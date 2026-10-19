Uma carta romana escrita em madeira preservou um convite de aniversário de Claudia Severa para Sulpicia Lepidina, na atual Inglaterra. Datada entre 97 e 105 depois de Cristo, marca a festa para 11 de setembro. A parte final, atribuída à remetente, traz uma despedida afetuosa preservada por quase dois milênios.
Quem recebeu o convite encontrado em Vindolanda?
A destinatária era Sulpicia Lepidina, mulher de Flávio Cerial, comandante de uma unidade militar romana em Vindolanda. A remetente, Claudia Severa, era casada com Aélio Broco, ligado a outro posto militar. A carta fazia parte da comunicação pessoal entre famílias que viviam perto da fronteira romana.
Vindolanda era um forte no norte da atual Inglaterra, próximo à região onde depois seria construída a Muralha de Adriano. A presença de militares não impedia a circulação de mensagens privadas. O convite mostra pessoas organizando encontros familiares mesmo em uma área de ocupação militar.
A data do aniversário está preservada na mensagem
O registro Roman Inscriptions of Britain identifica a carta como tabuleta 291. O conteúdo convida Lepidina para comparecer ao aniversário de Severa em 11 de setembro. A remetente explica que a visita tornaria a celebração mais agradável para ela.
A mensagem também transmite lembranças aos familiares, incluindo o marido da destinatária. Seu sentido é claro, embora existam pequenas lacunas na leitura de certas palavras. Como qualquer documento antigo, a tradução precisa respeitar trechos danificados em vez de completar com frases que não sobreviveram.
Por que duas caligrafias aparecem na mesma carta?
A maior parte do recado foi registrada por outra pessoa, provavelmente um escriba. Nas linhas finais, a escrita muda. Os especialistas atribuem essa segunda mão à própria Claudia Severa, que acrescentou uma despedida carinhosa, chamando Lepidina de irmã e usando uma expressão de forte afeto.
- Convite principal: explica o motivo da visita e a data da festa.
- Saudações: lembram outras pessoas da família e do convívio.
- Segunda caligrafia: aparece nas últimas linhas, atribuídas a Severa.
- Endereço no verso: identifica Sulpicia Lepidina como destinatária.
O British Museum confirma as duas mãos diferentes. O encerramento é um dos exemplos mais antigos conhecidos de escrita em latim atribuída a uma mulher. Isso não significa que fosse a primeira mulher a escrever, mas que seu registro conseguiu sobreviver.
A madeira guardou a rotina de pessoas comuns
As tabuletas de Vindolanda eram folhas finas de madeira usadas para bilhetes e documentos. A tinta permitia registrar assuntos práticos, pedidos e recados pessoais. A peça da festa mede cerca de 22,3 por 9,6 centímetros, tamanho suficiente para a mensagem.
Os achados de Vindolanda ajudam a conhecer a vida cotidiana na fronteira romana. Cartas assim tratam de convivência, compromissos e relações sociais. A mensagem de Severa não precisa de uma história inventada sobre suas emoções para mostrar que era um convite afetuoso.
O que sabemos sobre a descoberta da tabuleta?
O registro arqueológico informa que a tabuleta foi encontrada em 1985 e hoje está no British Museum. A data do documento, entre 97 e 105, vem da fase de ocupação do local. Não é uma data escrita como ano na própria correspondência.
O forte revelou também outros objetos romanos ligados à rotina de seus ocupantes, entre eles luvas de boxe romanas preservadas. A carta se destaca por conter nomes, um evento marcado e uma despedida pessoal. São elementos raros em objetos arqueológicos tão antigos.
O recado aproxima o passado da vida atual
O convite de Severa registra um aniversário em 11 de setembro e um pedido para que uma pessoa querida esteja presente. É uma situação fácil de reconhecer hoje, embora tenha ocorrido em um ambiente muito diferente. A pequena folha conservou detalhes que grandes construções não revelam.
O documento permite falar de amizade, escrita e vida familiar com base em palavras preservadas. Seu valor histórico está também no limite do que sabemos: não há confirmação de que Lepidina tenha comparecido à festa. O convite, porém, continua documentado, com a despedida que Severa escreveu.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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