Arqueólogos identificaram mais de 2,5 quilômetros de caminhos incas antes desconhecidos nas proximidades de Machu Picchu, no Peru. A descoberta foi feita em 2026 com auxílio do LiDAR, tecnologia que usa pulsos de laser para mapear o terreno sob a vegetação. A localização exata segue protegida para evitar danos.

Onde apareceram os novos caminhos incas?

Os vestígios ficam perto da chamada Muralha de Mandor, na margem do rio Urubamba oposta ao núcleo mais conhecido de Machu Picchu. O levantamento registrou rotas ligadas a plataformas e terraços em uma área coberta por floresta tropical, longe dos caminhos mais conhecidos pelos visitantes.

A Universidade de Varsóvia divulgou que o trabalho de campo ocorreu entre o fim de julho e o início de agosto de 2026. A descoberta é resultado de uma colaboração entre pesquisadores poloneses e peruanos que já atuavam na região havia anos.

Arqueóloga limpa fragmentos de madeira preservados em sedimentos úmidos de Marathousa 1, na Grécia, com cuidado para manter as peças intactas // Imagem ilustrativa feita por IA

O laser revelou formas sob a vegetação tropical

A tecnologia chamada LiDAR mede a distância até o terreno usando pulsos de luz. Com muitas medições, os pesquisadores produzem um modelo detalhado do relevo. Isso permite reconhecer mudanças de altura que podem indicar caminhos, plataformas e terraços escondidos entre as árvores.

O equipamento usado na campanha foi operado com um drone, conforme a equipe de pesquisa. Os dados ajudam a encontrar formas difíceis de observar no solo, mas não atravessam pedras como uma radiografia. A interpretação arqueológica continua necessária para distinguir construções antigas de feições naturais.

Como o LiDAR ajuda a reconhecer caminhos antigos?

O mapa criado por laser mostra pequenas mudanças de relevo em extensões difíceis de caminhar. Depois, especialistas comparam essas formas com registros de campo e estruturas conhecidas. Assim, o trabalho não depende somente da fotografia da floresta, que muitas vezes esconde a superfície debaixo das copas.

O processo reúne etapas diferentes antes da interpretação final:

Varredura: pulsos de laser medem distâncias até superfícies.

pulsos de laser medem distâncias até superfícies. Modelo do terreno: os dados representam alturas e desníveis.

os dados representam alturas e desníveis. Identificação: pesquisadores procuram traços de caminhos e terraços.

pesquisadores procuram traços de caminhos e terraços. Conferência: visitas de campo ajudam a avaliar as formas identificadas.

As imagens apontaram mais de 2,5 quilômetros de vias de época pré-colombiana. Essa extensão corresponde aos caminhos identificados, não a uma estrada única e contínua já escavada em toda sua área. Trechos e estruturas próximos ainda precisam de estudos mais detalhados para esclarecer seus usos.

Comparação de fragmentos de madeira destaca cortes de ferramentas de pedra e sulcos atribuídos a animais, com as marcas ampliadas em laboratório // Imagem ilustrativa feita por IA

A descoberta amplia o mapa do vale do Urubamba

O Santuário Histórico de Machu Picchu reúne montanhas, florestas e construções que fazem parte do patrimônio reconhecido pela UNESCO. A nova pesquisa indica que a circulação de pessoas e atividades incas também alcançava setores do vale menos estudados.

Segundo a equipe, a região protegida já conta com mais de 60 sítios arqueológicos ligados por caminhos. Até então, grande parte do estudo se concentrava em uma das margens do Urubamba. As novas rotas sugerem uma rede mais ampla, sem definir a função exata de cada trecho.

Por que a localização detalhada não foi divulgada?

Os responsáveis pela pesquisa decidiram não revelar as coordenadas exatas dos novos vestígios. O motivo informado é o risco de visitas não autorizadas, saques e danos provocados por pessoas que tentem alcançar os locais sem acompanhamento. A medida procura proteger o patrimônio enquanto os estudos continuam.

A proteção é importante porque um caminho antigo pode parecer apenas uma faixa de solo entre plantas. Escavações improvisadas ou pisoteio podem destruir informações sobre sua construção. A equipe mantém diálogo com órgãos culturais peruanos sobre o planejamento das próximas campanhas e a conservação da área.

Duas ferramentas antigas de madeira aparecem em uma mesa de conservação, com a longa vara de amieiro ao lado de um pequeno fragmento trabalhado // Imagem ilustrativa feita por IA

O trabalho de campo ainda precisa testar parte das pistas

Os pesquisadores pretendem ampliar o levantamento remoto e realizar escavações parciais para estudar os caminhos e as estruturas associadas. Essa verificação pode esclarecer quando as vias foram construídas, como eram usadas e quais áreas ligavam. Nem todas essas respostas estão disponíveis na fase atual.

Os novos caminhos incas mostram que a paisagem ao redor de Machu Picchu ainda guarda informações além dos monumentos famosos. O laser ajudou a identificar rotas escondidas, enquanto o trabalho dos arqueólogos deverá explicar seu papel na antiga rede de ocupação do vale.