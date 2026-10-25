Rabiscar enquanto escuta ajudou um grupo de 20 pessoas a lembrar 29% mais informações numa pesquisa com 40 participantes. Elas preenchiam formas impressas durante uma gravação monótona. O resultado não significa que desenhar qualquer coisa melhora a memória, pois a tarefa e a avaliação eram específicas.

Como foi feito o experimento dos rabiscos?

A psicóloga Jackie Andrade, da Universidade de Plymouth, separou 40 adultos em dois grupos. Todos ouviram uma gravação fingindo ser um recado telefônico sobre pessoas convidadas para uma festa. A tarefa era anotar os nomes de quem compareceria, ignorando os convidados que não iriam.

Metade recebeu uma folha com quadrados e círculos já desenhados e deveria sombreá-los durante a escuta. A outra metade apenas anotou os nomes pedidos. Portanto, o experimento não comparou ouvir com fazer rabiscos livres, daqueles feitos espontaneamente nas margens dos cadernos.

Nem sempre movimentar a caneta enquanto escutamos significa que deixamos de prestar atenção

O grupo que rabiscou lembrou mais detalhes

Na pesquisa original de Andrade, publicada em Applied Cognitive Psychology, houve um teste inesperado após a gravação. Os participantes precisaram lembrar nomes e lugares mencionados. Quem sombreou as formas recordou, em média, 7,5 informações; o outro grupo lembrou 5,8.

A diferença foi de 29% na pontuação média de lembrança, não um aumento de 29 pontos percentuais na memória das pessoas. O grupo com rabiscos também acompanhou melhor os nomes durante o áudio. O estudo não conseguiu isolar completamente por que surgiu essa vantagem.

Por que uma tarefa visual simples poderia ajudar?

Uma explicação levantada pela pesquisadora é que o movimento repetitivo poderia ocupar parte da atenção e reduzir pensamentos sem relação com a gravação. Mas isso ficou como hipótese, não como mecanismo comprovado. O estudo não mostrou que todo tipo de desenho mantém a concentração em reuniões ou aulas.

Três detalhes tornam a experiência diferente de desenhar livremente:

Formas prontas: ninguém precisava inventar uma imagem ou pensar numa composição.

ninguém precisava inventar uma imagem ou pensar numa composição. Áudio curto: a mensagem durou cerca de dois minutos e meio.

a mensagem durou cerca de dois minutos e meio. Escuta dirigida: todos procuravam nomes específicos e fizeram depois um teste surpresa.

Essas condições ajudam a entender por que pintar figuras simples não equivale a fazer uma ilustração difícil. Um desenho que exige escolhas, planejamento e muitos detalhes pode disputar a atenção com a mensagem, em vez de ajudar a acompanhá-la.

Pesquisas posteriores não encontraram o mesmo benefício

Um estudo de Emily Spencer-Mueller e Mark Fenske, publicado em 2024 no Quarterly Journal of Experimental Psychology, reuniu 222 participantes em dois experimentos. A pesquisa comparou rabiscos, anotações e outras condições durante a escuta de conteúdos e não encontrou melhora de atenção ou memória atribuível aos rabiscos.

O estudo de 2024 registrado no PubMed também relatou melhor desempenho com anotações ligadas ao conteúdo. Isso não apaga o resultado de Andrade, mas indica que os efeitos variam conforme a tarefa. O número de 29% não pode ser aplicado diretamente a qualquer sala de aula.

A pesquisa encontrou uma diferença interessante entre participantes que desenharam e aqueles que não fizeram isso

Anotações e rabiscos servem a propósitos diferentes

Rabiscar formas sem relação com a fala ocupava as mãos e os olhos, mas os participantes ainda precisavam registrar nomes dos convidados. Não houve substituição completa do registro por desenhos. Essa diferença impede tratar o resultado como prova de que desenhar basta para guardar informações.

Quem precisa recordar instruções pode optar por anotar o que foi dito e confirmar pontos incertos. Em reuniões longas, o modo de registrar também depende do assunto e da permissão para escrever. A pesquisa não testou a melhor técnica de estudo para cada pessoa.

Quando rabiscar enquanto escuta faz sentido?

Durante uma chamada monótona, alguém pode experimentar preencher pequenas formas sem deixar de acompanhar a conversa. Se os detalhes forem importantes, anotar nomes, prazos e decisões continua sendo uma medida mais direta. O melhor método depende do conteúdo e da atenção necessária, não de uma regra universal.

Quando o trabalho exige leitura cuidadosa, direção ou atenção a riscos, dividir o foco pode atrapalhar. A pesquisa dos rabiscos mostra um resultado interessante num contexto limitado. Ela não autoriza trocar anotações úteis por desenhos nem concluir que quem não rabisca aprende menos.