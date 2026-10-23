Uma mão de bronze com ouro achada em Prêles, na Suíça, tem cerca de 3.500 anos. A datação usou cola vegetal que prendia a fina folha dourada ao metal. A escultura misteriosa intriga arqueólogos porque sua função original permanece desconhecida, sem evidência de que ela servisse como prótese funcional.

O achado começou com duas pessoas no Jura suíço

Em outubro de 2017, dois particulares encontraram a peça perto de Prêles, no planalto de Diesse. Também localizaram uma lâmina de punhal de bronze e uma costela humana. Os objetos foram entregues ao Serviço Arqueológico do Cantão de Berna, que investigou o lugar.

Escavações posteriores revelaram restos de um sepultamento masculino e mais objetos metálicos. Fragmentos de ouro encontrados no local ajudaram a relacionar a mão ao conjunto funerário. A peça é quase do tamanho de uma mão humana e apresenta uma faixa dourada decorada perto do pulso.

A combinação de bronze e ouro chamou atenção para as habilidades dos artesãos daquela época

Como uma pequena quantidade de cola revelou a idade?

O bronze, por ser metal, não pode ser datado diretamente pelo carbono 14. A Universidade de Berna analisou aproximadamente cinco miligramas de material vegetal da cola que segurava a folha de ouro. Esse material provavelmente era breu de bétula, um adesivo usado antigamente.

O laboratório encontrou uma faixa de fabricação entre 1507 e 1431 antes de Cristo. A conclusão combina a idade do adesivo com o contexto da peça. Não significa que os pesquisadores tenham medido a idade do bronze em si, nem que saibam o dia em que a mão foi moldada.

O objeto pertence à Idade do Bronze

A Idade do Bronze recebeu esse nome pelo emprego de ligas metálicas em ferramentas e outros objetos. Na Europa central, a mão de Prêles chama atenção por representar uma parte do corpo humano em metal, algo excepcional para o período e a região.

As descobertas no local oferecem pistas diferentes:

Cola: material orgânico usado para fixar a folha de ouro.

material orgânico usado para fixar a folha de ouro. Punhal: objeto de bronze encontrado perto da mão.

objeto de bronze encontrado perto da mão. Sepultura: restos humanos descobertos em escavações posteriores.

restos humanos descobertos em escavações posteriores. Ouro: ornamento que sugere valor simbólico ou social.

As pistas ajudam a situar o objeto na época, mas não explicam seu uso exato. O metal precioso pode indicar prestígio, e a associação com a tumba pode ser importante. Ainda assim, atribuir um dono ou uma função com certeza iria além do que a descoberta comprova.

A mão poderia fazer parte de uma estátua?

O governo do Cantão de Berna informou que a peça apresenta uma parte oca na base. Isso permite considerar que ela fosse encaixada em outro objeto, como uma estátua ou um cetro. Também se discute um possível símbolo de poder.

Essas possibilidades não são respostas definitivas. A peça é delicada e não há prova de que tivesse uma função prática como substituir uma mão perdida. Chamar o artefato de prótese transformaria uma ideia sem comprovação em fato. O achado continua associado a questões abertas sobre seu significado.

A descoberta mostra como detalhes quase invisíveis podem ajudar a investigar objetos muito antigos

O que continua desconhecido sobre a escultura?

A origem do metal, o local de fabricação e a razão para representar uma mão isolada ainda exigem estudo. O objeto também não permite afirmar que o homem enterrado com ele tenha sido seu fabricante. A ligação com a sepultura é uma pista arqueológica, não uma biografia.

O ouro pode ter marcado um status social elevado, segundo os pesquisadores do cantão. Ainda assim, ter um ornamento valioso não prova que a mão fosse parte de um ritual específico. O significado precisa ser buscado na combinação entre material, posição e contexto do achado.

O adesivo preservou uma informação que o metal não dava

Embora o destaque visual seja a pulseira de ouro, foram os resíduos discretos da cola que ajudaram a estabelecer a cronologia. A análise mostra como materiais diferentes guardam pistas complementares e por que escavar um objeto sem registrar seu contexto pode fazer desaparecer informações importantes.

A mão de Prêles permanece rara pelo formato e pela idade. O que está confirmado é sua ligação com um sepultamento, a data aproximada e a presença de ornamentos. A resposta sobre o motivo de sua fabricação ainda depende de pesquisas, sem exigir que uma hipótese vire certeza.