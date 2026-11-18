A fome e saciedade mudaram a forma como estudantes avaliaram lanches destinados a outro momento. Num experimento de uma universidade dos Estados Unidos, pessoas com fome ofereceram 20 centavos a mais, e pessoas saciadas ofereceram 19 centavos a menos. Os valores mostram como é difícil prever o próprio desejo futuro.

A fome mudou o valor dado a um lanche

Os pesquisadores Geoffrey Fisher e Antonio Rangel, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, observaram uma diferença entre o valor previsto e o valor atribuído ao alimento no momento de consumo. A investigação foi publicada na revista Psychological Science, em janeiro de 2014.

Segundo o registro do estudo no PubMed, participantes famintos ofereceram, em média, 20 centavos de dólar a mais por lanches que comeriam saciados. Já os saciados ofereceram 19 centavos a menos pelos alimentos destinados ao momento em que estariam com fome.

Estudante avalia frutas, doces e salgadinhos em uma sala universitária, com fichas de ofertas e alimentos separados sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como foi feito o teste com os participantes?

O experimento reuniu 101 estudantes, que compareceram a duas sessões separadas por três a cinco dias. Os voluntários avaliaram alimentos e fizeram ofertas em dinheiro, sabendo se estariam com fome ou saciados quando chegasse a hora de comer.

O desenho do teste separou situações importantes para a comparação:

Fome na decisão: os participantes ficaram quatro horas sem comer antes da sessão.

os participantes ficaram quatro horas sem comer antes da sessão. Saciedade na decisão: outros comeram um lanche reforçado pouco antes da sessão.

outros comeram um lanche reforçado pouco antes da sessão. Ofertas: cada valor podia variar de zero a quatro dólares.

cada valor podia variar de zero a quatro dólares. Consumo: um alimento sorteado poderia ser comprado e comido no fim da segunda sessão.

O estudo usou doces, frutas, salgadinhos e barras entre as opções oferecidas. Como os participantes tiveram experiências em dois momentos, a equipe pôde comparar previsões feitas antes com valores atribuídos quando chegou a condição física prevista.

A distância entre sentir e prever

O fenômeno recebe o nome de lacuna entre estados físicos e emocionais. A ideia é simples: quando alguém está saciado, pode não imaginar a força da fome futura. Quando está faminto, pode exagerar o apetite que terá depois.

Essa dificuldade não significa que a pessoa desconheça a diferença entre estar cheia e estar com fome. O problema é calcular o tamanho real dessa mudança ao avaliar algo antecipadamente. Assim, o desejo presente acaba entrando na conta de uma refeição futura.

Comparação mostra uma estudante avaliando os mesmos tipos de lanche com fome e depois de comer, com expressões de interesse diferentes // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que os dois erros tiveram tamanho parecido?

As diferenças de 20 e 19 centavos apareceram em direções opostas, mas com tamanho semelhante. Não são valores que um mesmo grupo pagou a mais ou a menos em comparação direta com o outro. São erros médios de previsão, apurados nas condições estudadas.

O resultado indicou uma espécie de efeito espelhado: a fome faz parecer que o alimento continuará muito desejado, enquanto a saciedade faz parecer que ele será pouco desejado. Os autores não afirmaram que toda pessoa apresenta exatamente o mesmo desvio.

O sabor pesou mais que a ideia de saúde

A equipe também pediu avaliações sobre sabor e qualidade saudável dos alimentos. Os dados sugeriram que as mudanças de estado afetaram mais a importância dada ao gosto esperado do que a avaliação de quanto cada opção seria saudável.

A Associação para a Ciência Psicológica destacou justamente esse contraste entre atributos ligados ao prazer imediato e características avaliadas de forma mais racional. Trata-se de uma observação experimental, não de uma regra sobre quais alimentos são melhores para a saúde.

Mulher escolhe frutas e lanches em supermercado brasileiro, com cesta de compras e opções variadas para planejar refeições futuras // Imagem ilustrativa feita por IA

Como usar esse resultado nas escolhas do dia a dia?

Uma aplicação prudente é evitar decidir toda a alimentação futura apenas pelo apetite do momento. Ao fazer compras, por exemplo, vale pensar em horários das refeições, quantidade necessária e opções que realmente serão consumidas. Isso ajuda a separar necessidade futura de vontade imediata.

O experimento foi realizado com estudantes em laboratório e ofertas em dólares, portanto seus valores não podem ser transferidos diretamente a supermercados brasileiros. Ainda assim, a conclusão central permanece útil: prever a própria fome exige considerar que o corpo não estará sempre como agora.