Depois de uma conversa, o liking gap, estudado na psicologia social, aponta a diferença entre quanto alguém acha que agradou e quanto a outra pessoa realmente gostou do encontro. Pesquisadores encontraram uma tendência a subestimar essa avaliação em grupos. Isso não significa que toda conversa tenha terminado bem.

O que é o liking gap depois de uma conversa?

Imagine sair de uma apresentação e pensar que falou demais, ficou calado ou pareceu sem graça. Enquanto isso, o colega pode ter gostado do contato. Essa diferença entre a impressão que você imagina ter causado e a avaliação verdadeira do outro recebeu o nome liking gap.

O conceito foi estudado por Erica Boothby, Gus Cooney, Gillian Sandstrom e Margaret Clark. No estudo publicado em 2018, os autores compararam o que os participantes achavam que seus parceiros sentiam com as avaliações que esses parceiros realmente registraram.

Nem sempre a avaliação que fazemos de uma conversa corresponde ao que o outro realmente sentiu

A diferença apareceu em encontros de vários tipos

Os pesquisadores observaram desconhecidos em conversas de laboratório, pessoas que se conheceram em uma atividade coletiva e universitários no primeiro ano de moradia estudantil. Nos diferentes contextos, apareceu uma tendência semelhante: a avaliação recebida era mais favorável do que a pessoa supunha.

Esses exemplos ajudam a reconhecer a diferença entre previsão e resposta real:

Primeira conversa: a pessoa prevê que não foi interessante, mas o outro pode ter gostado.

a pessoa prevê que não foi interessante, mas o outro pode ter gostado. Novo colega: um silêncio breve pode ser interpretado como rejeição sem prova suficiente.

um silêncio breve pode ser interpretado como rejeição sem prova suficiente. Encontro social: um detalhe constrangedor pode pesar mais na própria lembrança que na avaliação alheia.

um detalhe constrangedor pode pesar mais na própria lembrança que na avaliação alheia. Moradia estudantil: a diferença de percepção foi acompanhada durante o desenvolvimento das relações.

Essas situações não permitem prever o resultado de um encontro específico. A tendência observada em grupos pode conviver com avaliações negativas em algumas conversas. Os pesquisadores estudaram médias e padrões de resposta, não uma forma de descobrir automaticamente o pensamento de toda pessoa conhecida.

Por que alguém acha que agradou menos?

Depois de falar com um desconhecido, é fácil voltar mentalmente ao próprio erro, à frase interrompida ou ao nervosismo. Essa atenção aos deslizes pode ocupar mais espaço que os sinais positivos recebidos. É uma interpretação possível dos resultados, sem provar que todos tenham o mesmo pensamento.

A pesquisa encontrou indícios de que as pessoas não aproveitavam bem os sinais de interesse do parceiro. Sorrir, ouvir e continuar a conversa podem indicar atenção, mas dependem do contexto. Nada disso autoriza afirmar que um gesto isolado prova simpatia ou que a falta dele significa rejeição.

A autocrítica não revela a opinião de outra pessoa

Recordar só uma palavra mal escolhida depois de uma conversa pode esconder outros aspectos do encontro. A pessoa talvez tenha feito perguntas, ouvido com atenção e mostrado interesse. Esses comportamentos também fazem parte da troca, mesmo quando a lembrança fica presa a um momento desagradável.

O estudo compara percepções e respostas obtidas dos dois lados da conversa. Sem a resposta do parceiro, não há como medir a diferença em uma situação comum. Supor rejeição com base apenas em nervosismo é uma interpretação; afirmar simpatia sem nenhum sinal também seria um palpite.

A insegurança pode fazer pequenos silêncios e falas parecerem mais negativos do que foram

O estudo não garante uma boa impressão para todos

O registro científico no PubMed descreve conversas de diferentes durações e a persistência do fenômeno durante alguns meses entre colegas de moradia. Os achados mostram um padrão de subestimação da simpatia recebida, mas não indicam que cada participante agradou a todos.

É importante separar desconforto pessoal de informação confirmada. Sentir vergonha após um encontro não demonstra que alguém desgostou de você. Por outro lado, sinais claros de desinteresse também existem e não devem ser descartados. A ideia é reconhecer a incerteza, sem substituir uma conclusão pessimista por uma certeza otimista.

Como lidar com a dúvida após conhecer alguém?

Em vez de tratar a primeira impressão como um veredito, uma atitude possível é esperar por mais informações. Se houver oportunidade, conversar novamente ajuda a conhecer o comportamento do outro. Essa sugestão é uma aplicação cotidiana, e não uma técnica garantida pelos experimentos.

A diferença entre simpatia real e percebida tem nome, mas não funciona como adivinhação. Ela lembra que a avaliação de uma conversa costuma ter dois lados. Quando faltam dados sobre o que o outro pensou, vale evitar conclusões definitivas tiradas apenas do próprio nervosismo.