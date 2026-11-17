A preguiça social é a redução de esforço quando uma pessoa trabalha em grupo e sua contribuição fica pouco visível. Estudos mostram que responsabilidade, importância da tarefa e expectativa sobre os colegas mudam esse comportamento. Isso não significa que toda equipe trabalhe menos ou que alguém seja preguiçoso.

Por que o esforço pode cair dentro de um grupo?

Quando várias pessoas recebem uma única tarefa, pode ficar difícil identificar quem fez cada parte. Algumas passam a acreditar que sua contribuição terá pouco efeito no resultado. Esse padrão foi chamado de preguiça social ou folga social na pesquisa sobre esforço coletivo.

A Associação Americana de Psicologia define o fenômeno como redução do esforço individual no trabalho coletivo, em comparação com o trabalho sozinho. A definição descreve uma mudança de comportamento, não um defeito permanente de caráter. O mesmo participante pode agir de modo diferente conforme a situação.

Mesa de trabalho coletivo mostra participantes diante de uma tarefa sem divisão clara, com peças coloridas e contribuições diferentes // Imagem ilustrativa feita por IA

Responsabilidade e importância mudam o comportamento

A folga social pode surgir quando os resultados são medidos apenas para a equipe inteira. Sem uma divisão clara, um integrante talvez pense que outra pessoa fará o restante. Entretanto, em trabalhos relevantes e bem organizados, a cooperação pode aumentar o empenho de alguns participantes.

Uma dificuldade de coordenação não é a mesma coisa que falta de empenho. Mesmo com pessoas dedicadas, tarefas duplicadas e instruções contraditórias podem reduzir o resultado final. Antes de atribuir o problema à preguiça social, é preciso verificar como o grupo foi organizado e que recursos estavam disponíveis.

O que os experimentos revelaram sobre os colegas?

Em 1991, Kipling Williams e Steven Karau publicaram no Journal of Personality and Social Psychology uma pesquisa com três experimentos. Os participantes trabalharam em tarefas de criação de ideias, com variações na expectativa de desempenho dos parceiros e na importância atribuída à atividade.

O estudo disponível no PubMed, intitulado Social loafing and social compensation: the effects of expectations of co-worker performance, encontrou situações em que pessoas aumentavam o próprio esforço ao esperar pouco dos colegas. Esse resultado é chamado de compensação social e mostra que grupos nem sempre reduzem o empenho.

Duas colegas trabalham em um projeto coletivo, com uma delas assumindo uma etapa adicional para ajudar a concluir a atividade // Imagem ilustrativa feita por IA

A divisão clara ajuda a mostrar cada contribuição

Uma forma de diminuir o problema é definir entregas individuais reconhecíveis, sem perder o objetivo comum. Se cinco pessoas preparam uma apresentação, cada uma pode assumir uma parte definida e depois revisar o conjunto. Isso facilita identificar dificuldades sem transformar o grupo em disputa.

Algumas combinações práticas tornam o trabalho coletivo mais fácil de acompanhar:

Objetivo comum: explicar o resultado que o grupo precisa entregar.

explicar o resultado que o grupo precisa entregar. Funções definidas: identificar quem cuida de cada etapa.

identificar quem cuida de cada etapa. Prazos possíveis: combinar datas que considerem as dependências.

combinar datas que considerem as dependências. Retorno individual: informar o andamento sem humilhar participantes.

informar o andamento sem humilhar participantes. Ajuda compartilhada: reorganizar etapas quando surgir um obstáculo.

Também ajuda explicar por que cada etapa é importante para o resultado. Quando alguém percebe que sua parte faz diferença e recebe retorno sobre ela, a tarefa pode ganhar mais sentido. Não há uma receita universal: tamanho, confiança e tipo de atividade precisam ser considerados.

Quatro integrantes dividem as etapas de uma apresentação coletiva, com tarefas diferentes que se juntam em um painel compartilhado // Imagem ilustrativa feita por IA

Como organizar tarefas coletivas de modo mais claro?

Antes de começar, o grupo pode combinar responsáveis, prazos e critérios de entrega. Um acompanhamento breve permite descobrir se alguém precisa de ajuda e se uma etapa depende da anterior. Esse tipo de acordo torna o trabalho mais previsível sem exigir vigilância constante dos participantes.

A avaliação deve considerar o que foi possível realizar e quais obstáculos apareceram. Falta de ferramentas, instruções confusas e atraso de terceiros não provam pouca dedicação. Separar esforço individual de problemas de coordenação ajuda a fazer ajustes mais justos e menos acusatórios.

Trabalho em equipe não é sinônimo de acomodação

Os estudos mostram que a contribuição individual pode diminuir em certas condições, mas também apontam casos em que as pessoas se esforçam mais para compensar dificuldades. Por isso, atribuir automaticamente qualquer atraso à preguiça social seria uma conclusão precipitada e pouco útil.

O caminho mais prático é tornar objetivos, tarefas e retornos compreensíveis para todos. Com responsabilidades claras e atenção às necessidades de cada integrante, é possível preservar as vantagens do trabalho coletivo sem presumir que mais pessoas significam menos esforço.