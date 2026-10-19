Prótese de dedão de madeira encontrada perto de Luxor, no Egito, foi feita para uma mulher há quase 3 mil anos. Exames mostraram vários ajustes, com atenção à fixação, ao movimento e à aparência. O objeto pertencia a uma mulher identificada como filha de sacerdote e revela trabalho artesanal cuidadoso.

A prótese veio de um sepultamento feminino perto de Luxor

A peça foi encontrada em Sheikh Abd el-Qurna, necrópole situada na margem ocidental do Nilo, perto de Luxor. Estava ligada ao pé direito de uma mulher enterrada em uma sepultura reutilizada. O contexto foi alterado por saques antigos, exigindo cuidados na interpretação.

O objeto pertence ao primeiro milênio antes de Cristo, mas a datação não indica um ano exato. As pesquisas o situam em uma faixa aproximada, compatível com a idade de quase 3 mil anos. O estudo dos materiais e do túmulo ajuda a entender sua fabricação.

O objeto revela conhecimentos antigos sobre conforto, movimento e cuidados com o corpo

Como os pesquisadores descobriram os ajustes?

Uma equipe ligada à Universidade de Basileia reexaminou a prótese com microscopia, raios X e tomografia computadorizada. As técnicas permitiram observar detalhes que uma inspeção comum não mostrava, inclusive marcas de uso, reparos e mudanças feitas na forma da madeira.

Os sinais de novos encaixes e recortes indicaram que o dedão artificial foi ajustado diversas vezes ao pé da proprietária. Isso sugere um objeto usado durante bastante tempo. Não foi apenas uma peça colocada no corpo após a morte para acompanhar o sepultamento.

A madeira foi combinada com tiras e outras peças

O projeto arqueológico de Basileia descreve uma montagem com partes de madeira, uma aba lateral de couro e um sistema de tiras. Uma espécie de unha de chifre ajudava a completar a aparência. Os componentes tinham funções diferentes na forma e na fixação.

Os exames apontaram elementos importantes na construção:

Madeira trabalhada: formava a parte que imitava o dedão.

formava a parte que imitava o dedão. Aba lateral: ajudava no encaixe do conjunto ao pé.

ajudava no encaixe do conjunto ao pé. Tiras de fibras: prendiam a peça com firmeza e flexibilidade.

prendiam a peça com firmeza e flexibilidade. Unha de chifre: contribuía para uma aparência semelhante à natural.

As partes eram unidas por amarrações, e o sistema precisava acompanhar o contato com o pé. O cuidado com a mobilidade chama atenção porque uma peça rígida ou mal presa poderia incomodar. Os pesquisadores identificaram mudanças feitas para melhorar esse encaixe.

O que a peça revela sobre sua antiga dona?

Inscrições associadas ao sepultamento permitem relacioná-la a uma mulher identificada como filha de um sacerdote. O nome mencionado na documentação do projeto é Tabaketnetmut. As evidências apontam para uma prótese adaptada a uma pessoa específica, mas não permitem reconstruir todos os detalhes de sua rotina.

Uma prótese substitui uma parte do corpo. No caso egípcio, a peça mostra preocupação com aparência e conforto. Os sinais de uso e de reparos são mais fortes do que imaginar como a mulher caminhava em cada situação da vida cotidiana.

A descoberta ajuda a entender como os egípcios criavam soluções para dificuldades físicas

O estudo valoriza a habilidade dos artesãos do Egito

O trabalho dos artesãos egípcios envolveu medir, esculpir, unir materiais e fazer correções. Os pesquisadores destacam a experiência de quem conhecia a forma do corpo e sabia criar um sistema firme sem impedir completamente o movimento. O resultado dependia de soluções manuais muito precisas.

A técnica também ajuda a diferenciar uma prótese funcional de um enfeite funerário. A peça foi encontrada em uma tumba, mas marcas de desgaste e adaptações apontam para uso anterior. A investigação reúne conhecimento sobre saúde, artesanato e práticas de sepultamento.

Por que esse dedão de madeira chama tanta atenção?

O dispositivo está entre os exemplos antigos de próteses preservados pela arqueologia. Sua importância não depende de afirmar que foi o primeiro de todos, algo difícil de comprovar. Os exames ajudam a observar o funcionamento de uma peça individual e a trajetória de suas modificações.

Quase três milênios depois, a madeira conserva sinais de um cuidado feito sob medida. O objeto revela que os profissionais daquele período pensavam na aparência, no encaixe e na possibilidade de uso. São marcas concretas de uma solução destinada a uma pessoa real.