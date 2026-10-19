Uma tábua de cozinha esquecida pode virar suporte para celular e manter receitas visíveis durante o preparo. O projeto aproveita madeira firme, régua frontal como batente e um apoio traseiro para criar a inclinação necessária. Antes de usar, teste a estabilidade e afaste o telefone da pia e do fogão.
Qual tábua antiga pode virar suporte para celular?
Escolha uma tábua de madeira firme, sem partes soltas, mofo ou rachaduras profundas. A superfície precisa sustentar o celular sem balançar. Se tiver muita curvatura, a peça pode escorregar sobre a bancada e dificultar a leitura da receita durante o preparo.
Como a tábua de cortar foi pensada para preparar alimentos, vale marcar a mudança de função. Depois de receber cola, tinta ou ferragens, ela deve ficar reservada ao suporte, sem voltar a servir como superfície para cortar comida.
O apoio frontal segura o aparelho sem apertar a tela
Coloque o celular, com capa, diante da tábua e meça sua espessura. Fixe uma régua estreita de madeira próxima da borda inferior. Ela funciona como batente, segurando a base do telefone sem cobrir toda a tela nem pressionar os botões laterais.
Quem já usa uma tábua sobre a pia para ampliar o espaço de preparo deve manter os dois usos separados. A peça transformada em suporte precisa permanecer em área seca, sem contato direto com respingos e longe das chamas do fogão.
Como montar a inclinação da tábua?
O apoio traseiro pode ser feito com uma pequena sobra de madeira, presa por dobradiças apropriadas, ou com uma estrutura fixa bem apoiada. A inclinação deve permitir enxergar o celular sem fazer o conjunto tombar para trás quando alguém toca na tela.
- Base: deixe espaço suficiente para os pés não escorregarem.
- Batente: teste a espessura do celular com a capa.
- Inclinação: faça o conjunto resistir a um toque leve.
- Acabamento: lixe farpas e elimine pontas de parafusos.
Para cortar ou furar madeira, mantenha a peça presa e use proteção adequada para os olhos. A agência americana de segurança no trabalho alerta para riscos de máquinas e partículas no trabalho com madeira. Sem prática ou ferramentas corretas, peça o corte a alguém habilitado.
A madeira reaproveitada precisa de acabamento cuidadoso
O suporte fica mais confortável quando as bordas estão lisas e não prendem a mão durante o uso. Se houver pintura, escolha um produto adequado à madeira, siga as orientações de secagem e espere a cura indicada antes de apoiar aparelhos eletrônicos.
O Ministério do Meio Ambiente explica que reutilizar é prolongar a vida de um produto. Aqui, uma tábua antiga deixa de cortar alimentos para sustentar receitas. A mudança é simples, mas só vale a pena se a estrutura estiver realmente segura.
O projeto original também apresenta o passo a passo
A criadora do projeto publicado no site If Only April usou uma tábua antiga, acrescentou um apoio frontal para aparelhos e instalou um pé traseiro com dobradiças. Ela também alerta que a largura do encaixe precisa considerar o telefone com capa.
Ao adaptar a ideia, faça o teste final em bancada seca e plana. Coloque o aparelho, toque de leve na tela e observe se a tábua se move. Se balançar, ajuste a base antes de usar o suporte durante o preparo das refeições.
Onde colocar o suporte para usar receitas com segurança?
Escolha um lugar longe do fogo e da pia, mas com boa visão da tela. A tábua deve ficar apoiada em superfície plana, sem bloquear a passagem dos braços enquanto alguém mexe panelas ou transporta recipientes quentes pela cozinha.
Depois do uso, limpe a poeira com pano indicado para madeira e confira se a dobradiça continua firme. Quando a base permitir, guarde o suporte fechado em local seco. O aparelho deve ser retirado antes de mover ou pendurar a estrutura.
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