Uma pintura rupestre de pelo menos 51.200 anos, encontrada na caverna de Leang Karampuang, na Indonésia, mostra um porco e três figuras semelhantes a pessoas. Cientistas dataram minerais formados sobre a tinta e interpretaram a composição como uma cena. Seu significado, porém, ainda não pode ser afirmado com certeza.

O que aparece na pintura de Leang Karampuang?

O painel fica em uma caverna de calcário na ilha de Sulawesi, no sul da Indonésia. Ele reúne um porco selvagem e três figuras parecidas com seres humanos. A disposição sugere uma interação, embora a pintura esteja desgastada e partes das imagens sejam difíceis de reconhecer.

O estudo publicado na revista Nature em 2024 descreve essa composição como uma possível narrativa visual. A proposta não é identificar uma conversa ou ação específica, e sim observar que várias figuras parecem fazer parte do mesmo acontecimento representado na parede.

Interior da caverna de Leang Karampuang mostra o teto calcário com pintura rupestre avermelhada e marcas naturais de desgaste // Imagem ilustrativa feita por IA

A idade veio de minerais depositados sobre a tinta

Para calcular a idade mínima, os pesquisadores analisaram uma crosta de carbonato de cálcio formada por cima do pigmento. Como a camada mineral cresceu depois da pintura, ela funciona como um limite de tempo: a imagem precisa ser mais antiga que o depósito que a recobre.

A equipe usou ablação a laser e séries de urânio para medir pontos da camada mineral. Uma amostra indicou pelo menos 51.200 anos para a pintura. Isso não significa saber o dia exato da criação, nem que todas as partes do painel tenham a mesma idade.

Por que essa cena chamou tanta atenção?

O interesse não está apenas na antiguidade do porco desenhado. Os pesquisadores destacam a possibilidade de várias figuras comporem um episódio, algo mais difícil de interpretar do que uma imagem isolada de animal. Por isso, a descrição de narrativa continua ligada à leitura científica da composição.

Três pontos ajudam a separar o que foi observado do que ainda depende de interpretação:

Animal: a pintura mostra um porco reconhecível na composição.

a pintura mostra um porco reconhecível na composição. Figuras: três formas foram interpretadas como semelhantes a humanos.

três formas foram interpretadas como semelhantes a humanos. Interação: a posição entre elas sugere uma cena compartilhada.

a posição entre elas sugere uma cena compartilhada. Idade mínima: a crosta sobre a tinta tem pelo menos 51.200 anos.

a crosta sobre a tinta tem pelo menos 51.200 anos. Sentido: não há prova do enredo ou da intenção de quem pintou.

Uma cena antiga não é o mesmo que um relato completo com personagens identificáveis. A arte pode representar caça, memória, crença ou outra atividade, mas nenhuma dessas explicações foi demonstrada de forma definitiva. A pesquisa apresenta evidências físicas para a idade e interpretação cautelosa para o conteúdo.

Amostra de calcita retirada de Leang Karampuang aparece em equipamento de laboratório usado para estudar minerais formados sobre a pintura // Imagem ilustrativa feita por IA

O método melhorou a precisão das datas

A Southern Cross University informou que o uso do laser ajudou a examinar a composição química de áreas muito pequenas da crosta. Isso permite evitar partes alteradas, que poderiam atrapalhar a leitura da idade. A técnica mede o mineral, não o pigmento vermelho diretamente.

O valor encontrado representa uma idade mínima, porque a crosta pode ter começado a crescer muito depois da pintura. Outras amostras do painel apresentaram idades menores. A referência de 51.200 anos vem da camada mais antiga analisada sobre uma das figuras.

Uma descoberta de 2026 ampliou a cronologia da região

Em janeiro de 2026, outra pesquisa na Nature apresentou uma marca de mão da ilha de Muna, também na Indonésia, com idade mínima de 67.800 anos. Trata-se de outro sítio e de outro tipo de imagem, não de uma nova data para a cena do porco.

A comparação mostra que a região conserva registros de arte rupestre de épocas muito antigas e com formas diferentes. Uma mão marcada na rocha e uma cena com pessoas e animal fornecem pistas distintas. Não é correto chamá-las de uma única pintura nem presumir que tenham o mesmo significado.

Comparação apresenta a cena do porco em Leang Karampuang e uma marca de mão da ilha de Muna, em superfícies rochosas distintas // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a cena permite afirmar sobre seus autores?

O painel de Leang Karampuang comprova que havia produção de imagens complexas na região há dezenas de milhares de anos. Ele não revela a identidade individual dos artistas, sua língua nem a história exata que poderiam estar contando. Essas perguntas continuam abertas para a arqueologia.

A combinação de um porco, três figuras e uma idade mínima medida já é um resultado expressivo. Ao preservar a diferença entre imagem observada, data científica e interpretação, a descoberta ajuda a compreender como grupos humanos antigos usavam paredes de cavernas para criar representações.