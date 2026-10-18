O efeito IKEA ajuda a explicar por que uma estante montada em casa pode parecer mais valiosa para quem apertou os parafusos do que para quem recebeu tudo pronto. Em quatro estudos, pesquisadores encontraram maior valorização das próprias criações, sobretudo quando a montagem foi concluída com sucesso.

Por que o efeito IKEA muda o valor de um objeto?

Quando uma pessoa monta uma estante, ela não vê apenas a madeira e os parafusos. Também reconhece o trabalho que fez e a dificuldade que superou. O efeito IKEA descreve a tendência de atribuir valor maior à própria criação, mesmo sem melhora objetiva.

O fenômeno também aparece em atividades que não envolvem móveis. A descrição do efeito IKEA reúne esse tipo de preferência por produtos feitos ou montados pela própria pessoa. Esse valor é subjetivo: uma peça comum não se torna tecnicamente superior apenas por exigir esforço.

Participar da criação de algo pode despertar um sentimento de orgulho que vai além do valor do objeto

Quatro estudos investigaram o trabalho manual

Michael Norton, Daniel Mochon e Dan Ariely analisaram caixas de montagem, dobraduras e blocos de brinquedo. O estudo disponibilizado por Harvard foi publicado em 2012 no Journal of Consumer Psychology e reuniu quatro experimentos com tarefas simples.

Participantes atribuíram valor elevado às próprias construções e, em certos testes, avaliaram suas dobraduras amadoras de modo próximo a trabalhos de especialistas. Isso não mostra que fossem igualmente bem-feitas. Mostra uma diferença entre valor percebido e qualidade avaliada por terceiros.

O que acontece quando a montagem não termina?

Os pesquisadores observaram um limite importante: a valorização extra diminuiu quando a pessoa não conseguia terminar o objeto. O mesmo ocorreu quando ela construía a peça e depois precisava desmontá-la. O resultado aponta para a importância de ver o trabalho concluído e reconhecer sua realização.

Isso não quer dizer que toda tarefa incompleta perde valor sentimental. Os testes avaliaram situações específicas de construção e disposição a pagar. A conclusão mais segura é que concluir com sucesso foi essencial para o efeito encontrado nos experimentos, sem provar uma regra universal sobre apego.

O apego pode aparecer em várias criações caseiras

O fenômeno fica fácil de perceber quando uma peça simples exige atenção pessoal. Uma dobradura feita durante uma tarde pode parecer especial, embora outra semelhante esteja à venda. O tempo investido na criação pode influenciar a avaliação, sobretudo se houver resultado pronto para usar ou guardar.

Algumas situações ajudam a reconhecer essa diferença de valor:

Estante: o móvel montado em casa pode despertar mais apego.

o móvel montado em casa pode despertar mais apego. Dobradura: o trabalho feito à mão ganha importância pessoal.

o trabalho feito à mão ganha importância pessoal. Decoração: uma peça simples lembra a dedicação ao acabamento.

uma peça simples lembra a dedicação ao acabamento. Brinquedo: blocos encaixados pelo próprio dono podem parecer especiais.

Uma pesquisa publicada na revista Cognition encontrou valorização de criações próprias também entre crianças. Seus resultados sugerem que esforço e propriedade, isoladamente, não explicam todo o fenômeno. É uma evidência complementar, com participantes e procedimentos diferentes daqueles do estudo original.

A psicologia explica por que tendemos a valorizar mais aquilo que ajudamos a construir

Como separar carinho pessoal de qualidade?

É possível gostar muito de uma mesa que ficou torta e, ao mesmo tempo, reconhecer que precisa de ajuste. O apego à própria montagem não substitui medidas de segurança, firmeza, acabamento e durabilidade. Para comprar ou vender algo, também importa observar preços de peças semelhantes.

Uma forma simples de fazer essa comparação é imaginar o mesmo objeto pronto, mas montado por outra pessoa. Se o valor mudar muito só porque houve participação pessoal, o efeito pode estar presente. Isso é uma pergunta prática de reflexão, não um teste capaz de medir o fenômeno individualmente.

O esforço pode aumentar o afeto pela peça pronta

O efeito IKEA ajuda a entender por que criar algo pode produzir orgulho e preferência. Nos experimentos, porém, o resultado dependeu de concluir a atividade. A valorização encontrada descreve a opinião de quem produziu a peça, não uma garantia de que outras pessoas pagarão mais dinheiro por ela.

Guardar uma dobradura ou preferir uma estante montada em casa pode ser uma escolha afetiva legítima. Para avaliar utilidade, segurança e custo, vale olhar também para critérios externos. Assim, o valor sentimental continua presente sem ser confundido com a qualidade real do objeto.