EM FOCO Resumo da matéria 01 Nome cria outra perspectiva Pensar sobre uma situação usando o próprio nome pode ajudar a olhar para o problema com alguma distância emocional, como ao aconselhar alguém. 02 Dois testes com cérebro Pesquisadores observaram mudanças em medidas de atividade cerebral durante imagens desagradáveis e lembranças negativas, sem sinal de maior esforço de controle. 03 Recurso tem limites Os resultados tratam de uma forma específica de conversa interna e não mostram que qualquer pensamento em voz alta controla emoções.

Dizer mentalmente o próprio nome em vez de pensar em “eu” pode mudar a forma de encarar momentos difíceis. Dois testes com imagens e lembranças negativas encontraram sinais de menor reação emocional quando participantes usaram essa conversa interna em terceira pessoa, mas o efeito não é uma promessa para todos.

O que muda ao pensar usando o próprio nome?

Imagine alguém que perdeu a calma depois de receber uma crítica. A pergunta “por que estou tão nervoso?” mantém o foco na própria reação. Trocar por “por que Ana está tão nervosa?” pode criar uma distância psicológica, como se a situação estivesse sendo vista de fora.

Essa maneira de pensar é chamada de conversa interna em terceira pessoa. Ela não exige falar em voz alta. O ponto é usar o nome ou uma referência de terceira pessoa para pensar nos sentimentos, mantendo a atenção no que aconteceu, sem fingir que a emoção desapareceu.

Pesquisas mostram como a linguagem pode influenciar a forma de lidar com sentimentos difíceis.

Como os dois experimentos testaram a conversa interna em terceira pessoa?

O estudo Third-person self-talk facilitates emotion regulation without engaging cognitive control: Converging evidence from ERP and fMRI, publicado em 2017 na revista Scientific Reports, reuniu dois experimentos. As equipes das universidades estaduais de Michigan e de Michigan compararam pensamentos com “eu” e com o próprio nome.

No primeiro teste, os participantes olharam imagens desagradáveis enquanto aparelhos registravam sinais elétricos do cérebro. No segundo, lembraram experiências negativas durante exames de imagem cerebral. Os resultados apontaram menor atividade em medidas ligadas à reação emocional ao usar a terceira pessoa, sem indício de esforço mental extra.

Em quais momentos essa troca de palavras faz sentido?

A ideia pode ser ilustrada por um momento antes de uma conversa difícil. Em vez de perguntar “por que estou com medo?”, alguém pode pensar “por que João está com medo?”. Essa troca ajuda a formular uma pergunta com um pouco mais de distância, embora não assegure alívio.

O mesmo vale para lembranças incômodas, situação parecida com a usada no segundo experimento. A proposta não é reprimir sentimentos nem ignorar problemas. Trata-se de mudar a forma de se referir a si ao refletir sobre uma emoção específica, observando se isso ajuda naquele contexto.

A seguir listamos quatro exemplos de conversa interna para mostrar como a troca pode acontecer:

Antes de uma conversa: trocar “por que estou nervoso?” por “por que Ana está nervosa?”.

trocar “por que estou nervoso?” por “por que Ana está nervosa?”. Depois de uma crítica: refletir sobre o motivo da reação usando o próprio nome.

refletir sobre o motivo da reação usando o próprio nome. Ao lembrar um erro: perguntar o que aquela pessoa precisava naquele momento.

perguntar o que aquela pessoa precisava naquele momento. Diante do medo: tentar observar a emoção sem afirmar que ela deixará de existir.

Leia também: Por que lembramos melhor do começo e do fim de uma lista e esquecemos justamente os itens do meio, segundo a psicologia

Falar consigo de outra maneira pode criar uma sensação de distância diante de situações estressantes.

Qual foi a diferença entre falar eu e usar o nome?

A diferença central está nas palavras usadas: “eu” indica a própria pessoa diretamente; o nome a apresenta como alguém que também pode ser observado. Os pesquisadores avaliaram se isso favorecia a autorregulação emocional, isto é, a capacidade de lidar com a intensidade dos sentimentos.

Nos testes, a terceira pessoa apareceu ligada a respostas cerebrais menores diante de material negativo. Mas esses registros não mostram que o efeito dure por horas, substitua tratamento ou funcione igualmente em todas as situações. A pesquisa mediu respostas específicas sob condições controladas.

A seguir listamos quatro pontos de comparação entre a pergunta comum e a versão com o nome:

DADOS EM FOCO Palavras e resposta emocional Relação entre situações e resultados sobre palavras e resposta emocional Forma de pensar Exemplo O que foi observado Primeira pessoa Por que estou nervoso? Comparação usada nos testes Terceira pessoa Por que Ana está nervosa? Menor reação em medidas cerebrais Imagens desagradáveis Usar eu ou o nome Registro elétrico cerebral Lembranças negativas Usar eu ou o nome Exame de imagem cerebral

Essa estratégia serve para controlar qualquer emoção difícil?

A conversa interna com o próprio nome é uma estratégia específica, não um recurso capaz de impedir qualquer tristeza, raiva ou medo. Os pesquisadores observaram sinais ligados ao controle emocional em tarefas de laboratório. Ainda é necessário estudar como o resultado aparece em situações variadas do cotidiano.

Usar o próprio nome pode oferecer uma maneira simples de tomar distância de um pensamento difícil, mas não obriga ninguém a deixar de sentir. O ponto apoiado pelos dois experimentos é limitado e claro: trocar “eu” pelo nome esteve ligado a menor reação em medidas cerebrais durante experiências negativas.