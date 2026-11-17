As escavações em Oued Beht, no Marrocos, revelaram um centro agrícola de cerca de 5 mil anos, com fossos profundos, ferramentas de pedra e restos de plantas e animais domesticados. Os pesquisadores consideram que parte dos fossos pode ter servido para guardar alimentos, mas investigam como o assentamento funcionava.

Onde ficava o centro agrícola de Oued Beht?

O sítio de Oued Beht fica na região de Khémisset, no noroeste do Marrocos, perto de um curso de água. A área investigada ocupa aproximadamente 9 a 10 hectares, espaço suficiente para indicar uma ocupação de grande porte naquele período da pré-história.

O local pertence ao Magrebe, região do norte da África voltada para o Mediterrâneo e o Atlântico. A equipe identificou materiais espalhados pelo terreno e vestígios enterrados, mostrando que aquela comunidade não se resumia a um pequeno grupo com uma horta isolada.

Vista aérea conceitual de Oued Beht mostra o terreno arqueológico próximo a um rio, com campos, árvores dispersas e setores de escavação // Imagem ilustrativa feita por IA

As datações indicam uma comunidade ativa por séculos

Os pesquisadores usaram a datação por carbono 14 em restos antigos encontrados durante as escavações. O estudo reuniu 13 datas e situou a fase principal de ocupação entre 3400 e 2900 a.C., aproximadamente cinco séculos de atividades agrícolas e outras tarefas.

De acordo com o periódico Antiquity, essa descoberta revelou uma comunidade até então pouco conhecida pelos estudiosos. Sua dimensão ajuda a preencher uma lacuna sobre o Neolítico no norte da África, embora ainda não se saiba quantas pessoas viveram ali ao mesmo tempo.

Que objetos e alimentos apareceram nas escavações?

A equipe encontrou vasos de cerâmica, peças de pedra lascada, machados polidos e pedras usadas para moer. Também identificou restos de plantas cultivadas e animais domesticados, sinais de uma economia baseada na produção de comida, e não apenas na caça e na coleta.

Os principais grupos de vestígios ajudam a reconstruir as atividades do antigo assentamento:

Cerâmica: recipientes ligados ao preparo, consumo e possível armazenamento de alimentos.

recipientes ligados ao preparo, consumo e possível armazenamento de alimentos. Pedras de moagem: objetos usados no processamento de produtos vegetais.

objetos usados no processamento de produtos vegetais. Machados polidos: ferramentas associadas ao trabalho com materiais resistentes.

ferramentas associadas ao trabalho com materiais resistentes. Restos vegetais: evidências de cultivos e do aproveitamento de plantas domesticadas.

evidências de cultivos e do aproveitamento de plantas domesticadas. Ossos de animais: indícios da criação e do consumo de animais domésticos.

Esses achados aparecem em diferentes partes da área estudada e oferecem pistas sobre produção e consumo de alimentos. Mas a presença de cerâmica ou de uma ferramenta não permite, sozinha, identificar uma cozinha, uma casa ou a função exata de cada espaço.

Fragmentos de cerâmica, pedras trabalhadas e objetos de moagem representam os vestígios agrícolas encontrados em Oued Beht, no Marrocos // Imagem ilustrativa feita por IA

Os fossos profundos podem ter servido para estocar comida

Um dos achados mais marcantes são os numerosos fossos escavados no solo. Alguns têm formato compatível com estruturas de armazenamento. Em uma comunidade que produzia alimentos, cavidades desse tipo poderiam ajudar a manter parte da colheita guardada para uso posterior.

O estudo arqueológico de 2024 considera possível o armazenamento de alimentos em quantidade. Porém, nem todo fosso teve sua função comprovada. Os pesquisadores também investigam outras atividades realizadas nas áreas próximas e como essas estruturas foram preenchidas ao longo do tempo.

O que a descoberta muda sobre o norte da África?

Durante muito tempo, esse período do noroeste africano foi menos estudado que regiões próximas, como a Península Ibérica. O tamanho de Oued Beht mostra que existiam comunidades agrícolas organizadas também ao sul do Mediterrâneo, com produção e técnicas próprias.

Fossos semelhantes foram identificados no outro lado do estreito de Gibraltar. Os arqueólogos também observam objetos africanos encontrados em sítios ibéricos. Essas semelhanças sugerem contatos entre as duas margens, mas não demonstram, por si só, que os moradores de Oued Beht fizeram viagens específicas.

Mapa ilustrado do estreito de Gibraltar destaca as costas do Marrocos e da Península Ibérica, com símbolos de vestígios neolíticos semelhantes // Imagem ilustrativa feita por IA

Oued Beht ainda guarda perguntas sobre seu funcionamento

Mesmo com as novas escavações, permanecem dúvidas sobre as construções acima do solo, a organização das famílias e a distribuição do trabalho. Também não há uma contagem segura de habitantes. Por isso, é importante distinguir os objetos encontrados das explicações que ainda estão sendo testadas.

O conjunto de fossos, cerâmicas, ferramentas e restos de comida já permite reconhecer uma comunidade agrícola importante há cerca de cinco milênios. A descoberta amplia a presença do Marrocos na história do Neolítico e reforça a necessidade de estudar as conexões antigas entre a África e a Europa.