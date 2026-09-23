EM FOCO Resumo da matéria 01 Uma sensação conhecida Depois que um termo ganha significado, ele parece aparecer muito mais. A psicologia chama essa experiência de ilusão de frequência. 02 A atenção muda O cérebro passa a destacar aquilo que acabou de ganhar importância, enquanto ocorrências anteriores podem ter passado despercebidas. 03 Frequência pode não mudar Perceber mais vezes não prova que a palavra se tornou mais comum. O que mudou pode ser apenas o filtro da sua atenção.

A ilusão de frequência aparece quando uma palavra recém-aprendida parece surgir em todo canto. Ela não ficou necessariamente mais comum: seu cérebro passou a dar mais atenção ao termo e a registrar novas aparições. O efeito combina atenção seletiva e tendência de confirmar aquilo que já chamou sua atenção.

O que acontece quando uma palavra nova entra no seu radar?

A ilusão de frequência é a sensação de que um termo passou a aparecer muito mais depois que você o conheceu. A palavra pode já estar circulando, mas agora ganhou prioridade no seu campo de atenção.

Isso explica por que uma palavra recém-aprendida parece surgir em conversas, notícias, placas e redes sociais quase de uma vez. O cérebro não precisa criar novas ocorrências; basta deixar de tratar aquele termo como ruído e começar a registrá-lo com mais facilidade.

A sensação pode dar a impressão de que algo se tornou comum de repente mesmo quando já estava presente antes

Por que a atenção muda tão rápido depois do aprendizado?

Quando algo ganha significado, ele se torna mais relevante para a atenção. Em vez de processar cada detalhe ao redor com o mesmo peso, o cérebro seleciona parte das informações e facilita a entrada daquilo que acabou de se tornar importante.

O linguista Arnold Zwicky relacionou a ilusão de frequência a dois processos: atenção seletiva e viés de confirmação. Um destaca novas ocorrências; o outro favorece exemplos que parecem confirmar a impressão inicial.

A palavra realmente passou a aparecer mais vezes?

Nem sempre. A sensação de repetição pode nascer mesmo quando a frequência externa continua igual. Depois do primeiro encontro marcante, cada nova aparição chama mais atenção e fica mais fácil de lembrar do que as vezes em que nada parecido apareceu.

O viés de confirmação reforça a impressão porque os encontros com a palavra parecem provar que ela está por toda parte. Já os momentos em que o termo não aparece não chamam atenção, criando uma amostra mental desequilibrada do que realmente aconteceu.

A seguir listamos 4 peças do efeito que ajudam a entender por que a repetição parece tão forte:

Novidade: o termo acabou de ganhar significado e se destaca mais.

o termo acabou de ganhar significado e se destaca mais. Atenção seletiva: ocorrências antes ignoradas passam a entrar no foco.

ocorrências antes ignoradas passam a entrar no foco. Confirmação: novos encontros parecem validar a impressão de aumento.

novos encontros parecem validar a impressão de aumento. Memória: as aparições recentes ficam mais fáceis de recuperar depois.

Quem já aprendeu uma palavra, nome ou ideia nova e depois começou a encontrá-la em todo lugar vai curtir este vídeo especialmente selecionado do canal O que é?, com mais de 3,5 mil visualizações, que explica o fenômeno Baader-Meinhof, também chamado de ilusão de frequência, e por que nosso cérebro passa a notar mais aquilo que acabou de conhecer:

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Em quais situações a ilusão fica mais fácil de perceber?

A experiência fica clara com palavras, nomes, marcas e modelos. Você aprende um termo técnico, considera comprar um carro ou ouve um nome incomum e, logo depois, percebe o mesmo elemento em lugares que antes pareciam não tê-lo.

Na internet, é importante separar percepção de exposição real. Algumas plataformas também podem repetir assuntos parecidos com os que você acessou. Nesse caso, parte do aumento pode existir de fato, e não ser apenas um efeito da atenção.

A seguir listamos 3 situações comuns que mostram como percepção e frequência real podem se confundir:

DADOS EM FOCO Quando a repetição chama atenção Tabela com exemplos de situações, mudanças percebidas e cuidados de interpretação. Situação O que muda Cuidado Palavra nova Você passa a reconhecê-la Ela pode já estar presente antes Modelo de carro O veículo ganha destaque visual Notar mais não prova aumento nas ruas Assunto online O tema aparece várias vezes A plataforma também pode repetir conteúdo

Como separar uma impressão de uma mudança real de frequência?

Uma saída é buscar registros comparáveis em vez de confiar apenas na memória recente. Contagens, históricos de busca ou arquivos de publicações permitem verificar se houve aumento de verdade ou se você apenas começou a reconhecer algo que já estava presente.

A ilusão de frequência mostra como aprender muda aquilo que salta aos olhos. A palavra não precisa invadir o mundo de repente; às vezes, ela sempre esteve ali e só ganhou um lugar novo dentro do seu próprio filtro de atenção.