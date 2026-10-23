Uma frase com rima pode parecer mais verdadeira que outra de sentido semelhante, mesmo sem apresentar novas provas. O resultado apareceu em uma pesquisa de Matthew McGlone e Jessica Tofighbakhsh, publicada em 2000. O efeito diz respeito à impressão de verdade, não à exatidão real de cada ditado apresentado.

O que os pesquisadores fizeram com os ditados?

Os autores reuniram ditados pouco conhecidos e apresentaram versões diferentes aos participantes. Algumas mantinham a rima da frase original; outras trocavam uma palavra para conservar o sentido, mas perder a combinação de sons. Depois, as pessoas avaliavam o quanto cada afirmação parecia descrever corretamente o comportamento humano.

O estudo publicado em Psychological Science constatou avaliações mais favoráveis para os ditados rimados. A comparação foi feita entre formulações parecidas, evitando tratar uma mudança grande de sentido como resultado da rima. O efeito apareceu nas notas de credibilidade percebida, não em uma prova da veracidade dos provérbios.

Pesquisas mostram que a forma de apresentar uma ideia pode mudar nossa percepção sobre sua credibilidade

A rima ganhou vantagem sem mudar a ideia central

Um exemplo do trabalho, em inglês, contrapõe a expressão “What sobriety conceals, alcohol reveals” a uma versão que termina em “alcohol unmasks”. As duas relacionam bebida e revelação de algo escondido, mas só a primeira preserva a rima original. Em português, essa diferença sonora não é igual.

A experiência ajuda a distinguir três coisas que costumam se misturar:

Sentido: aquilo que a frase afirma sobre uma situação.

aquilo que a frase afirma sobre uma situação. Som: a semelhança entre palavras que torna a frase agradável de repetir.

a semelhança entre palavras que torna a frase agradável de repetir. Julgamento: a nota de verdade que a pessoa atribui à afirmação.

a nota de verdade que a pessoa atribui à afirmação. Prova: a informação independente necessária para confirmar o que foi dito.

A distinção importa porque um julgamento de verdade não é o mesmo que verificar um fato. Os pesquisadores observaram que o som alterava as avaliações, embora o conteúdo fosse parecido. Isso não significa que todo ditado rimado seja falso, nem que frases sem rima sejam necessariamente confiáveis.

Por que uma frase fácil de repetir parece convincente?

Uma explicação proposta pelos autores é a facilidade de processamento. Quando as palavras combinam, ler ou escutar pode exigir menos esforço. A pessoa pode confundir essa sensação de fluidez com um sinal de confiança. É uma interpretação psicológica do efeito, não uma análise da verdade em si.

O fenômeno é conhecido como efeito da rima como razão. Ele ajuda a explicar por que frases curtas e sonoras chamam atenção. Contudo, soar bem não fornece dados sobre dinheiro, saúde, trabalho ou relacionamentos, áreas nas quais repetir uma máxima sem conferir pode levar a conclusões ruins.

Mensagens sonoras podem esconder perguntas importantes

Um slogan repetido em uma propaganda costuma buscar atenção e ser lembrado rapidamente. A pesquisa com ditados sugere um cuidado: a forma agradável da mensagem pode pesar na percepção de verdade. Mas os autores não testaram diretamente a compra de produtos ou as escolhas de consumidores diante de anúncios.

Um conselho rimado sobre economia, por exemplo, pode parecer muito seguro e ainda deixar dúvidas importantes. O preço, a duração e as condições de uma compra precisam ser verificados por outros meios. A rima pode ajudar a decorar a frase, sem substituir essas informações.

Nem sempre uma afirmação convincente tem mais fundamento do que outra escrita de maneira simples

O efeito diminuiu quando o som foi separado do sentido

Os pesquisadores também observaram que a vantagem das frases rimadas enfraquecia quando os participantes eram alertados para separar as qualidades poéticas do conteúdo. Isso sugere que prestar atenção ao significado pode reduzir o peso da sonoridade. Não demonstra, porém, que todo leitor ficará imune ao efeito.

O resumo científico disponível no PubMed registra esse resultado. A pesquisa foi publicada em 2000 e examinou julgamentos sobre aforismos, nome dado a frases breves que exprimem uma ideia geral. Os testes não avaliaram diretamente campanhas publicitárias modernas ou decisões reais de compra.

Como reconhecer um conselho que convence apenas pela rima?

Ao ouvir um slogan ou conselho muito redondo, vale perguntar qual fato sustenta a promessa. Uma frase pode ser fácil de guardar, divertida e até útil como lembrete. Mas, se apresentar uma regra sobre o mundo, precisa ser confrontada com situações reais e informações confiáveis.

Também ajuda imaginar a mesma ideia sem a combinação de sons. Se ela perder quase toda a força, talvez parte da confiança venha da forma, não do conteúdo. O achado de McGlone e Tofighbakhsh lembra que gostar de uma frase é diferente de ter motivos para acreditar nela.