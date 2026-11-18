As estátuas de Ain Ghazal, encontradas na Jordânia em 1985, incluíam três bustos de duas cabeças feitos de gesso antigo. O material era tão frágil que a cova precisou ser retirada com proteção especial. No Smithsonian, a delicada escavação e a conservação dos fragmentos em laboratório duraram sete anos.

O que foi encontrado em Ain Ghazal em 1985?

O sítio de Ain Ghazal fica nas proximidades de Amã, capital da Jordânia. Ali, uma descoberta de 1985 revelou figuras humanas do período Neolítico, produzidas por volta de 6500 a.C.. Entre elas havia duas figuras de corpo inteiro e três bustos com duas cabeças.

O Museum Conservation Institute do Smithsonian descreve o achado como excepcional pela idade e pela fragilidade. A descoberta de 1985 não foi a única no local: outra concentração de estátuas tinha sido encontrada em 1983, mostrando que a tradição não dependia de uma peça isolada.

Escavação em Ain Ghazal revela fragmentos frágeis de esculturas de gesso entre sedimentos, com arqueólogas trabalhando nas bordas da cova // Imagem ilustrativa feita por IA

A retirada da cova exigiu proteger todo o bloco

O gesso de cal estava muito delicado para uma retirada comum. Mexer diretamente nas figuras poderia quebrar partes essenciais antes de os especialistas registrarem sua posição. A equipe decidiu manter o conteúdo da cova junto durante o transporte, como um bloco de escavação protegido.

A proteção descrita pelo Smithsonian envolveu materiais e etapas concretas:

Folha de alumínio: envolveu o conteúdo da cova.

envolveu o conteúdo da cova. Espuma de poliuretano: ajudou a sustentar o conjunto frágil.

ajudou a sustentar o conjunto frágil. Caixa de madeira: permitiu transportar o bloco protegido.

permitiu transportar o bloco protegido. Laboratório: recebeu o material para escavação e tratamento controlados.

Essa retirada cuidadosa preservou informações que poderiam desaparecer com uma escavação apressada. Em objetos antigos, a posição dos fragmentos ajuda a entender como cada figura foi construída. O transporte não significou que os bustos estavam prontos para exposição, mas que podiam receber cuidados mais seguros.

Por que o gesso antigo ficou tão frágil?

As figuras foram produzidas com gesso à base de cal, um material que pode se partir após séculos enterrado. Milhares de anos de contato com o solo e a perda de apoio interno tornam a retirada especialmente difícil. A conservação precisa respeitar cada fragmento preservado.

O contexto histórico aparece também na documentação sobre as estátuas de Ain Ghazal. Já a técnica exata de produção é investigada em estudos especializados. A aparência humana das figuras não autoriza afirmar, sem provas, se eram retratos de pessoas, ancestrais ou representações religiosas.

Bloco arqueológico de Ain Ghazal aparece envolvido em alumínio, espuma e caixa de madeira, com especialistas conferindo a proteção // Imagem ilustrativa feita por IA

Os sete anos de laboratório salvaram detalhes raros

Segundo o Smithsonian, o trabalho reuniu escavação em laboratório e tratamento de conservação ao longo de sete anos. A equipe pôde remover a terra de modo gradual, observar partes escondidas e estabilizar o material. O processo teve como prioridade evitar novas perdas, não apenas montar esculturas visualmente completas.

Pesquisas ligadas ao instituto estudaram a construção das cinco figuras do achado de 1985. A observação de técnicas e materiais pode ajudar a comparar peças e compreender o trabalho dos artesãos. Nesse tipo de descoberta, conservar é também permitir que novas perguntas científicas sejam investigadas.

O que os três bustos de duas cabeças revelam?

Os três bustos com duas cabeças são incomuns entre as figuras de gesso neolíticas. Esse formato indica uma escolha consciente de representação, mas seu significado não foi demonstrado com certeza. A existência de duas cabeças, sozinha, não comprova um ritual ou uma crença específica.

Outra página da Instituição Smithsonian sobre as cinco estátuas registra o trabalho de preservação. O conjunto permite estudar corpos, rostos e escolhas feitas pelos antigos moradores. Ainda assim, qualquer interpretação precisa considerar o lugar do achado e as condições em que as peças ficaram enterradas.

Conservador examina um busto de duas cabeças de Ain Ghazal, com olhos delineados, gesso rachado e suporte próprio de laboratório // Imagem ilustrativa feita por IA

A conservação ainda orienta estudos sobre o Neolítico

A experiência de Ain Ghazal mostra por que escavações nem sempre terminam no próprio sítio. Materiais frágeis podem exigir retirada em bloco, exame técnico e intervenções lentas. O objetivo é recuperar o máximo possível de informação, evitando que uma peça sobreviva fisicamente, mas perca sua história material.

Os bustos de duas cabeças continuam importantes porque unem a criatividade de comunidades muito antigas a um desafio moderno de conservação. Sete anos de trabalho ajudaram a proteger o conjunto de 1985. O significado exato das figuras permanece aberto, e sua preservação permite seguir investigando sem fabricar respostas.