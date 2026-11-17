Duas ferramentas de madeira trabalhadas por antigos humanos foram identificadas em Marathousa 1, na Grécia, com cerca de 430 mil anos. Uma peça comprida, de aproximadamente 80 centímetros, pode ter servido para cavar. Os objetos sobreviveram porque ficaram protegidos em sedimentos úmidos de uma antiga margem de lago.

Onde as ferramentas de madeira ficaram preservadas?

O sítio de Marathousa 1 fica na região do Peloponeso, em uma área que já teve um lago. Pesquisadores encontraram ali restos de animais, ferramentas de pedra e fragmentos de madeira. A umidade e a cobertura por sedimentos ajudaram a preservar materiais que geralmente desaparecem.

Uma pesquisa publicada em 2026 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences examinou as superfícies dessas peças. O estudo científico sobre Marathousa 1 identificou dois objetos trabalhados e diferenciou suas marcas daquelas produzidas por animais.

Vista de escavação funerária em Champigny-sur-Marne destaca covas antigas, grandes blocos de pedra e arqueólogos documentando os vestígios // Imagem ilustrativa feita por IA

A vara de amieiro foi moldada para uma tarefa prática

A peça maior foi feita de madeira de amieiro e apresenta sinais de corte, modelagem e desgaste. Ela mede cerca de 80 centímetros e pode ter sido usada para escavar o solo perto da água ou retirar casca de árvores. A função precisa, porém, não está demonstrada.

A Universidade de Reading participou da pesquisa com outras instituições. A equipe destacou que trabalhar madeira exige saber escolher um pedaço adequado, retirar partes indesejadas e dar forma ao objeto. São ações que ajudam a identificar fabricação intencional, mesmo sem conhecer todos os usos.

Como os pesquisadores reconheceram marcas humanas?

Os cientistas observaram a madeira com microscópios e compararam cortes, entalhes e áreas gastas. A forma sozinha não bastava. Era preciso distinguir sinais de ferramentas dos danos produzidos por água, sedimentos, raízes ou animais, porque todos podem alterar uma peça encontrada numa escavação.

Quatro tipos de evidência ajudaram a separar trabalho humano e alterações naturais:

Cortes: superfícies trabalhadas com marcas de retirada de madeira.

superfícies trabalhadas com marcas de retirada de madeira. Modelagem: mudanças na forma que sugerem preparo intencional.

mudanças na forma que sugerem preparo intencional. Desgaste: sinais compatíveis com contato durante o uso.

sinais compatíveis com contato durante o uso. Arranhões de animais: sulcos atribuídos à ação de um grande carnívoro.

Um terceiro fragmento de amieiro tinha sulcos profundos, mas não foi classificado como ferramenta. Os pesquisadores entenderam que as marcas eram provavelmente de um grande animal, talvez um urso. Essa comparação mostra por que identificar um instrumento antigo exige mais do que encontrar madeira com riscos.

Pesquisadora examina amostras minerais e fragmentos arqueológicos em laboratório, com materiais associados ao estudo do conjunto neolítico francês // Imagem ilustrativa feita por IA

Um segundo objeto mantém sua função desconhecida

A outra peça é muito menor e foi produzida com salgueiro ou álamo. Há sinais de intervenção humana, mas os especialistas ainda não conseguiram definir para que servia. Sua presença indica que a madeira podia ser trabalhada de mais de uma maneira naquela comunidade antiga.

Também foram achados ossos de animais e pedras trabalhadas, incluindo vestígios associados ao processamento de grandes animais. Isso ajuda a entender as atividades no entorno do lago, sem provar que uma ferramenta de madeira específica foi usada em cada tarefa encontrada no mesmo sítio.

Quem fabricou ferramentas tão antigas?

Os autores não identificaram a espécie humana responsável pelos objetos. Não há restos humanos suficientes no local para ligar as ferramentas a um grupo específico. A idade é obtida do contexto geológico do sítio, e não de um nome ou assinatura deixados por seus fabricantes.

O período pertence ao Paleolítico, quando diferentes populações humanas usavam pedras e outros materiais. As peças gregas não mostram quem as segurou, mas comprovam conhecimento técnico em uma época muito anterior à nossa. A identidade dos fabricantes permanece uma pergunta científica.

A descoberta amplia a história das tecnologias perecíveis

Os objetos de 430 mil anos estão entre as ferramentas manuais de madeira mais antigas identificadas com segurança. Antes deles, outras descobertas já mostravam o uso de troncos em estruturas. A diferença é que estas peças foram moldadas para serem seguradas e empregadas diretamente.

Madeira costuma apodrecer, ao contrário de muitas pedras. Por isso, as ferramentas preservadas em Marathousa 1 revelam uma parte pouco visível da tecnologia antiga. O achado reforça que os objetos que sobreviveram não representam, necessariamente, tudo o que nossos ancestrais sabiam fabricar.