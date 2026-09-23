EM FOCO Resumo da matéria 01 Peça de 1867 Um objeto perfurado encontrado no século XIX foi reavaliado com técnicas modernas e identificado como dente de foca-cinzenta trabalhado por humanos. 02 Uso como pingente O furo, o polimento e o desgaste indicam que a peça ficou suspensa por um cordão e foi usada por bastante tempo. 03 Muito longe do mar Na época, a caverna ficava a pelo menos 125 quilômetros da costa, reforçando a ideia de deslocamento ou troca de materiais.

Uma peça minúscula guardou um segredo por aproximadamente 160 anos. O pingente de dente de foca encontrado em 1867 só foi reconhecido após análise contemporânea. Com cerca de 15 mil anos, surgiu muito longe da antiga costa e hoje revela pistas sobre deslocamentos, trocas e adornos no fim do Paleolítico.

O que havia de especial na peça encontrada em 1867?

A peça veio de Kents Cavern, no sudoeste da Inglaterra. Ela tinha um furo na raiz e superfície muito lisa, mas permaneceu por décadas com identificação incerta entre os materiais retirados da caverna.

A nova análise mostrou que o objeto era um pré-molar de foca-cinzenta, cuidadosamente perfurado e modificado. Pela camada arqueológica e pelo tipo de trabalho, a peça foi relacionada a grupos humanos de cerca de 15 mil anos atrás.

A origem do material levanta questões sobre como ele chegou a uma região distante do litoral

Como descobriram que era um pingente de dente de foca?

A equipe usou microscopia de alta potência, modelos em 3D e microtomografia. O Museu de História Natural de Londres explica que essas técnicas permitiram estudar a peça sem destruí-la.

As marcas ao redor do furo e o desgaste da superfície apontam para uso prolongado como adorno. O cordão teria alargado o furo com o tempo, enquanto o contato repetido deixou o dente polido e brilhante.

Por que esse dente de foca longe do mar chamou atenção?

Quando o objeto foi usado, o nível do mar era mais baixo e a costa ficava bem mais distante. A estimativa coloca a origem marinha a pelo menos 125 quilômetros da caverna, distância grande para um material vindo de uma foca.

Isso não prova uma única rota. O dente pode ter chegado por viagem, troca entre grupos ou deslocamentos sazonais. O ponto seguro é que um recurso costeiro terminou em um local do interior e foi transformado em objeto pessoal.

A seguir listamos 4 pistas do pingente que ajudaram a reconstruir sua origem e seu uso:

Espécie: a forma do dente permitiu identificá-lo como pertencente a uma foca-cinzenta.

a forma do dente permitiu identificá-lo como pertencente a uma foca-cinzenta. Perfuração: o furo foi produzido de modo intencional para receber um cordão.

o furo foi produzido de modo intencional para receber um cordão. Desgaste: a superfície lisa e o furo alterado indicam uso repetido por bastante tempo.

a superfície lisa e o furo alterado indicam uso repetido por bastante tempo. Distância: a antiga linha costeira ficava a pelo menos 125 quilômetros do local do achado.

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O pequeno objeto ganhou uma nova história depois que pesquisadores voltaram a examinar a antiga coleção

O que o pingente revela sobre as pessoas daquele período?

A peça mostra que nem todo trabalho tinha função apenas prática. Produzir um adorno pequeno e delicado exigia tempo e cuidado, o que aponta para escolhas estéticas e para objetos capazes de carregar valor pessoal dentro do grupo.

O material também combina com outros adornos do Paleolítico Superior encontrados na Europa. Essa semelhança reforça a existência de conexões culturais de longa distância, embora o caminho exato percorrido pelo dente continue desconhecido.

A seguir listamos 3 evidências principais que resumem o que a peça permite afirmar com segurança:

DADOS EM FOCO O que o pingente revela Evidências do pingente, observação arqueológica e interpretação possível. Evidência Observação O que indica Dente Foca-cinzenta Origem marinha Furo Desgaste por cordão Uso como adorno Local Longe da costa antiga Movimento ou troca

Por que uma peça antiga ainda pode mudar de significado?

O caso mostra o valor de reexaminar coleções antigas. Técnicas que não existiam no século XIX conseguem revelar espécie, fabricação e sinais de uso sem danificar o objeto, enquanto registros de escavação ajudam a preservar o contexto original.

Quase 160 anos depois da descoberta, o pequeno dente passou de objeto mal identificado a registro de comportamento humano. Ele não conta toda a história sozinho, mas liga mar, mobilidade e adorno em uma época muito anterior às comunidades modernas da região.