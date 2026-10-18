O túnel de Teotihuacán, no México, foi construído sob o Templo da Serpente Emplumada para representar uma paisagem ligada ao mundo subterrâneo. Arqueólogos encontraram pequenas quantidades de mercúrio, relevos que lembram montanhas e minerais brilhantes. Os sinais sugerem rituais, não uma tecnologia perdida.

Um túnel escondido ligava o templo ao mundo subterrâneo

Em 2003, um afundamento do terreno provocado pela chuva revelou uma passagem sob a Ciudadela, conjunto monumental de Teotihuacán. O túnel fica diante do Templo da Serpente Emplumada, um edifício que concentrava símbolos religiosos e possíveis cerimônias ligadas ao poder.

De acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, a passagem tem cerca de 103 metros e atinge até 18 metros de profundidade. O piso foi talhado para lembrar um relevo natural, com caminhos que evocavam água entre elevações.

O material encontrado no túnel chamou atenção pela presença incomum em uma construção religiosa

O que o mercúrio fazia naquela paisagem antiga?

Os pesquisadores localizaram gotas de mercúrio líquido em pequenas cavidades do piso. Uma interpretação arqueológica é que elas representavam lagos e rios simbólicos, compondo uma paisagem debaixo da terra. A quantidade era pequena, e o metal não constituía um grande rio real.

O mercúrio é um metal que permanece líquido em temperaturas comuns. Nesse contexto, seu brilho podia reforçar a imagem de superfícies de água. Isso é uma interpretação do uso ritual, apoiada pela posição das gotas e pelo conjunto de objetos, sem prova de máquinas ocultas.

Minerais e objetos criavam uma cena sob a terra

O espaço continha partículas brilhantes de minerais, como pirita, além de objetos depositados como oferendas. Sob luz de tochas, essas partículas poderiam sugerir um céu estrelado. A combinação reunia sinais do alto e do baixo em uma representação simbólica do universo.

Entre os elementos registrados no túnel estão:

Montanhas em miniatura: relevos esculpidos no piso para formar uma paisagem.

relevos esculpidos no piso para formar uma paisagem. Gotas de mercúrio: pequenas porções associadas à imagem de corpos de água.

pequenas porções associadas à imagem de corpos de água. Minerais brilhantes: partículas que refletiam a luz no ambiente escuro.

partículas que refletiam a luz no ambiente escuro. Oferendas: conchas, pedras trabalhadas e outros objetos de valor ritual.

A revista oficial Arqueología do INAH descreve as montanhas esculpidas e o mercúrio em cavidades. O conjunto sugere que a passagem era um cenário construído com intenção religiosa, e não um túnel comum para circulação diária de moradores.

Quando o corredor foi usado e depois fechado?

Estudos apresentados pelo órgão mexicano indicam construção no primeiro século da era cristã e fechamento por volta de 250 d.C.. Há sinais de que o espaço foi reaberto cerca de um século depois, possivelmente para retirar materiais antes depositados ali.

Essas fases mostram que o túnel teve uma história longa, ligada a mudanças na cidade. Os arqueólogos consideram a hipótese de rituais de legitimação do poder, mas não existe registro escrito que explique cada cerimônia ou identifique com certeza todos os participantes.

A representação de paisagens debaixo da terra abriu novas perguntas sobre o significado daquele espaço

Um vídeo apresenta o túnel e seu significado

O templo que cobre a passagem fazia parte de um centro urbano de grandes edifícios públicos. O corredor subterrâneo ampliava esse ambiente com uma geografia imaginada, usando pedra, minerais e depósitos rituais. A reconstrução depende de objetos encontrados em seus lugares originais.

A Secretaría de Cultura do México publicou um vídeo sobre a visita virtual ao túnel. O material ajuda a situar o achado sob o templo, mas imagens de apresentação não substituem as evidências registradas nas escavações nem resolvem as dúvidas sobre os rituais.

Quem quiser visualizar a passagem pode assistir ao vídeo divulgado pelo canal oficial Secretaría de Cultura de México:

O que ainda não se sabe sobre as cerimônias?

A antiga cidade de Teotihuacán deixou templos, murais e objetos, mas poucas respostas diretas sobre seus governantes e seus ritos. A posição das oferendas indica atividades planejadas, enquanto o significado exato de cada depósito continua aberto ao estudo.

O túnel é importante porque reúne vestígios físicos de uma paisagem religiosa feita por pessoas. O mercúrio em pequenas gotas, as montanhas talhadas e o brilho mineral formam uma explicação arqueológica coerente, sem exigir teorias sobre uma suposta tecnologia fora de seu tempo.