A viagem de volta pode parecer mais curta do que a ida, com duração igual. Pesquisadores investigaram essa sensação em estudos com ônibus, bicicleta e vídeos de trajetos. O resultado indica que a expectativa formada na ida pode mudar a avaliação do retorno, sem alterar os minutos marcados no relógio.

Por que a viagem de volta pode parecer mais rápida?

Na ida para um passeio, pode surgir a impressão de que o destino nunca chega. A pessoa olha o caminho, calcula quanto falta e talvez sinta que o trajeto está demorando demais. Quando retorna, porém, o mesmo intervalo pode ser lembrado como bem mais curto.

Essa diferença recebe o nome de efeito da viagem de volta. O ponto central é separar o tempo medido do tempo percebido. Um deslocamento pode ter a mesma duração nos dois sentidos e ainda produzir avaliações diferentes na memória de quem viajou.

Um caminho conhecido pode provocar uma experiência diferente daquela que tivemos durante a ida

Os pesquisadores testaram o efeito em três situações

Um trabalho de Niels van de Ven, Leon van Rijswijk e Michael Roy, publicado em 2011, investigou o fenômeno. A Universidade de Tilburg registra o artigo The Return Trip Effect, divulgado na revista Psychonomic Bulletin & Review.

A equipe realizou três estudos com viagens reais e observadas por vídeo. Conforme o registro do estudo no PubMed, o efeito apareceu em deslocamentos de ônibus, de bicicleta e entre pessoas que assistiram a gravações de trajetos.

O que muda quando o retorno segue outro caminho?

Se a volta parece mais rápida apenas porque o caminho ficou conhecido, mudar a rota deveria eliminar essa impressão. A pesquisa encontrou o efeito também quando os participantes fizeram um retorno diferente, com distância equivalente. Portanto, reconhecer a paisagem não explica sozinho o resultado.

As situações examinadas ajudam a distinguir duração e impressão pessoal:

Ônibus: passageiros avaliaram a duração de viagens de ida e volta.

passageiros avaliaram a duração de viagens de ida e volta. Bicicleta: o efeito foi testado também em um deslocamento por pedaladas.

o efeito foi testado também em um deslocamento por pedaladas. Vídeo: participantes compararam viagens que observavam, sem realizá-las.

participantes compararam viagens que observavam, sem realizá-las. Rota diferente: o retorno podia parecer menor mesmo com outra paisagem.

Esses resultados dão força à ideia de que as expectativas de duração importam. Isso não significa que todo caminho novo ou conhecido produzirá o mesmo efeito. A pesquisa buscou explicar uma tendência observada em condições específicas, não prever cada experiência individual.

A expectativa criada na ida influencia a avaliação

Os autores propuseram que a ida pode parecer mais longa do que o esperado. Ao ajustar sua expectativa para o retorno, a pessoa já não recebe a mesma surpresa com a duração. A volta, então, pode parecer mais curta em comparação com a previsão inicial.

A percepção temporal é a experiência subjetiva da passagem do tempo. Ela ajuda a entender por que minutos iguais no relógio não são sempre julgados da mesma maneira. Atenção, expectativa e contexto podem mudar a avaliação, mas não mudam o tempo gasto de fato.

As expectativas sobre a duração do trajeto podem influenciar a forma como lembramos da viagem

Isso acontece em qualquer viagem?

Não necessariamente. Um retorno com trânsito, paradas longas ou problemas reais pode durar mais e também parecer demorado. O efeito estudado não significa que a volta será sempre rápida, nem que planejar a rota deixe de ser importante para chegar no horário.

Além disso, a experiência de um passeio envolve emoções, cansaço e lembranças que podem variar. A lembrança de uma viagem e a sensação de duração são assuntos relacionados, mas distintos. O estudo sobre o retorno tratou especialmente de estimativas de tempo e da expectativa criada na ida.

A diferença está no julgamento, não no relógio

Ao comparar duas viagens, vale distinguir o tempo registrado da impressão sentida durante ou depois do percurso. A sensação de chegar mais cedo pode existir mesmo quando os minutos são iguais. O estudo ajuda a explicar essa diferença sem recorrer apenas à familiaridade com a paisagem.

Na próxima ida que parecer longa, a volta talvez seja avaliada de outro modo porque a expectativa já mudou. É essa mudança na previsão que os pesquisadores apontaram como explicação possível para um fenômeno tão comum e, ao mesmo tempo, tão difícil de notar no relógio.