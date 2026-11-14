Um colar de 42 dentes, datado de cerca de 5 mil anos, surgiu numa sepultura perto de Wrocław, na Polônia. Havia restos humanos, peças de sílex e um machado de pedra. Exames futuros poderão esclarecer parentescos, espécies dos dentes e a função dos objetos, detalhes que ainda permanecem desconhecidos.

Onde apareceu o colar de 42 dentes?

O achado ocorreu perto da vila de Żórawina, na região de Wrocław, durante trabalhos arqueológicos de 2026. Os pesquisadores encontraram um túmulo em monte de terra próximo a vestígios muito mais recentes. O colar estava disposto em forma de adorno, apesar de seu cordão não ter sobrevivido.

Segundo a Universidade de Wrocław, os 42 dentes perfurados incluem incisivos e caninos de mamíferos grandes. A disposição sugere que foram enfiados em algum tipo de fio. Entre as espécies possíveis estão animais selvagens, mas a identificação exata aguarda análises.

A quantidade de dentes utilizados chama atenção para o trabalho envolvido na produção do adorno

O túmulo reúne ossos e objetos de épocas antigas

Mais abaixo, a equipe encontrou um esqueleto masculino adulto, dois pequenos objetos cortantes de sílex e um machado de pedra. Perto do colar também havia contas de osso e âmbar e fragmentos de dois crânios humanos. A posição desses materiais será estudada para entender a deposição.

Os pesquisadores não afirmam que os crânios representem vítimas de um ritual. Também não sabem se o homem enterrado foi um guerreiro ou caçador. São hipóteses levantadas pela presença do machado e dos adornos, não conclusões definitivas sobre sua vida.

O que os dentes podem revelar sobre a sepultura?

A mistura de dentes pode indicar uma peça de grande valor para quem a usou ou depositou. No entanto, seu significado social depende de comparações com outros sepultamentos. A aparência incomum não basta para demonstrar poder político, parentesco ou uma função religiosa definida.

Os objetos oferecem pistas diferentes para a pesquisa:

Dentes: 42 peças perfuradas foram reunidas como adorno.

42 peças perfuradas foram reunidas como adorno. Contas: pequenos elementos de osso e âmbar apareceram perto do colar.

pequenos elementos de osso e âmbar apareceram perto do colar. Esqueleto: os restos de um homem adulto estavam em posição mais profunda.

os restos de um homem adulto estavam em posição mais profunda. Machado: a peça de pedra mostra sinais de uso.

a peça de pedra mostra sinais de uso. Crânios: fragmentos de duas outras pessoas exigem estudo separado.

Alguns dentes do colar podem até ser de origem humana, possibilidade ainda não esclarecida. Exames genéticos e de forma dos dentes ajudarão a separar espécies. Para entender se foram usados em vida ou depositados apenas no funeral, será preciso avaliar desgaste e contexto.

Os pesquisadores investigam o possível significado da peça para a pessoa que foi enterrada

A datação inicial aponta para cerca de 2900 a.C.

O formato do machado levou a uma datação preliminar de pouco mais de 2.900 anos antes de Cristo. O conjunto pode estar ligado à cultura da cerâmica cordada, conhecida por sepultamentos e objetos próprios. Essa relação ainda precisa ser testada, pois semelhança material não define identidade de pessoas.

O local também apresentou vestígios datados dos séculos IV e V depois de Cristo. Eles são muito mais recentes que o sepultamento com o colar. Reconhecer essa diferença evita reunir materiais de épocas separadas em uma única história. A equipe trabalha com camadas e datas distintas.

Como os exames podem identificar os enterrados?

A Universidade Médica de Wrocław informa que serão usados exames de DNA antigo e datação por carbono 14. Os testes podem investigar a idade dos restos, possíveis parentescos e a origem de parte do material. Até a publicação dos resultados, essas respostas seguem em aberto.

Os especialistas também querem observar marcas nos ossos e nos dentes, além de sinais ligados à alimentação. Esse trabalho pode esclarecer se houve ferimentos e como as pessoas viveram. Nenhum exame isolado, porém, fornece uma biografia completa de quem foi enterrado.

O colar oferece pistas sobre os materiais usados na criação de adornos há milhares de anos

O colar abre perguntas sobre funerais antigos

Outro túmulo semelhante foi relatado na região de Iwiny, a poucos quilômetros de distância. Comparar os dois locais poderá revelar práticas compartilhadas ou diferenças entre grupos. A descoberta de objetos parecidos não prova, sozinha, que os mortos eram da mesma família ou comunidade.

O colar de dentes, o machado e os restos humanos formam um conjunto raro para essa parte da Polônia. A sepultura de Żórawina traz evidências concretas, mas ainda não permite definir a posição social ou o significado de cada objeto. São as análises em andamento que poderão reduzir essas dúvidas.