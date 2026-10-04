EM FOCO Resumo da matéria 01 Terceira opção pesa Uma alternativa inferior pode mudar a forma como duas opções originais são comparadas, mesmo que quase ninguém queira escolher o chamariz. 02 Alvo ganha contraste O chamariz costuma ser construído para parecer claramente pior que uma opção específica, fazendo essa opção parecer mais vantajosa. 03 Critérios ajudam Preço por unidade, necessidade real e recursos importantes reduzem a dependência de comparações montadas pelo próprio conjunto de ofertas.

Dois produtos parecem equilibrados até surgir uma terceira opção claramente pior em pontos importantes. O efeito chamariz descreve como essa alternativa pode mudar a comparação e tornar um produto original mais atraente. O resultado não é automático, mas mostra que escolhas dependem também do conjunto apresentado.

Como uma opção ruim consegue mudar a escolha entre duas boas?

O efeito chamariz aparece quando uma terceira opção inferior altera a preferência entre duas alternativas originais. O chamariz costuma ser claramente pior que uma opção específica em atributos importantes, fazendo essa opção ganhar contraste e parecer mais vantajosa do que parecia quando estava sozinha com a concorrente.

Isso não exige que alguém queira comprar o chamariz. Ele pode servir apenas como referência. O contexto muda a comparação: em vez de avaliar duas opções por valor absoluto, a pessoa pode enxergar uma delas como vencedora diante de uma terceira alternativa feita para ser fácil de rejeitar.

A terceira opção não precisa ser escolhida para influenciar o resultado da decisão

O que um estudo encontrou sobre decisões com opção chamariz?

Publicado no Frontiers in Behavioral Neuroscience, o estudo The neural correlates of the decoy effect in decisions usou uma tarefa de escolha com duas ou três opções e ressonância magnética funcional para investigar como a presença do chamariz mudava decisões e atividade cerebral.

Os autores observaram que conjuntos com chamariz podiam aumentar a atração pela opção-alvo e encontraram padrões cerebrais ligados a saliência e conflito. O estudo reforça que a terceira alternativa pode alterar a escolha, mas foi feito em laboratório e não garante o mesmo efeito em qualquer compra real.

Como perceber quando uma oferta pode estar funcionando como chamariz?

Uma pesquisa da Universidade de Oxford sobre decisões dependentes de contexto examinou como alternativas adicionais podem deslocar escolhas econômicas. Na prática, vale observar se uma opção parece existir principalmente para perder de outra em preço, quantidade ou recurso, sem oferecer compensação clara.

Outro sinal é quando a comparação muda drasticamente após a terceira opção aparecer. Se antes duas alternativas pareciam equilibradas e uma delas passa a parecer óbvia apenas por contraste, retirar mentalmente o chamariz ajuda a testar se a preferência continua de pé pelos critérios que realmente importam para você.

A seguir listamos 4 checagens simples antes da compra para reduzir o peso de um possível chamariz:

Retire a terceira opção: compare novamente apenas as duas alternativas que realmente atendem à sua necessidade.

compare novamente apenas as duas alternativas que realmente atendem à sua necessidade. Use preço por unidade: quando fizer sentido, transforme pacotes diferentes em uma mesma medida.

quando fizer sentido, transforme pacotes diferentes em uma mesma medida. Liste seus critérios: decida antes quais recursos têm valor real para o seu uso.

decida antes quais recursos têm valor real para o seu uso. Ignore a opção impossível: um produto claramente pior não precisa virar a régua principal da comparação.

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Como três opções podem reorganizar a comparação?

Imagine duas opções que trocam vantagens: uma custa menos, outra oferece mais recurso. A decisão é difícil porque cada uma vence em uma dimensão. Um chamariz pode ser colocado perto de uma delas, mas pior nos pontos decisivos, criando uma comparação fácil que antes não existia.

A opção-alvo passa a ganhar uma vitória clara sobre o chamariz, enquanto a concorrente continua exigindo troca entre atributos. Essa assimetria pode tornar o alvo mais fácil de justificar. A melhor defesa é voltar aos critérios originais e perguntar qual opção faria sentido se a terceira nunca tivesse aparecido.

A seguir listamos 3 papéis possíveis no conjunto de ofertas para visualizar como o contraste é criado:

DADOS EM FOCO Como funciona o conjunto com chamariz Tabela com alvo, concorrente e chamariz e o papel de cada opção. Opção Posição Papel Alvo Vence o chamariz claramente Ganha contraste Concorrente Troca vantagens com o alvo Mantém comparação difícil Chamariz É inferior ao alvo Cria referência fácil

Quando a terceira opção não muda sua decisão?

Se você já possui um critério dominante, como limite de preço rígido ou recurso indispensável, o chamariz pode ter pouco efeito. Preferências fortes reduzem espaço para o contexto, porque a escolha já está apoiada em uma regra que não depende tanto da comparação entre alternativas próximas.

O efeito chamariz mostra que decisões podem ser moldadas pela apresentação, não que lojas controlam qualquer comprador. Comparar com uma régua própria ajuda: quanto mais claros forem seus critérios antes da oferta, menor a chance de uma alternativa feita para perder definir o que parece melhor.