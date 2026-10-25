Nomear emoções pode alterar a resposta do cérebro diante de imagens negativas, segundo um estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Voluntários nomearam emoções em fotografias de rostos. Houve mudança na atividade cerebral medida, mas isso não prova que dizer “estou triste” resolve sozinho um sofrimento.

O que os participantes precisaram fazer?

A equipe do psicólogo Matthew Lieberman reuniu 30 adultos e mostrou fotografias de rostos com expressões, como raiva e medo. Em algumas tarefas, os voluntários escolhiam uma palavra que combinava com a emoção mostrada. Em outras, identificavam o nome correspondente ao gênero do rosto.

Os participantes passaram por ressonância magnética funcional, exame que acompanha alterações ligadas à atividade cerebral. A proposta era comparar formas diferentes de observar as imagens. Não se tratava de uma sessão de terapia, nem de pedir que os voluntários descrevessem problemas pessoais reais.

Pesquisadores observaram mudanças na atividade cerebral relacionadas à identificação de sentimentos

O cérebro respondeu de modo diferente às palavras

Na divulgação científica da UCLA, os pesquisadores relatam menor atividade da amígdala cerebral quando a pessoa escolhia o nome da emoção. Essa região participa de respostas a estímulos relevantes, inclusive ameaçadores. O resultado foi comparado a outras condições de identificação.

Ao mesmo tempo, aumentou a atividade de uma região pré-frontal direita, ligada a processos de linguagem e regulação. Os dados indicam uma relação entre nomear e reagir às imagens no experimento. Não demonstram que toda emoção difícil desaparece ao receber um nome.

Como dar nome à emoção pode ajudar no cotidiano?

Uma pessoa diz que está simplesmente “mal” após uma conversa difícil. Ao pensar melhor, pode perceber medo de perder o emprego, raiva por uma ofensa ou tristeza por uma despedida. Separar esses sentimentos pode tornar mais clara a decisão sobre o que fazer depois.

Algumas perguntas ajudam a sair de uma descrição muito vaga:

Raiva: houve alguma fala ou atitude que pareceu desrespeitosa?

houve alguma fala ou atitude que pareceu desrespeitosa? Medo: qual possibilidade futura está causando preocupação agora?

qual possibilidade futura está causando preocupação agora? Tristeza: houve perda, frustração ou decepção que merece atenção?

Essas perguntas são uma aplicação prática possível, não uma etapa testada diretamente com os participantes da UCLA. Uma situação pode reunir várias emoções, e algumas pessoas precisam de tempo para reconhecer o que sentem. Não é necessário encontrar o nome perfeito imediatamente.

O estudo mediu atividade cerebral, não cura

O artigo Putting Feelings Into Words: Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli saiu em 2007, na revista Psychological Science. O registro do estudo no PubMed confirma o contraste entre respostas da amígdala e da região pré-frontal durante a identificação emocional.

Esses resultados sustentam uma hipótese sobre regulação emocional, mas não substituem estudos clínicos sobre melhora duradoura. Reconhecer a raiva não interrompe automaticamente uma injustiça; nomear o medo não elimina uma ameaça concreta. Emoções também dependem das condições vividas pela pessoa.

Nem sempre precisamos mudar uma situação para começar a reagir de maneira diferente ao que sentimos

Sentimentos semelhantes podem pedir respostas diferentes

Chamar uma reação de raiva é apenas uma parte de compreendê-la. Se surgiu após um desacordo, talvez seja útil conversar. Se apareceu diante de uma ameaça, o caminho pode exigir afastamento e proteção. O nome da emoção não determina sozinho qual decisão é segura.

Também pode haver mistura de tristeza e medo, ou dificuldades para identificar palavras adequadas. O estudo comparou escolhas entre rótulos para rostos apresentados numa tela. Ele não verificou todas as situações pessoais em que alguém tenta organizar pensamentos e sentimentos.

Quando reconhecer o sentimento é apenas o primeiro passo?

Dar nome ao que se sente pode facilitar uma conversa mais objetiva ou a escolha de procurar ajuda. Alguém que percebe medo de uma situação específica talvez precise de informações e proteção. Quem está triste pode buscar apoio e espaço para descansar, sem se cobrar alívio imediato.

A descoberta da UCLA ajuda a explicar por que as palavras podem participar da reação emocional. Seu alcance, porém, continua ligado ao modo como a pesquisa foi feita. Nomear sentimentos é um recurso possível, não uma obrigação e muito menos substituto de cuidado profissional quando necessário.