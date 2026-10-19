Um pote com moedas de ouro persas foi encontrado em 2023 sob uma casa antiga de Notion, na Turquia. Os dáricos tinham grande valor: uma moeda podia pagar um soldado mensalmente. Arqueólogos consideram possível ligação com mercenários, mas ainda não sabem quem escondeu o dinheiro nem por que não voltou.

Onde as moedas de ouro ficaram escondidas?

A equipe encontrou o pequeno recipiente em julho de 2023, durante uma escavação em Notion, cidade grega da costa ocidental da atual Turquia. O depósito estava em um canto de uma construção antiga, abaixo de uma casa maior erguida em época posterior.

A casa mais recente tinha um pátio central e pertence a outra etapa da ocupação urbana. Isso importa porque o tesouro estava em uma estrutura anterior, não simplesmente perdido no chão de uma moradia. A posição exata ajuda a reconstruir a sequência das construções.

As moedas podem ajudar a entender como eram financiados conflitos e soldados na Grécia antiga

Os dáricos eram dinheiro de grande valor

As peças são conhecidas como dáricos persas, moedas de ouro do antigo Império Persa. Nelas aparece a figura de um arqueiro ajoelhado. O desenho se manteve parecido durante muito tempo, o que dificulta estabelecer a data de cada moeda apenas pela aparência.

Segundo a Universidade de Michigan, o arqueólogo Christopher Ratté lembrou um relato do historiador Xenofonte: um dárico correspondia ao pagamento mensal de um soldado. A comparação mostra o valor do conjunto, sem permitir calcular seu preço atual em reais.

O que liga o tesouro aos mercenários?

Na Antiguidade, exércitos contratavam soldados pagos para lutar fora de suas comunidades. Os dáricos eram uma forma de remuneração possível. Como a região de Notion passou por disputas militares, os pesquisadores levantaram a hipótese de que o pote guardava dinheiro destinado a combatentes.

O contexto oferece pistas diferentes, mas nenhuma identifica o antigo dono:

Moeda valiosa: um único dárico podia equivaler a um salário mensal.

um único dárico podia equivaler a um salário mensal. Região disputada: Notion viveu conflitos ligados a persas e atenienses.

Notion viveu conflitos ligados a persas e atenienses. Depósito oculto: o pote estava em uma estrutura mais antiga, sob outra casa.

o pote estava em uma estrutura mais antiga, sob outra casa. Dono desconhecido: não há inscrição que revele quem guardou o conjunto.

O pagamento de mercenários é uma interpretação histórica plausível, não uma conclusão comprovada. O mesmo dinheiro poderia ter sido guardado por outras razões. Sem documento que explique o depósito, não é possível afirmar que pertencia a um comandante, comerciante ou morador específico.

A cidade ajuda a entender a perda do dinheiro

Notion esteve próxima de confrontos entre forças persas e gregas. Fontes antigas registram operações militares na região durante o século V antes de Cristo. Uma delas ocorreu em 427 a.C., quando forças atenienses intervieram na cidade e derrotaram mercenários ligados ao grupo favorável aos persas.

Outros conflitos também atingiram essa área em períodos diferentes. Por isso, atribuir o pote a uma batalha específica seria arriscado. O achado mostra um momento em que guardar ouro em segurança podia ser necessário, mas não esclarece qual acontecimento impediu seu resgate.

O local onde o ouro foi encontrado trouxe novas pistas sobre a história da antiga cidade

Como a escavação ajuda a datar as peças?

O Projeto Arqueológico de Notion trabalha com as camadas do terreno, as paredes e os objetos encontrados juntos. Esse método permite relacionar moedas, cerâmicas e construções, algo impossível quando um tesouro é retirado do solo sem registrar sua posição original.

Os primeiros indícios apontam para uma deposição antiga, possivelmente no fim do século V a.C., mas a data exata segue em estudo. A análise das moedas também ajuda a organizar a cronologia dos dáricos, cuja aparência mudou pouco ao longo de muitos anos.

O pote preserva mais do que o ouro

Antes das moedas cunhadas, o metal usado como dinheiro assumiu formas variadas em diferentes sociedades. No caso de Notion, o conjunto mostra uma fase posterior, com pagamentos em peças padronizadas. A descoberta une história do comércio, conflitos militares e a prática de esconder valores.

Os pesquisadores não encontraram uma resposta definitiva sobre quem depositou as peças. O dado mais forte permanece concreto: moedas valiosas ficaram ocultas e não foram recuperadas na Antiguidade. O pote preservou tanto o dinheiro quanto seu contexto arqueológico, essencial para investigar o que aconteceu.