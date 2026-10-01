O dia na Terra parece fixo em 24 horas, mas a rotação do planeta muda em frações minúsculas ao longo do tempo. Um estudo recente indica que a interação gravitacional entre o núcleo interno e o manto ajuda a explicar variações de alguns milissegundos observadas em escalas de décadas. É uma diferença mensurável.

Por que o dia na Terra não tem sempre a mesma duração?

As 24 horas usadas nos relógios são uma referência regular, enquanto a rotação real da Terra não é perfeitamente constante. Mudanças na distribuição de massa e trocas de momento angular entre diferentes partes do planeta fazem a velocidade aumentar ou diminuir em quantidades muito pequenas.

A própria rotação da Terra é medida em relação a diferentes referências astronômicas. Para acompanhar pequenas irregularidades, observatórios comparam a orientação do planeta com escalas de tempo muito estáveis e conseguem detectar diferenças de milissegundos.

Núcleo da Terra altera a duração do dia em milissegundos

O que o núcleo interno tem a ver com alguns milissegundos?

O novo modelo aponta para um acoplamento gravitacional entre o núcleo interno sólido e irregularidades de massa no manto. Quando essas regiões tentam se alinhar, exercem torque, uma força de rotação, e transferem momento angular entre camadas profundas e a parte sólida externa do planeta.

O estudo publicado na Nature conseguiu reproduzir variações multidecadais da duração do dia usando esse mecanismo. A proposta ajuda a explicar oscilações de poucos milissegundos observadas ao longo de décadas sem depender apenas de interações eletromagnéticas ou do relevo na fronteira do núcleo.

Quais processos também conseguem alterar a velocidade de rotação?

O interior profundo é apenas uma parte do problema. A rotação responde a qualquer processo que redistribua massa ou troque momento angular. Atmosfera, oceanos, marés e movimentos internos atuam em escalas diferentes, produzindo sinais que podem durar dias, anos ou décadas.

Entre os processos que entram nessa conta estão:

Atmosfera: ventos e mudanças de circulação trocam momento com a superfície.

ventos e mudanças de circulação trocam momento com a superfície. Oceanos: correntes e marés redistribuem grandes massas de água.

correntes e marés redistribuem grandes massas de água. Marés sólidas: a atração gravitacional deforma ligeiramente o próprio planeta.

a atração gravitacional deforma ligeiramente o próprio planeta. Interior terrestre: núcleo e manto também participam das variações mais lentas.

Núcleo da Terra altera a duração do dia em milissegundos

Como cientistas percebem uma diferença tão pequena em um dia inteiro?

A medição depende de técnicas astronômicas e geodésicas capazes de acompanhar a orientação da Terra com alta precisão. O IERS define a duração do dia como a diferença entre o dia medido pela rotação e os 86.400 segundos de uma escala uniforme.

Essa diferença costuma ser expressa em milissegundos por dia. O valor pode parecer desprezível no cotidiano, mas é importante para sistemas que dependem de referência temporal e espacial precisa, além de oferecer uma janela indireta para processos que acontecem muito abaixo da superfície.

Essas mudanças significam que as 24 horas vão deixar de valer?

Não no sentido cotidiano. Os relógios continuam organizados em dias de 24 horas, enquanto as variações físicas da rotação são acompanhadas separadamente por sistemas de referência. A diferença entre tempo atômico e rotação terrestre é pequena e tratada por padrões internacionais de medição.

O valor científico está justamente no detalhe. Ao medir poucos milissegundos, pesquisadores conseguem ligar a rotação visível na superfície a movimentos profundos do planeta, transformando a duração do dia em uma ferramenta para investigar interações entre camadas que não podem ser observadas diretamente.