Duas pessoas assistem à mesma batida de carros, mas recebem perguntas formuladas de modos diferentes. Uma única palavra pode alterar a velocidade que elas estimam ter visto. Experimentos clássicos de 1974 testaram essa influência sobre testemunhos, sem demonstrar que toda pergunta muda qualquer lembrança.

Como uma palavra influencia a resposta sobre um acidente?

Se alguém pergunta a que velocidade dois carros se tocaram, a frase sugere um contato. Se usa uma palavra que indica colisão violenta, a cena parece mais intensa. Essa diferença de linguagem pode interferir na avaliação que a pessoa faz daquilo que viu.

O fenômeno se relaciona ao efeito da desinformação, no qual dados recebidos depois de um acontecimento podem afetar relatos posteriores. Isso não quer dizer que toda testemunha invente lembranças ou que qualquer detalhe sugerido seja incorporado automaticamente à memória.

Reencenação de experimento dos anos 1970 mostra uma participante assistindo a uma colisão na televisão, com uma pesquisadora ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

O experimento de 1974 mudou os verbos das perguntas

A psicóloga Elizabeth Loftus e o pesquisador John Palmer exibiram filmes de acidentes e fizeram perguntas sobre a velocidade dos veículos. Os participantes foram divididos em condições com verbos diferentes. O artigo original de 1974 foi publicado no Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.

Quando a pergunta usava a palavra inglesa smashed, ligada a uma batida forte, as médias de velocidade estimada eram maiores que nas condições com verbos mais suaves. O experimento demonstrou diferenças entre grupos, não uma medida exata da velocidade real dos carros.

Quais detalhes podem mudar em um relato?

Os pesquisadores também estudaram lembranças sobre vidro quebrado. Em uma etapa posterior, alguns participantes responderam como se tivessem visto fragmentos, embora não houvesse vidro quebrado no filme apresentado. A forma de perguntar anteriormente estava associada a essa diferença nas respostas.

Na vida real, convém distinguir situações que parecem iguais, mas têm efeitos diferentes: Por isso, a ordem e a neutralidade das perguntas importam para a qualidade do registro. A forma de perguntar pode mudar o tipo de informação que a pessoa oferece: Quando os detalhes podem afetar uma decisão importante, a maneira como as perguntas são construídas merece cuidado desde a primeira conversa.

Pergunta aberta: permite que a testemunha descreva o que recorda.

permite que a testemunha descreva o que recorda. Palavra sugestiva: pode indicar a intensidade de um acontecimento.

pode indicar a intensidade de um acontecimento. Detalhe acrescentado: introduz algo que não apareceu na cena original.

introduz algo que não apareceu na cena original. Conferência externa: usa registros independentes para verificar um relato.

usa registros independentes para verificar um relato. Tempo decorrido: considerar quanto tempo passou entre o acontecimento e a entrevista.

considerar quanto tempo passou entre o acontecimento e a entrevista. Registro visual: comparar o relato com filmagens existentes, sem supor que elas respondam tudo.

Esses exemplos não tornam uma testemunha automaticamente pouco confiável. Eles lembram que recordar é diferente de rever uma gravação. Perguntas neutras e registros disponíveis podem ajudar a separar o que foi observado daquilo que surgiu depois numa conversa.

A memória de testemunhas exige cuidado

A Associação Americana de Psicologia explica que lembranças podem ser influenciadas por informações posteriores e pelo modo como uma pessoa é questionada. Isso tem importância para entrevistas e investigações, mas não substitui provas, procedimentos técnicos e análise individual de cada caso.

O efeito também não permite concluir, sem provas, que alguém mentiu de propósito. Uma resposta alterada pode surgir de influência involuntária, interpretação da pergunta ou incerteza. Distinguir erro de lembrança e intenção de enganar é fundamental para evitar acusações injustas.

Testemunha relata uma colisão durante entrevista tranquila, enquanto outra mulher escuta sem interromper, com os veículos ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Um relato exige mais do que segurança ao falar

Uma pessoa pode descrever a cena com firmeza e ainda confundir um detalhe. A confiança na própria lembrança não substitui fotografias, vídeos, marcas físicas ou outros registros quando estão disponíveis. Cada informação deve ser conferida conforme sua importância.

Também importa evitar que entrevistadores compartilhem versões entre testemunhas antes de ouvir seus relatos. Conversa e sugestão podem misturar informações obtidas em momentos diferentes. Isso não impede a apuração, mas exige cuidado para registrar o que cada pessoa realmente recorda.

Por que perguntas neutras fazem diferença?

Ao ouvir um relato, é melhor começar com o que a pessoa lembra espontaneamente, sem incluir detalhes que ainda não foram mencionados. Só depois perguntas específicas podem esclarecer horários, posições ou acontecimentos. A escolha das palavras precisa evitar sugerir uma resposta desejada.

O estudo de Loftus e Palmer mostra que pequenas mudanças na pergunta podem alterar estimativas e certas lembranças em condições experimentais. A conclusão prática é preservar espaço para a descrição livre e buscar confirmação independente sempre que um detalhe puder ter consequências importantes.