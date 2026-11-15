O viés de ancoragem faz um casaco de R$ 350 parecer barato após você ver outro de R$ 900. Esse primeiro preço vira uma referência mental para avaliar a oferta seguinte, embora não comprove desconto. Pesquisas mostram como números apresentados antes podem alterar, sem aviso, a impressão sobre uma compra.

Por que o primeiro preço muda a comparação?

Imagine entrar em uma loja e encontrar um casaco de R$ 900. Minutos depois, aparece outro por R$ 350. O segundo pode transmitir uma sensação imediata de economia. Mas os dois produtos podem ter materiais, durabilidade e preços habituais muito diferentes.

Isso acontece porque a mente usa o primeiro número como ponto de partida. O valor seguinte é avaliado em relação ao anterior, não apenas por seus próprios méritos. Na psicologia, o fenômeno recebe o nome de viés de ancoragem.

O efeito de ancoragem ajuda a entender por que certos preços parecem mais vantajosos que outros – Imagem ilustrativa feita por IA

A pesquisa de 1974 revelou a força dos números iniciais

Os pesquisadores Amos Tversky e Daniel Kahneman estudaram a ancoragem em um trabalho publicado na revista Science em 1974. O estudo mostrou que até uma referência numérica sem ligação real com a resposta pode influenciar estimativas feitas logo depois.

No estudo de Tversky e Kahneman, participantes viram números como 10 ou 65 antes de estimar uma porcentagem. As respostas do grupo exposto ao número maior ficaram, em geral, mais altas. A experiência tratava de estimativas, não de uma compra real.

Onde a ancoragem aparece nas compras do dia a dia?

O preço riscado de uma promoção pode criar uma referência forte, mesmo quando o consumidor não conhece o histórico do produto. Cardápios, vitrines e planos de assinatura também apresentam valores diferentes lado a lado, permitindo comparações que nem sempre mostram o custo-benefício real.

Algumas situações comuns ajudam a reconhecer o efeito:

Etiqueta promocional: o preço antigo chama mais atenção que o valor habitual.

o preço antigo chama mais atenção que o valor habitual. Cardápio: um prato muito caro pode mudar a impressão dos demais.

um prato muito caro pode mudar a impressão dos demais. Assinatura: um plano premium pode fazer outro parecer econômico.

um plano premium pode fazer outro parecer econômico. Negociação: a primeira proposta pode orientar os valores seguintes.

Essas comparações não significam que toda oferta seja enganosa. O problema surge quando o valor mostrado primeiro substitui critérios mais úteis, como qualidade, necessidade e orçamento. A referência também pode agir junto do efeito chamariz, quando outra opção muda a preferência entre produtos.

O preço maior é sempre uma tentativa de manipulação?

Não. Lojas podem exibir produtos caros por diferenças reais de qualidade ou recursos. A ancoragem descreve uma tendência, não prova intenção de enganar. O efeito pode aparecer mesmo quando ninguém escolheu deliberadamente a ordem dos preços ou quando o consumidor conhece a técnica.

O Federal Reserve Bank de St. Louis explica que o primeiro preço pode influenciar a decisão e recomenda pesquisar outras ofertas. A entidade também destaca o risco de ignorar qualidade e custos. Reconhecer o viés ajuda, mas comparar dados independentes é mais seguro.

Nem sempre percebemos que uma informação inicial está influenciando nossas decisões de compra – Imagem ilustrativa feita por IA

Comparar preços reduz o peso da primeira referência

Antes de concluir que algo está barato, procure o preço usual do mesmo produto em mais de uma loja. Observe a quantidade, os materiais, o frete e as condições de pagamento. Se possível, defina um limite de gasto antes de ver a promoção anunciada.

Outra medida é comparar produtos pela mesma unidade ou característica. Um pacote maior não é necessariamente mais econômico, assim como a opção do meio não é sempre a melhor. A escolha fica mais clara quando o valor inicial deixa de ser a única referência.

A sensação de economia precisa ser confirmada

O viés de ancoragem ajuda a entender por que duas etiquetas podem mudar a percepção de uma compra. Sentir que houve uma grande economia não comprova que o preço é justo. Essa diferença importa tanto em compras pequenas quanto em contratos de maior valor.

O melhor cuidado é trocar a comparação automática por uma pesquisa curta e objetiva. Consulte outras ofertas, considere o uso real e confira o custo total. Assim, o primeiro número continua sendo uma informação, mas deixa de definir sozinho o que parece caro ou barato.