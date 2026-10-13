EM FOCO Resumo da matéria 01 Pão antes das lavouras Fragmentos encontrados na Jordânia indicam massas semelhantes a pão produzidas há 14.400 anos, milhares de anos antes da agricultura local. 02 Receita de plantas silvestres Análises de pequenos restos carbonizados mostraram cereais silvestres e um preparo que envolvia moer, misturar e cozinhar os ingredientes. 03 Uma hipótese em estudo Os pesquisadores investigam se o interesse por esse alimento contribuiu para o cultivo de cereais, sem tratar essa relação como comprovada.

Na Jordânia, restos de pão de 14.400 anos apareceram carbonizados em antigas fogueiras, muito antes do cultivo de cereais. Uma pesquisa de 2018 mostrou que grupos de caçadores e coletores moíam plantas silvestres para preparar massas achatadas. O achado revela uma cozinha mais antiga do que se imaginava.

Onde foram encontrados os restos de pão de 14.400 anos?

Os pedaços foram encontrados em Shubayqa 1, sítio arqueológico do nordeste da Jordânia, numa área desértica. As escavações revelaram antigas estruturas de pedra, lareiras e restos de alimentos. O material foi conservado porque ficou queimado e enterrado durante milhares de anos.

Em 2018, a equipe ligada à Universidade de Copenhague anunciou a análise dos achados. Os pesquisadores identificaram 24 fragmentos de alimentos semelhantes a pães achatados, produzidos por grupos que viviam da coleta de plantas e da caça, sem agricultura organizada.

Pequenos restos preservados ajudaram a revelar uma prática muito mais antiga do que se imaginava.

Como descobriram que os fragmentos eram realmente pão?

A identificação exigiu observar partículas de plantas e pequenos poros nos pedaços queimados. Com microscópios, a equipe comparou essas marcas com massas antigas conhecidas. O resultado não veio da aparência externa, pois um fragmento preto de poucos milímetros não se parece com o pão servido hoje.

O estudo publicado em 2018 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences reuniu análises de restos alimentares e vegetais. O trabalho indica que a massa passou por preparo antes de ir ao fogo e sustenta a interpretação de pães achatados sem fermentação.

Quais ingredientes entravam nessa receita antiga?

A receita era bem diferente daquela feita com farinha comprada no mercado. Os vestígios incluem cereais silvestres, como ancestrais da cevada e de variedades antigas de trigo. Também foram identificadas plantas de raízes ou tubérculos que podiam ser transformadas em alimento.

Preparar essa massa exigia reunir sementes, tirar cascas, moer e misturar os ingredientes antes de assar. Cada etapa consumia tempo. Essa sequência mostra que os grupos tinham conhecimentos de cozinha mesmo sem campos cultivados ou colheitas regulares de cereais domesticados.

A seguir listamos três evidências importantes que ajudam a entender as etapas desse trabalho:

Coleta de plantas : Sementes e outros ingredientes eram obtidos na natureza, sem plantio organizado.

: Sementes e outros ingredientes eram obtidos na natureza, sem plantio organizado. Moagem da matéria-prima : Os vegetais precisavam ser triturados para formar uma massa.

: Os vegetais precisavam ser triturados para formar uma massa. Preparo e cocção: A mistura era amassada e aquecida em estruturas de fogo.

A preparação de alimentos já envolvia técnicas elaboradas antes do surgimento das primeiras plantações.

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O que muda na história do pão e da agricultura?

Quando se fala no pão, é comum imaginar um alimento surgido depois da criação das lavouras. Mas os restos encontrados na Jordânia mostram que preparar uma massa semelhante a pão veio antes da agricultura naquela região, por pelo menos quatro milênios.

A descoberta não significa que o pão já fosse consumido todos os dias. A fabricação exigia trabalho e os cereais silvestres não eram tão acessíveis quanto os cultivados. Por isso, o consumo poderia ocorrer em ocasiões especiais, embora essa função social não tenha sido demonstrada diretamente.

A seguir listamos três conjuntos de vestígios que esclarecem o alcance dessas descobertas:

DADOS EM FOCO Os vestígios e o que revelam Resumo de evidências arqueológicas da descoberta Vestígio O que foi identificado O que indica Fragmentos queimados 24 restos examinados Alimento semelhante a pão Plantas silvestres Cereais e tubérculos Uso de ingredientes coletados Fogueiras antigas Depósitos em Shubayqa 1 Preparo anterior à agricultura

O pão poderia ter incentivado o cultivo de cereais?

A distância de cerca de 4 mil anos entre esses pães e a agricultura ajuda a fazer uma nova pergunta: o gosto por esse alimento teria estimulado o cultivo das plantas necessárias? Essa é uma possibilidade discutida pelos pesquisadores, não uma causa comprovada.

O que o achado comprova é mais concreto: caçadores e coletores dominavam etapas trabalhosas de preparo alimentar muito antes das primeiras lavouras locais. Um alimento tão comum hoje preservou pistas de escolhas, técnicas e conhecimentos compartilhados por pessoas de um passado distante.