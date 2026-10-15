EM FOCO Resumo da matéria 01 Achado encharcado Uma cesta quase inteira foi encontrada em 2010 em um depósito com água perto de estruturas romanas de Marcham. 02 Resgate delicado As fibras frágeis exigiram retirada dentro de um bloco de terra e transporte em recipiente com água. 03 Trançado preservado O tratamento permitiu estudar fibras de salgueiro e detalhes da peça, embora sua função original permaneça discutida.

Na Inglaterra, uma cesta romana apareceu num poço encharcado perto de um antigo templo. Ela estava tão frágil que os arqueólogos não puderam retirá-la diretamente da lama. Em 2010, a peça saiu cercada por um bloco de terra e passou por meses de tratamento para conservar suas delicadas fibras vegetais.

Onde a cesta romana foi encontrada em Marcham?

A peça apareceu em 2010, durante escavações em Marcham, na região inglesa de Oxfordshire. O terreno abrigava restos de um assentamento e de um templo usado na época romana. Próximo dali, uma cavidade cheia de água conservou objetos que normalmente se desfariam no solo.

No mesmo depósito foram encontrados uma pequena tábua de escrever, recipientes de cerâmica e restos de couro. A localidade de Marcham fica perto da cidade de Abingdon. A cesta chamou atenção por ser quase completa, embora parte de sua base estivesse ausente.

O estado delicado da peça exigiu uma estratégia diferente durante os trabalhos arqueológicos.

Por que a água ajudou a preservar suas fibras?

O poço tinha água suficiente para deixar os restos vegetais em ambiente com pouco oxigênio. Nessas condições, parte dos organismos que normalmente decompõem madeira e fibras trabalha mais devagar. Por isso, tecidos de plantas puderam atravessar séculos sem desaparecer totalmente.

Essa conservação natural não tornou a peça resistente. Assim que a cesta fosse exposta ao ar ou perdesse umidade depressa, suas fibras poderiam encolher, rachar ou se desfazer. O tratamento precisava controlar a retirada da água e fortalecer o material antes de qualquer tentativa de exibição.

Como os arqueólogos conseguiram retirar o objeto sem quebrá-lo?

Diante da fragilidade, a equipe decidiu retirar o objeto ainda rodeado de terra úmida. O bloco manteve a forma e protegeu partes delicadas durante o transporte. A cesta seguiu em um recipiente com água até um laboratório especializado em conservação arqueológica.

No laboratório, o material foi solto da lama aos poucos. Depois, passou meses recebendo soluções com uma cera chamada polietilenoglicol, usada para reforçar fibras orgânicas encharcadas. A operação mostrou que escavar é apenas uma etapa: sem conservação, a descoberta poderia desaparecer logo após sair do chão.

A seguir listamos 4 pontos da descoberta que ajudam a organizar as evidências:

Retirada em bloco: A cesta saiu com a terra ao redor para manter as fibras frágeis protegidas.

A cesta saiu com a terra ao redor para manter as fibras frágeis protegidas. Transporte com água: O objeto foi levado úmido para reduzir o risco de secagem repentina.

O objeto foi levado úmido para reduzir o risco de secagem repentina. Limpeza de laboratório: A lama foi removida aos poucos, sem puxar o trançado diretamente.

A lama foi removida aos poucos, sem puxar o trançado diretamente. Tratamento prolongado: A peça recebeu solução de conservação durante meses para consolidar fibras vegetais.

O achado oferece uma visão rara de materiais usados no cotidiano da Roma antiga.

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O que a conservação revelou sobre a cesta?

Depois do tratamento, os especialistas observaram uma trama fina de salgueiro, planta de ramos flexíveis. A cesta tinha uma borda reforçada e faixas decorativas. Fragmentos de carvalho encontrados junto dela podem ter formado uma alça, mas essa ligação continua sendo uma hipótese.

O formato original é difícil de recuperar porque a base faltava e o corpo sofreu deformações. A peça talvez tenha sido redonda, com uma tampa que fechava por tiras. Pesquisadores estudaram como refazer a cesta para entender melhor sua técnica de montagem e possível função.

A seguir listamos 4 comparações importantes que ajudam a organizar as evidências:

DADOS EM FOCO Etapas da preservação da cesta Comparação de evidências e limites relacionados a etapas da preservação da cesta Etapa Procedimento Motivo Escavação Retirada dentro de bloco de terra Sustentar fibras delicadas Transporte Recipiente com água Evitar secagem brusca Laboratório Limpeza cuidadosa da lama Expor o trançado sem rasgar Conservação Banhos com solução especial Fortalecer a estrutura vegetal

Por que ainda existem dúvidas sobre seu uso original?

O depósito ficava perto de estruturas de culto, e parte dos objetos encontrados ali parecia ter sido danificada de propósito. Os arqueólogos levantaram a hipótese de que a cesta sem base fosse uma oferenda deixada naquele espaço, mas não existe confirmação definitiva.

Ela poderia ter guardado pertences ou objetos valiosos antes de ser depositada, mas seu conteúdo original não foi recuperado. O mais seguro é afirmar que a cesta romana preserva uma técnica de trançado e uma longa história de conservação, mesmo enquanto sua função permanece incerta.