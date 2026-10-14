EM FOCO Resumo da matéria 01 Digitais escondidas Um vaso romano estudado na Inglaterra conservava marcas humanas quase invisíveis, reveladas em exames realizados com uma técnica de luz especial. 02 Luz sem desgaste O laser provoca um brilho na superfície que pode tornar visíveis detalhes sem raspar nem destruir a peça arqueológica. 03 Mãos antigas As impressões podem ter sido deixadas quando a argila estava úmida, aproximando o objeto da pessoa que participou de sua fabricação.

Um vaso romano de cerca de 2 mil anos conservou marcas de dedos reveladas por laser. O exame feito em Verulamium, na Inglaterra, foi divulgado em 2022. As impressões quase invisíveis parecem ter sido deixadas enquanto a argila estava úmida, mas não identificam a pessoa responsável pela fabricação da peça.

Onde estava o vaso romano com impressões escondidas?

O objeto veio de Verulamium, antiga cidade romana situada na área de St Albans, na Inglaterra. Ele integra uma coleção já estudada por décadas. A novidade não foi desenterrar outra peça, mas encontrar detalhes invisíveis em algo que os especialistas já conheciam.

Em 2022, pesquisadores ligados à University College London divulgaram novos exames de objetos desse acervo. Entre eles estava o vaso romano que conservava impressões humanas sobre a superfície. A pesquisa mostrou que a tecnologia pode oferecer pistas sem exigir novas escavações.

As marcas preservadas ajudam a criar uma ligação direta com quem manuseou o objeto no passado. – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como o laser tornou visíveis as marcas dos dedos?

A técnica usada recebe o nome de fluorescência estimulada por laser. Um feixe de luz faz materiais emitirem um brilho que a câmera consegue registrar. Diferenças sutis na superfície passam a aparecer, mesmo quando a iluminação comum não permite observar as mesmas marcas.

O estudo publicado no Journal of Archaeological Science: Reports descreve a aplicação desse método em diferentes objetos e locais históricos. A grande vantagem é a observação sem destruição: não é preciso raspar a cerâmica para obter imagens úteis de seus detalhes.

O que as impressões revelam sobre a fabricação do vaso?

As impressões digitais apareceram em uma área do vaso após os exames. A hipótese apresentada é que uma pessoa tenha tocado a argila enquanto ela ainda estava úmida, deixando sulcos discretos que permaneceram depois do processo de fabricação e da passagem dos séculos.

Esses vestígios aproximam o trabalho manual antigo da experiência de tocar um objeto recém-moldado. O vaso deixa de ser apenas uma peça pronta: ele pode conservar sinais da produção. Isso não significa, porém, que já se saiba o nome ou a identidade de quem o tocou.

A seguir listamos três informações reveladas pelas digitais que ajudam a entender melhor as evidências:

Contato humano : A superfície conservou vestígios de dedos.

: A superfície conservou vestígios de dedos. Argila úmida : As marcas podem ter surgido durante o manuseio da peça.

: As marcas podem ter surgido durante o manuseio da peça. Autoria desconhecida: Os exames não identificam a pessoa que deixou as impressões.

O estudo mostra como novas ferramentas podem revelar informações escondidas em peças antigas. – IMAGEM ILUSTRATIVA

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Quais são os limites dessa descoberta com laser?

O laser revelou marcas de dedos, mas não ofereceu uma identificação pessoal. Também não mostrou com certeza se elas pertencem a um oleiro, ajudante ou outra pessoa que manuseou a peça. A ligação com o barro úmido é uma interpretação plausível a partir da posição das impressões.

A pesquisa testou o mesmo recurso em pinturas, mosaicos e outros materiais. Portanto, seu alcance vai além do vaso de Verulamium. Ainda assim, cada resultado depende da composição e do estado de conservação do objeto; nem toda superfície vai revelar informação escondida sob a luz.

A seguir listamos quatro aspectos do exame que resumem as diferenças importantes:

DADOS EM FOCO O que o laser mostrou Relação entre os exames a laser e as conclusões sobre impressões romanas Aspecto Evidência Limite da conclusão Local Vaso de Verulamium Origem da peça conhecida Tecnologia Brilho estimulado por laser Exame não destrutivo Resultado Marcas de dedos Contato com a cerâmica Pessoa Nenhum nome associado Identidade desconhecida

Por que uma marca tão pequena importa para a arqueologia?

O estudo mostra por que coleções antigas continuam capazes de produzir descobertas. Uma peça guardada por décadas pode revelar detalhes quando é examinada com outro instrumento, sem que o sítio original precise ser novamente escavado.

No caso do vaso, o detalhe mais marcante não é uma inscrição famosa, mas o possível toque de uma pessoa comum de dois mil anos atrás. As digitais mostram como avanços de imagem podem aproximar a arqueologia de gestos cotidianos que quase nunca entram nos registros escritos.