EM FOCO Resumo da matéria 01 Duas batatas preservadas Os tubérculos de cerca de 500 anos foram achados em um vaso de cerâmica encaixado no piso do centro inca de Tambo Viejo. 02 Técnica ainda conhecida As batatas haviam virado chuño, alimento conservado por ciclos naturais de congelamento, descongelamento, pressão e secagem ao sol. 03 Comida em movimento A presença do produto na costa mostra que alimentos preparados nos Andes circulavam pelo território e chegavam a áreas distantes das geadas.

Duas batatas atravessaram cerca de cinco séculos sem desaparecer. As batatas incas encontradas em Tambo Viejo haviam sido transformadas em chuño, um alimento seco pelo frio e pelo sol. O achado na costa peruana mostra como conservação e armazenamento ajudavam comida produzida nos Andes a viajar grandes distâncias.

O que os arqueólogos encontraram em Tambo Viejo?

Foram recuperadas duas batatas liofilizadas, com idade estimada em cerca de 500 anos. Elas estavam dentro de um vaso de cerâmica encaixado no piso de um centro provincial inca localizado no árido vale costeiro de Acarí.

O produto é conhecido como chuño. Em vez de ser uma batata simplesmente ressecada pelo tempo, ela havia passado por um método intencional de conservação usado há séculos nos Andes.

Frio e baixa umidade faziam parte de uma técnica usada para aumentar o tempo de conservação das batatas

Como o congelamento e a secagem preservavam as batatas?

O processo aproveita noites muito frias e dias ensolarados. As batatas congelam, descongelam e perdem água em ciclos repetidos. Depois, são pressionadas para retirar mais umidade e voltam a secar, ficando leves e resistentes ao armazenamento.

Algumas variedades amargas ainda exigem etapas extras de lavagem ou imersão. O resultado final reduz a água disponível no alimento e permite conservação por períodos longos, vantagem importante onde a colheita precisava sustentar viagens e reservas.

Por que encontrar chuño na costa do Peru é importante?

O chuño depende das geadas das regiões altas, mas Tambo Viejo fica na costa sul. Isso indica que o alimento não permaneceu apenas onde era produzido e chegou a zonas muito diferentes por meio das redes de distribuição do território inca.

O estudo também relaciona o produto às reservas de alimentos do Estado. Por durar mais do que a batata fresca, ele podia ser guardado e movimentado sem a mesma pressa exigida por um tubérculo recém-colhido.

A seguir listamos 4 pistas das batatas incas que explicam por que o achado é tão informativo:

Idade: os tubérculos têm cerca de 500 anos e pertencem ao período inca.

os tubérculos têm cerca de 500 anos e pertencem ao período inca. Processamento: a textura preservada mostra que as batatas haviam sido transformadas em chuño.

a textura preservada mostra que as batatas haviam sido transformadas em chuño. Recipiente: as duas peças estavam dentro de um vaso de cerâmica encaixado no piso.

as duas peças estavam dentro de um vaso de cerâmica encaixado no piso. Localização: o achado costeiro mostra que o produto saiu das regiões altas onde o frio permitia produzi-lo.

O depósito oferece pistas sobre a organização necessária para armazenar grandes quantidades de alimento

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O que o local mostra sobre os depósitos incas?

Pesquisas da Pontifícia Universidade Católica do Peru mostram que o centro possuía formas menores de armazenamento, inclusive estruturas semissubterrâneas usadas para guardar produtos agrícolas.

As batatas, porém, foram descritas especificamente dentro de um vaso colocado no piso. Separar esses detalhes evita confundir o recipiente do achado com os grandes depósitos estatais conhecidos em outras partes do império.

A seguir listamos 3 partes do sistema que ajudam a entender como o alimento foi preservado e encontrado:

DADOS EM FOCO Do frio ao armazenamento Etapas ligadas ao chuño encontrado em Tambo Viejo. Etapa Onde ocorre Resultado Congelamento Regiões altas Retira água Secagem Após os ciclos de frio Aumenta duração Armazenamento Tambo Viejo Mantém reservas

Por que duas batatas de 500 anos chamam tanta atenção?

Tubérculos frescos se deterioram com facilidade, por isso encontrar chuño arqueológico preservado é incomum. As duas peças oferecem evidência física de uma técnica conhecida por documentos e pela continuidade de práticas tradicionais nos Andes.

O achado une agricultura, clima e logística em dois objetos pequenos. As batatas de 500 anos mostram que transformar alimento antes do transporte podia ampliar sua duração e ajudar a manter reservas muito longe do lugar onde o frio permitia produzi-lo.