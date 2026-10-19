Uma carta romana escrita em madeira preservou um convite de aniversário de Claudia Severa para Sulpicia Lepidina, na atual Inglaterra. Datada entre 97 e 105 depois de Cristo, marca a festa para 11 de setembro. A parte final, atribuída à remetente, traz uma despedida afetuosa preservada por quase dois milênios.

Quem recebeu o convite encontrado em Vindolanda?

A destinatária era Sulpicia Lepidina, mulher de Flávio Cerial, comandante de uma unidade militar romana em Vindolanda. A remetente, Claudia Severa, era casada com Aélio Broco, ligado a outro posto militar. A carta fazia parte da comunicação pessoal entre famílias que viviam perto da fronteira romana.

Vindolanda era um forte no norte da atual Inglaterra, próximo à região onde depois seria construída a Muralha de Adriano. A presença de militares não impedia a circulação de mensagens privadas. O convite mostra pessoas organizando encontros familiares mesmo em uma área de ocupação militar.

O convite revela um lado pessoal e afetuoso das relações entre mulheres na época romana

A data do aniversário está preservada na mensagem

O registro Roman Inscriptions of Britain identifica a carta como tabuleta 291. O conteúdo convida Lepidina para comparecer ao aniversário de Severa em 11 de setembro. A remetente explica que a visita tornaria a celebração mais agradável para ela.

A mensagem também transmite lembranças aos familiares, incluindo o marido da destinatária. Seu sentido é claro, embora existam pequenas lacunas na leitura de certas palavras. Como qualquer documento antigo, a tradução precisa respeitar trechos danificados em vez de completar com frases que não sobreviveram.

Por que duas caligrafias aparecem na mesma carta?

A maior parte do recado foi registrada por outra pessoa, provavelmente um escriba. Nas linhas finais, a escrita muda. Os especialistas atribuem essa segunda mão à própria Claudia Severa, que acrescentou uma despedida carinhosa, chamando Lepidina de irmã e usando uma expressão de forte afeto.

Os sinais que ajudam a compreender a carta são:

Convite principal: explica o motivo da visita e a data da festa.

explica o motivo da visita e a data da festa. Saudações: lembram outras pessoas da família e do convívio.

lembram outras pessoas da família e do convívio. Segunda caligrafia: aparece nas últimas linhas, atribuídas a Severa.

aparece nas últimas linhas, atribuídas a Severa. Endereço no verso: identifica Sulpicia Lepidina como destinatária.

O British Museum confirma as duas mãos diferentes. O encerramento é um dos exemplos mais antigos conhecidos de escrita em latim atribuída a uma mulher. Isso não significa que fosse a primeira mulher a escrever, mas que seu registro conseguiu sobreviver.

A madeira guardou a rotina de pessoas comuns

As tabuletas de Vindolanda eram folhas finas de madeira usadas para bilhetes e documentos. A tinta permitia registrar assuntos práticos, pedidos e recados pessoais. A peça da festa mede cerca de 22,3 por 9,6 centímetros, tamanho suficiente para a mensagem.

Os achados de Vindolanda ajudam a conhecer a vida cotidiana na fronteira romana. Cartas assim tratam de convivência, compromissos e relações sociais. A mensagem de Severa não precisa de uma história inventada sobre suas emoções para mostrar que era um convite afetuoso.

Uma simples comemoração de aniversário deixou um registro que atravessou muitos séculos

O que sabemos sobre a descoberta da tabuleta?

O registro arqueológico informa que a tabuleta foi encontrada em 1985 e hoje está no British Museum. A data do documento, entre 97 e 105, vem da fase de ocupação do local. Não é uma data escrita como ano na própria correspondência.

O forte revelou também outros objetos romanos ligados à rotina de seus ocupantes, entre eles luvas de boxe romanas preservadas. A carta se destaca por conter nomes, um evento marcado e uma despedida pessoal. São elementos raros em objetos arqueológicos tão antigos.

O recado aproxima o passado da vida atual

O convite de Severa registra um aniversário em 11 de setembro e um pedido para que uma pessoa querida esteja presente. É uma situação fácil de reconhecer hoje, embora tenha ocorrido em um ambiente muito diferente. A pequena folha conservou detalhes que grandes construções não revelam.

O documento permite falar de amizade, escrita e vida familiar com base em palavras preservadas. Seu valor histórico está também no limite do que sabemos: não há confirmação de que Lepidina tenha comparecido à festa. O convite, porém, continua documentado, com a despedida que Severa escreveu.