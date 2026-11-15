As pegadas de White Sands, no Novo México, indicam presença humana na América há mais de 21 mil anos. Rastros pré-históricos ficaram gravados no solo por milênios. Pesquisas de 2026 situaram as marcas entre 21.700 e 23.500 anos, alterando profundamente o debate sobre a ocupação do continente americano.

Onde foram encontradas as pegadas antigas?

Os rastros apareceram no atual Parque Nacional de White Sands, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Há milhares de anos, a área abrigava o lago Otero e faixas de lama úmida. Pessoas e animais passavam por ali e deixavam marcas que acabaram soterradas.

Com a mudança do ambiente, os sedimentos endureceram e guardaram os contornos dos pés. Hoje, a erosão pode expor essas marcas e também destruí-las. O Serviço Nacional de Parques documenta trilhas humanas e rastros de animais da Era do Gelo na região.

As marcas preservadas no solo oferecem evidências de uma presença humana muito antiga no continente – Imagem ilustrativa feita por IA

As datas foram conferidas por métodos diferentes

Em 2021, pesquisadores anunciaram idades de aproximadamente 21 mil a 23 mil anos para camadas com pegadas humanas. Parte da datação inicial usou sementes de plantas aquáticas. Especialistas questionaram se o carbono absorvido da água poderia produzir resultados mais antigos do que a realidade.

Novos testes com pólen terrestre e luminescência reforçaram a estimativa em 2023. Em outubro de 2026, um estudo divulgado pelo USGS examinou mais camadas e refinou a cronologia para cerca de 21.700 a 23.500 anos, com base em novas análises.

Por que as pegadas mudam a história da América?

Durante muito tempo, modelos conhecidos ligavam a ocupação americana principalmente à chamada cultura Clóvis, muito mais recente que as marcas de White Sands. Outros sítios já haviam sugerido presenças anteriores, mas as novas pegadas acrescentaram evidência direta de pessoas caminhando em plena glaciação.

A sequência das pesquisas mostra como a data foi sendo testada:

2021: primeira publicação da faixa de 21 a 23 mil anos.

primeira publicação da faixa de 21 a 23 mil anos. 2023: pólen e luminescência sustentaram a datação inicial.

pólen e luminescência sustentaram a datação inicial. 2026: mais camadas ajustaram a faixa para 21,7 a 23,5 mil anos.

mais camadas ajustaram a faixa para 21,7 a 23,5 mil anos. Limite: idade da pegada não revela a primeira chegada humana.

O achado não informa quando ocorreu a primeira entrada humana no continente, nem por qual caminho cada grupo chegou. Ele indica que pessoas já estavam ali naquela época. A região de White Sands preserva também marcas de grandes animais, essenciais para entender a paisagem antiga.

Os estudos de datação ajudam a investigar a época em que aquelas pessoas caminharam pela região – Imagem ilustrativa feita por IA

Uma trilha sugere um adulto carregando uma criança

Em uma das trilhas estudadas, marcas de um adulto aparecem com passos irregulares e pegadas infantis em alguns pontos. Os cientistas interpretam que alguém provavelmente carregou uma criança por parte do percurso e a colocou no chão em certos momentos.

O desenho do passo mostra mudanças de peso e direção, mas não revela o nome, o parentesco ou o destino da dupla. É uma interpretação dos sinais deixados na lama. Como em outros vestígios da pré-história, a observação é mais segura que uma história pessoal inventada.

Quais animais deixaram pegadas na região?

Os pesquisadores também identificaram rastros de mamutes, preguiças-gigantes e lobos-terríveis, animais que viveram na América durante a última glaciação. Algumas trilhas humanas se relacionam espacialmente com marcas de grandes mamíferos, mostrando que eles usavam uma mesma paisagem antiga.

As pegadas não significam que todos esses animais passaram no mesmo dia ou que cada encontro tenha envolvido caça. A análise de profundidade, direção e camadas é necessária para comparar trajetos. A leitura dessas marcas depende da posição no sedimento e da comparação com outros rastros preservados na área.

A descoberta ampliou o debate científico sobre a ocupação humana do continente americano – Imagem ilustrativa feita por IA

O chão preservou pistas que os ossos não mostram

Uma pegada registra posição, movimento e contato com o solo no momento em que foi feita. Por isso, pode mostrar trajetos e tamanhos de pés que não aparecem em sepultamentos ou ferramentas. Em White Sands, diferentes trilhas ajudam a reconhecer passagens humanas repetidas pela antiga margem do lago.

Novas análises podem ajustar detalhes das idades e da paisagem, mas os estudos publicados sustentam presença humana muito anterior à cultura Clóvis. O cuidado principal é não transformar a pegada mais antiga conhecida em prova da primeira pessoa que entrou na América. Esse acontecimento permanece aberto à pesquisa.