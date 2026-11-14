As escavações do mercado de Leicester, na Inglaterra, revelaram ocupações de épocas diferentes, incluindo o enterro de um bebê da fase romana. Sob o piso também apareceram casas antigas, moedas e estruturas medievais. Cada camada ajuda a explicar como a região mudou antes de se tornar um centro comercial.

O que apareceu sob o mercado de Leicester?

As obras de renovação abriram espaço para investigar o terreno do mercado histórico. A equipe dos serviços arqueológicos da Universidade de Leicester encontrou construções romanas, objetos medievais e marcas de atividades ainda mais antigas. O trabalho de campo começou em julho de 2025, acompanhado pela prefeitura.

A notícia inicial sobre o enterro de uma criança romana saiu em setembro de 2025. Em março de 2026, a universidade apresentou um balanço mais amplo das escavações. Assim, o sepultamento e o novo relatório pertencem à mesma investigação, mas foram divulgados em momentos diferentes.

O sepultamento romano ajuda a reconstruir parte da história dos primeiros habitantes da região

Um bebê foi enterrado sob uma construção romana

Os arqueólogos localizaram os restos de um bebê sob o piso de uma antiga casa feita de madeira. A universidade situou o enterro em cerca de 1.900 anos atrás. Sobre essa ocupação surgiu, mais tarde, uma construção romana de pedra, quando a lembrança do sepultamento provavelmente já havia desaparecido.

O contexto ajuda a entender a sequência de ocupação, mas não esclarece, por si só, a causa da morte nem a identidade da criança. Perto dali, foram registrados fornos de cerâmica e objetos de uso diário. Juntos, esses materiais revelam uma área habitada e produtiva.

Como as camadas contam a mudança da cidade?

A cidade romana de Ratae Corieltauvorum ocupava a área onde hoje fica Leicester. Nos setores escavados, as primeiras casas de madeira deram lugar a edifícios mais sólidos. Depois vieram depósitos ligados ao período anglo-saxão e estruturas de comércio da Idade Média.

Entre as etapas identificadas pela equipe, destacam-se:

Pré-história: pequenas ferramentas de pedra indicam atividade humana no terreno.

pequenas ferramentas de pedra indicam atividade humana no terreno. Época romana: casas, um enterro infantil, fornos e moedas mostram diferentes usos.

casas, um enterro infantil, fornos e moedas mostram diferentes usos. Período anglo-saxão: camadas de solo separam fases antigas da cidade.

camadas de solo separam fases antigas da cidade. Idade Média: pisos, poços e marcas de bancas documentam o comércio.

pisos, poços e marcas de bancas documentam o comércio. Época moderna: construções públicas foram reformadas ou demolidas ao longo dos séculos.

Essa ordem não significa que cada fase tenha ocupado exatamente o mesmo espaço. Os pesquisadores comparam profundidade, materiais e estruturas para separar épocas. Uma camada pode ser cortada por obras posteriores; por isso, a posição de cada achado é tão importante quanto sua aparência.

As estruturas medievais mostram como o mesmo espaço ganhou novas funções ao longo dos séculos

O mercado medieval deixou marcas de trabalho e comércio

O levantamento encontrou restos do Shambles and Drapery, mercado coberto surgido no século XV, onde atuavam açougueiros e outros comerciantes. Também foram documentadas bancas, chaves, couro, moedas e fragmentos de vasos. Esses objetos mostram rotinas de compra e venda que mudaram com a cidade.

Outra descoberta foi a antiga Gainsborough Chamber, construção cívica do século XVI usada em atividades públicas. Sob ela, os arqueólogos examinaram uma câmara subterrânea associada a relatos de prisão. Marcas riscadas no reboco apareceram, mas não formam mensagens legíveis que permitam identificar autores.

Por que moedas e pisos ajudam a datar o local?

Um depósito com cerca de 30 moedas romanas do século IV foi encontrado dentro de uma grande cavidade. Ainda não se sabe se representava dinheiro guardado ou algum depósito simbólico. O balanço arqueológico da universidade informa que as peças precisam passar por limpeza e estudo antes de conclusões mais precisas.

Os restos de pisos e pequenos cubos usados em mosaicos romanos também ajudam a identificar mudanças nos edifícios. Comparar objetos de uma mesma camada permite estimar sua época, mas não oferece uma data exata para tudo. A equipe precisa verificar a relação entre construções e materiais.

A descoberta permite estudar mudanças na arquitetura e na vida cotidiana da cidade

As obras seguem com acompanhamento arqueológico

A principal etapa da escavação foi concluída antes da retomada da reforma. O trabalho de conservação e estudo dos materiais continua, e um arqueólogo deve acompanhar novas aberturas no terreno. Isso permite registrar achados adicionais sem tratar a obra atual como um obstáculo inevitável à pesquisa.

O mercado guarda registros de moradia, trabalho, comércio e morte ao longo de muitos séculos. O enterro romano é uma das descobertas mais delicadas, mas ganha sentido quando visto com os edifícios que vieram depois. A história aparece na sobreposição das camadas, não em um único objeto.