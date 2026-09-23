EM FOCO Resumo da matéria 01 Competência vem primeiro O efeito clássico apareceu quando a pessoa já tinha demonstrado desempenho muito alto antes de cometer uma pequena gafe. 02 A gafe humaniza Os autores propuseram que um erro pequeno pode reduzir a distância criada por uma imagem de competência quase perfeita. 03 Não vale para todos No mesmo experimento, uma pessoa vista como mediana não recebeu o mesmo ganho de simpatia depois da falha.

O efeito pratfall ajuda a explicar por que uma pequena gafe pode tornar alguém muito competente mais simpático. O erro não funciona como passe livre: no estudo clássico, a melhora apareceu quando a pessoa já era vista como capaz. Para quem parecia mediano, a mesma falha teve resultado diferente no mesmo teste.

O que a psicologia chama de efeito pratfall?

O efeito pratfall descreve uma mudança de simpatia após uma gafe, dependendo de como a competência da pessoa já era percebida. O ponto importante é que o erro não melhora automaticamente a imagem de qualquer pessoa.

Na formulação clássica, alta competência e pequena falha formam a combinação central. Uma pessoa muito capaz pode parecer menos distante quando deixa escapar um erro comum, enquanto alguém que ainda não demonstrou competência pode receber uma avaliação diferente.

Competência e imperfeição podem produzir uma combinação diferente daquela que normalmente esperamos

O que o experimento clássico realmente encontrou?

O estudo de 1966, de Elliot Aronson, Ben Willerman e Joanne Floyd, comparou avaliações de pessoas apresentadas como muito competentes ou medianas, com e sem uma gafe ao final da situação.

A gafe aumentou a atração pela pessoa apresentada como superior, mas reduziu a avaliação da pessoa mediana. Por isso, o achado original não sustenta a ideia de que errar, sozinho, torna qualquer indivíduo mais simpático ou confiável.

Por que uma pequena gafe pode aproximar alguém competente?

Os autores sugeriram que uma pessoa muito competente pode parecer distante ou quase perfeita. Uma falha pequena quebra essa imagem sem apagar a competência já demonstrada, tornando o personagem mais humano e, naquele contexto experimental, mais atraente para quem avaliava.

A ordem importa: primeiro existe uma imagem forte de capacidade, depois vem a gafe. Se a competência ainda não foi estabelecida, o erro perde esse contraste e pode ser interpretado apenas como mais um sinal desfavorável sobre a pessoa.

A seguir listamos 4 condições importantes que impedem uma leitura simplista do efeito pratfall:

Competência: a pessoa já precisa parecer muito capaz antes da falha.

a pessoa já precisa parecer muito capaz antes da falha. Tamanho do erro: o estudo tratou de uma gafe pequena, não de uma falha grave.

o estudo tratou de uma gafe pequena, não de uma falha grave. Contraste: o efeito depende da diferença entre desempenho forte e erro comum.

o efeito depende da diferença entre desempenho forte e erro comum. Contexto: simpatia medida em experimento não equivale a perdão em qualquer situação.

Quem quer entender por que um pequeno deslize pode tornar uma pessoa competente mais simpática vai curtir este vídeo especialmente selecionado do canal Zenn, com mais de 50 mil visualizações, que explica o chamado efeito Pratfall e revisita o experimento clássico do psicólogo Elliot Aronson sobre competência, erros e simpatia:

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Quando o mesmo erro pode produzir o efeito contrário?

No experimento original, a pessoa de desempenho mediano ficou menos atraente após a gafe. Isso mostra que o erro pode reforçar uma impressão desfavorável quando não existe uma base forte de competência para criar o contraste observado no grupo superior.

Também é importante não estender o resultado a erros graves, éticos ou perigosos. O efeito pratfall nasceu de uma situação controlada e simples. Quanto mais séria for a consequência da falha, menos adequado é usar esse estudo para prever a reação das pessoas.

A seguir listamos 3 cenários básicos que resumem os limites apresentados pela pesquisa:

DADOS EM FOCO Como a gafe muda a percepção Tabela que resume quando uma pequena gafe pode melhorar ou piorar a avaliação de uma pessoa. Cenário Percepção inicial Leitura possível Muito competente Capacidade já demonstrada Gafe pequena pode humanizar Desempenho mediano Competência menos forte A mesma gafe pode piorar a avaliação Erro grave Consequência relevante O estudo clássico não permite generalizar

Isso significa que vale a pena errar de propósito?

Não. O efeito pratfall não é uma receita para fabricar simpatia. Uma gafe planejada pode parecer artificial, e o experimento não testou estratégias de manipulação. O resultado descreve como participantes reagiram a uma situação específica, não uma regra universal de comportamento.

A ideia mais útil é outra: competência não exige aparência de perfeição. Um pequeno erro espontâneo pode não destruir uma boa impressão e, em certas condições, até reduzir distância. O detalhe decisivo é o contexto que existia antes da falha.