contexto podem mudar a reação de cada competidor. Um atleta que buscava apenas chegar ao pódio pode comemorar a prata intensamente. Outro, favorito ao ouro, pode sentir frustração temporária. O estudo identifica padrões de comparação, sem conhecer tudo que cada pessoa sentiu.

Fotografias de medalhistas com expressões variadas mostram como um sorriso isolado não revela toda a satisfação de um atleta // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma conquista também depende da referência

Fora do esporte, o mesmo raciocínio pode surgir em uma prova, seleção ou promoção. Uma pessoa aprovada em segundo lugar talvez pense no primeiro; outra comemora por ter conseguido a vaga. A comparação escolhida influencia a sensação de vitória ou perda.

Perceber esse movimento ajuda a separar o resultado concreto das alternativas imaginadas. Comparar com o que faltou pode orientar melhorias; lembrar o que foi alcançado pode trazer alívio. No caso olímpico, a principal descoberta foi justamente essa: o que quase aconteceu também pesa na satisfação.