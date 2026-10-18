O túnel de Teotihuacán, no México, foi construído sob o Templo da Serpente Emplumada para representar uma paisagem ligada ao mundo subterrâneo. Arqueólogos encontraram pequenas quantidades de mercúrio, relevos que lembram montanhas e minerais brilhantes. Os sinais sugerem rituais, não uma tecnologia perdida.
Um túnel escondido ligava o templo ao mundo subterrâneo
Em 2003, um afundamento do terreno provocado pela chuva revelou uma passagem sob a Ciudadela, conjunto monumental de Teotihuacán. O túnel fica diante do Templo da Serpente Emplumada, um edifício que concentrava símbolos religiosos e possíveis cerimônias ligadas ao poder.
De acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, a passagem tem cerca de 103 metros e atinge até 18 metros de profundidade. O piso foi talhado para lembrar um relevo natural, com caminhos que evocavam água entre elevações.
O que o mercúrio fazia naquela paisagem antiga?
Os pesquisadores localizaram gotas de mercúrio líquido em pequenas cavidades do piso. Uma interpretação arqueológica é que elas representavam lagos e rios simbólicos, compondo uma paisagem debaixo da terra. A quantidade era pequena, e o metal não constituía um grande rio real.
O mercúrio é um metal que permanece líquido em temperaturas comuns. Nesse contexto, seu brilho podia reforçar a imagem de superfícies de água. Isso é uma interpretação do uso ritual, apoiada pela posição das gotas e pelo conjunto de objetos, sem prova de máquinas ocultas.
Minerais e objetos criavam uma cena sob a terra
O espaço continha partículas brilhantes de minerais, como pirita, além de objetos depositados como oferendas. Sob luz de tochas, essas partículas poderiam sugerir um céu estrelado. A combinação reunia sinais do alto e do baixo em uma representação simbólica do universo.
- Montanhas em miniatura: relevos esculpidos no piso para formar uma paisagem.
- Gotas de mercúrio: pequenas porções associadas à imagem de corpos de água.
- Minerais brilhantes: partículas que refletiam a luz no ambiente escuro.
- Oferendas: conchas, pedras trabalhadas e outros objetos de valor ritual.
A revista oficial Arqueología do INAH descreve as montanhas esculpidas e o mercúrio em cavidades. O conjunto sugere que a passagem era um cenário construído com intenção religiosa, e não um túnel comum para circulação diária de moradores.
Quando o corredor foi usado e depois fechado?
Estudos apresentados pelo órgão mexicano indicam construção no primeiro século da era cristã e fechamento por volta de 250 d.C.. Há sinais de que o espaço foi reaberto cerca de um século depois, possivelmente para retirar materiais antes depositados ali.
Essas fases mostram que o túnel teve uma história longa, ligada a mudanças na cidade. Os arqueólogos consideram a hipótese de rituais de legitimação do poder, mas não existe registro escrito que explique cada cerimônia ou identifique com certeza todos os participantes.
Um vídeo apresenta o túnel e seu significado
O templo que cobre a passagem fazia parte de um centro urbano de grandes edifícios públicos. O corredor subterrâneo ampliava esse ambiente com uma geografia imaginada, usando pedra, minerais e depósitos rituais. A reconstrução depende de objetos encontrados em seus lugares originais.
A Secretaría de Cultura do México publicou um vídeo sobre a visita virtual ao túnel. O material ajuda a situar o achado sob o templo, mas imagens de apresentação não substituem as evidências registradas nas escavações nem resolvem as dúvidas sobre os rituais.
O que ainda não se sabe sobre as cerimônias?
A antiga cidade de Teotihuacán deixou templos, murais e objetos, mas poucas respostas diretas sobre seus governantes e seus ritos. A posição das oferendas indica atividades planejadas, enquanto o significado exato de cada depósito continua aberto ao estudo.
O túnel é importante porque reúne vestígios físicos de uma paisagem religiosa feita por pessoas. O mercúrio em pequenas gotas, as montanhas talhadas e o brilho mineral formam uma explicação arqueológica coerente, sem exigir teorias sobre uma suposta tecnologia fora de seu tempo.
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