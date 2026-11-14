O distanciamento psicológico permite observar um conflito pessoal como se acontecesse com outra pessoa. Três experimentos encontraram respostas mais ponderadas quando participantes adotaram essa perspectiva. Ela pode ajudar a comparar possibilidades, mas não significa fugir do problema nem garante uma decisão correta.

Como o distanciamento psicológico muda a visão do conflito?

Durante uma discussão, é fácil prestar atenção apenas ao que causou mágoa. Imaginar que a mesma situação aconteceu com um amigo pode trazer outras perguntas sobre o problema: o que cada pessoa sabe, quais fatos faltam e que soluções seriam possíveis sem ignorar a própria necessidade?

Esse modo de pensar se aproxima do distanciamento psicológico, isto é, olhar uma experiência com alguma distância mental. O recurso não exige esquecer o sentimento. Ele busca diminuir o peso da perspectiva imediata para permitir considerar outros pontos de vista com mais cuidado.

Imaginar o conselho que daríamos a um amigo pode revelar alternativas que antes não percebíamos

Três experimentos testaram o raciocínio em relações próximas

Em 2014, Igor Grossmann e Ethan Kross publicaram na revista Psychological Science o estudo Exploring Solomon’s paradox: self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults. Segundo o registro científico no PubMed, foram três experimentos com 693 participantes.

Os voluntários refletiram sobre problemas em relacionamentos próximos, incluindo situações hipotéticas de traição. Os pesquisadores avaliaram a capacidade de reconhecer incertezas, considerar acordos, pensar em mudanças e enxergar a perspectiva de outras pessoas. Isso mede a qualidade do raciocínio apresentado, não o resultado de conflitos vividos posteriormente.

Por que o resultado recebeu o nome de paradoxo de Salomão?

O nome faz referência à dificuldade de aplicar a própria sabedoria aos problemas pessoais. Nos testes, os participantes apresentaram respostas mais ponderadas sobre conflitos alheios do que sobre os seus. Quando adotaram a perspectiva de observador, essa diferença deixou de aparecer nas condições estudadas.

A pesquisa também comparou adultos de 20 a 40 anos com pessoas de 60 a 80 anos. O padrão observado foi semelhante nos dois grupos. Isso não prova que idade ou experiência sejam inúteis; apenas mostra que a vantagem da distância mental não ficou restrita aos jovens.

A distância mental não é uma maneira de fugir da conversa

Imagine alguém magoado com um colega. Pensar como conselheiro pode ajudar a organizar os fatos antes de responder com raiva, mas não resolve o desacordo sozinho. Evitar o assunto indefinidamente é diferente de reservar um momento para avaliar a situação de maneira menos impulsiva.

Antes de conversar, algumas perguntas podem ajudar a ampliar a perspectiva:

Fatos: o que aconteceu e o que ainda não foi confirmado?

o que aconteceu e o que ainda não foi confirmado? Perspectivas: o que a outra pessoa pode ter entendido?

o que a outra pessoa pode ter entendido? Limites: o que não é aceitável nessa relação?

o que não é aceitável nessa relação? Possibilidades: existe espaço para um acordo ou uma mudança?

Essas perguntas não devem virar uma obrigação de ceder sempre. Uma pessoa pode entender o ponto de vista alheio e ainda discordar. O objetivo é encontrar uma resposta ligada aos fatos, sem confundir calma com aceitar desrespeito ou abandonar limites necessários.

O envolvimento emocional pode dificultar uma análise mais calma dos próprios problemas

A reflexão em terceira pessoa é uma opção prática

Uma possibilidade é usar o próprio nome ao pensar no conflito: “o que essa pessoa aconselharia a alguém nessa situação?”. Mudar a maneira de formular a pergunta pode ajudar a perceber alternativas. Ainda assim, a resposta precisa considerar consequências reais, inclusive riscos e responsabilidades.

A Associação para a Ciência Psicológica descreveu como os participantes refletiram sobre conflitos imaginados. Os achados apoiam um recurso de reflexão, não uma receita para toda relação. Questões de segurança, violência ou coerção exigem proteção e apoio adequados, além de ponderação.

Quando vale experimentar essa perspectiva?

Ela pode ser útil antes de enviar uma mensagem difícil, discutir um limite ou decidir se vale retomar uma conversa. Perguntar “que conselho eu daria?” cria um intervalo para comparar opções. Não é necessário ignorar a tristeza, a indignação ou as informações que só você possui.

Se o problema persiste, a etapa seguinte pode ser conversar, buscar mediação ou pedir orientação especializada conforme a situação. O estudo sugere que olhar de fora amplia o raciocínio; resolver um conflito depende também de ações concretas e da participação das pessoas envolvidas.