Um vaso romano de 1.500 anos, escavado em Gerace, na Sicília, teve seu uso esclarecido por uma pista quase invisível. Pesquisadores encontraram ovos de parasitas intestinais em crostas endurecidas dentro da peça. A descoberta indicou que ela havia guardado fezes humanas, ajudando a identificar um penico da Antiguidade.

O vaso apareceu em uma antiga construção romana

O recipiente foi encontrado no complexo de banhos de uma villa romana em Gerace, na ilha italiana da Sicília. A cerâmica data do século V depois de Cristo. Ela chegou aos pesquisadores em fragmentos, que permitiram reconhecer o formato original após a recomposição da peça.

O pote tinha cerca de 31,8 centímetros de altura e abertura com aproximadamente 34 centímetros de diâmetro. Era largo o bastante para ficar sob um assento de madeira ou de vime, embora a forma, considerada isoladamente, não provasse como ele havia sido usado.

O objeto mostra como os hábitos de higiene faziam parte da rotina das pessoas na Antiguidade

Por que o formato não bastava para reconhecer o penico?

Recipientes cônicos semelhantes apareciam em vários pontos do mundo romano. Sem outras provas, arqueólogos podiam classificá-los como vasos para armazenamento. A presença de peças parecidas perto de latrinas levantava uma suspeita, mas ainda faltava uma forma de confirmar a função.

Um penico é um recipiente portátil para necessidades fisiológicas. No caso de Gerace, a hipótese ganhou força porque a construção dos banhos não tinha uma latrina fixa identificada. Mesmo assim, a ausência de banheiro não seria prova suficiente sem os resíduos preservados.

A pista microscópica estava presa às crostas internas

Pesquisadores da Universidade de Cambridge examinaram depósitos minerais endurecidos na parte interna do vaso. A observação em microscópio revelou ovos de Trichuris trichiura, verme intestinal que pode eliminar seus ovos nas fezes. Eles ficaram retidos nas camadas formadas durante o uso.

Três elementos tornam a identificação mais segura:

Crosta mineral: ficou presa à parede interna do recipiente.

ficou presa à parede interna do recipiente. Ovos de parasitas: foram encontrados dentro do depósito antigo.

foram encontrados dentro do depósito antigo. Origem intestinal: os ovos indicam contato com fezes humanas.

os ovos indicam contato com fezes humanas. Contexto: a peça veio dos banhos de uma villa romana.

Segundo a Universidade da Colúmbia Britânica, a análise confirmou que o vaso continha fezes. Isso o identifica como recipiente usado para essa finalidade, embora não revele quem o utilizou nem a frequência exata de seu uso.

O que os parasitas contam sobre a higiene antiga?

Os ovos pertenciam a um verme conhecido como tricocéfalo. Eles indicam que ao menos uma pessoa ligada ao uso do pote tinha a infecção. Essa pista ajuda a estudar saúde intestinal e práticas sanitárias, mas não permite diagnosticar todos os moradores da propriedade.

Os depósitos mineralizados se formaram na superfície da cerâmica e guardaram o material por muitos séculos. A conservação de resíduos tão pequenos mostrou que detalhes invisíveis a olho nu também podem trazer informações importantes sobre atividades comuns, sem depender de inscrições ou desenhos.

Pequenos sinais invisíveis a olho nu podem revelar muito sobre a vida de povos antigos

O método pode esclarecer outros recipientes antigos

O estudo publicado em 2022, no Journal of Archaeological Science: Reports, propõe analisar depósitos de outros vasos para identificar possíveis penicos. O método depende de condições específicas: é preciso haver crostas preservadas e vestígios de parasitas presentes nelas.

Se nenhum usuário tinha vermes intestinais, o exame pode não encontrar ovos. Isso significa que um resultado negativo não elimina automaticamente a possibilidade de uso sanitário. A análise microscópica acrescenta uma ferramenta à arqueologia, mas precisa ser combinada com o local e a forma da peça.

O que o vaso romano revela sobre a vida antiga?

Os escavadores também estudam outros objetos romanos, como recipientes, ferramentas e peças de uso diário. Esses materiais ajudam a observar hábitos normalmente ausentes dos grandes monumentos. Em Gerace, o vaso revelou um detalhe concreto da rotina que provavelmente passaria despercebido sem os exames.

A descoberta não transforma uma prática individual em costume de todo o Império Romano. Ela mostra que um recipiente simples podia servir como banheiro portátil, e que até as crostas deixadas em sua superfície podem conservar respostas sobre a vida de 1.500 anos atrás.