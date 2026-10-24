A surdez por desatenção pode acontecer quando uma tarefa visual exige tanta concentração que certos sons passam despercebidos. Pesquisadores viram esse efeito ao comparar atividades fáceis e difíceis com tons apresentados durante a tarefa. O resultado ajuda a entender distrações, mas não indica perda de audição.

O que é a surdez por desatenção?

A expressão surdez por desatenção descreve uma falha momentânea na percepção de sons quando a atenção está ocupada por outra tarefa. A pessoa pode ter audição preservada e, ainda assim, não notar um estímulo sonoro. O nome se refere à atenção, não a um diagnóstico médico.

O fenômeno se relaciona com o controle da atenção, a capacidade de priorizar certas informações. Quando alguém procura um detalhe difícil numa tela, parte dos estímulos ao redor pode receber menos processamento. Isso não significa que todo som será ignorado nem que duas pessoas terão a mesma reação.

Nem sempre ouvir alguém falando significa que conseguimos prestar atenção na mensagem

Experimento comparou tarefas visuais fáceis e difíceis

Em pesquisa publicada em 2015 no Journal of Neuroscience, a equipe de Katharine Molloy pediu aos participantes que procurassem alvos numa tela. Alguns alvos eram fáceis de distinguir; outros se pareciam com os elementos vizinhos e exigiam mais esforço visual para serem encontrados.

Durante parte das tentativas, um tom sonoro sem relação com a atividade tocava ao mesmo tempo. Segundo o registro da University College London, os pesquisadores acompanharam respostas do cérebro e fizeram também um teste de percepção. O estímulo usado era um tom, não uma conversa completa.

Por que os sons ficaram menos perceptíveis?

Com a tarefa visual mais exigente, os participantes mostraram menor sensibilidade para detectar os tons. O estudo também registrou respostas cerebrais auditivas mais fracas em momentos específicos. Isso sugere que uma atividade visual pode consumir parte dos recursos usados para perceber outros estímulos apresentados ao mesmo tempo.

Quatro detalhes ajudam a entender o alcance da comparação:

Busca visual: os participantes procuravam um alvo na tela, com maior ou menor dificuldade.

os participantes procuravam um alvo na tela, com maior ou menor dificuldade. Som apresentado: tons apareciam em parte das tentativas, sem ajudar na tarefa principal.

tons apareciam em parte das tentativas, sem ajudar na tarefa principal. Resposta cerebral: equipamentos registravam mudanças de atividade ligadas ao processamento dos estímulos.

equipamentos registravam mudanças de atividade ligadas ao processamento dos estímulos. Percepção: um teste separado verificou se o tom era notado em cada condição.

O estudo identificado no PubMed relata esse padrão e destaca que a redução ocorreu perto do momento em que visão e audição competiam pela atenção. Trata-se de resultado experimental controlado, não de uma medida de quantas palavras alguém perde numa conversa do cotidiano.

A atenção visual pode competir com a audição

Imagine alguém tentando encontrar um erro numa planilha enquanto outra pessoa faz uma pergunta. A concentração intensa pode atrasar a percepção de parte dos sons. O exemplo ilustra a possível competição pela atenção, mas não reproduz exatamente as condições dos testes feitos no laboratório.

O efeito depende de fatores como dificuldade da atividade, momento do estímulo e importância do som para quem escuta. Um alarme muito relevante ou uma voz conhecida pode atrair atenção de maneira diferente. Por isso, o silêncio na resposta não prova que alguém ignorou outra pessoa de propósito.

A concentração intensa pode fazer informações do ambiente passarem despercebidas

Isso significa que a pessoa perdeu a audição?

Não. A pesquisa trata da percepção durante esforço visual, não de lesão no ouvido. Uma pessoa pode não notar um tom em determinado momento e escutá-lo normalmente em outra situação. Confundir os dois fenômenos levaria a uma interpretação médica sem base nos resultados apresentados.

Quando a dificuldade para ouvir aparece de forma frequente, inclusive sem distrações, merece avaliação adequada. O mesmo vale para mudança súbita da audição, que pede atenção médica imediata. A surdez por desatenção não deve servir para explicar automaticamente qualquer queixa auditiva ou substituir um exame profissional.

Conversas e trabalho exigem sinais mais claros

Uma medida simples, ao transmitir informação importante, é chamar a pessoa pelo nome, confirmar que ela está disponível e só então falar. Se ela estiver concentrada numa tela, pedir uma pausa pode ser mais útil do que repetir palavras de longe ou interpretar a demora como desinteresse.

Em locais ruidosos, identificar sons importantes entre várias vozes já exige seleção. Uma tarefa visual difícil pode tornar essa seleção ainda mais trabalhosa. O estudo oferece uma explicação possível para falhas momentâneas de percepção, sem transformar toda conversa interrompida em prova do mesmo efeito.