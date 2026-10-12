Um incêndio destruiu as casas de Must Farm, um antigo povoado da Inglaterra, há quase 3 mil anos. A queda na lama encharcada conservou muitos objetos domésticos. Uma tigela ainda guardava mingau de trigo com gordura animal e a espátula de madeira usada na refeição. A descoberta impressionou especialistas.
Que povoado foi destruído pelo incêndio?
As casas de Must Farm ficavam na atual região de Cambridgeshire, na Inglaterra, por volta de 850 a.C. A comunidade construiu moradias circulares de madeira sobre estacas fincadas em um curso de água. Pequenas passagens ligavam parte dessas estruturas elevadas.
O sítio integra a Idade do Bronze, período em que ferramentas e objetos de metal já faziam parte da vida cotidiana. A aldeia parece ter sido ocupada por menos de um ano antes de um grande incêndio destruir as construções e interromper sua rotina.
Como uma tigela conservou a última refeição?
O fogo fez o conteúdo das casas cair no leito úmido do rio. A lama com pouco oxigênio protegeu parte da madeira, dos tecidos e da comida que normalmente se perderiam. O resultado foi a preservação incomum de objetos deixados no momento da destruição.
Na análise divulgada em 2024, a Universidade de Cambridge descreveu uma tigela com mingau de grãos de trigo e gorduras animais, possivelmente de cabra ou cervo. Uma espátula de madeira estava apoiada por dentro. O achado indica uma preparação doméstica interrompida pelo incêndio.
O que os objetos contam sobre a rotina da aldeia?
Os pesquisadores encontraram potes inteiros, baldes de madeira, utensílios de metal e ferramentas para trabalhar fibras. A variedade sugere casas equipadas para tarefas diferentes. Em alguns ambientes, os objetos estavam agrupados de modo a indicar locais de preparo de alimentos, armazenamento e reparo de ferramentas.
A alimentação não se limitava ao mingau. Foram registrados restos de javali, cervo e peixes de água doce, além de plantas e cereais. Contas de vidro e tecidos finos também ajudam a mostrar trocas de materiais e técnicas usadas pela comunidade, sem revelar a identidade de cada morador.
A seguir listamos quatro grupos de objetos encontrados nas casas que ajudam a explicar o achado:
- Tigela de cerâmica: guardava mingau com trigo e gordura animal.
- Espátula de madeira: ficou encostada na parte interna da tigela.
- Potes e baldes: mostram preparo e armazenamento de alimentos.
- Tecidos e contas: revelam técnicas domésticas e circulação de materiais.
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Por que essas casas resistiram quase três milênios?
A destruição foi rápida, mas a queda no rio impediu que muitos objetos ficassem expostos por séculos ao ar. Carbonização e solo encharcado agiram juntos. Por isso, os arqueólogos puderam observar materiais frágeis e relacionar objetos à posição que ocupavam antes do incêndio.
A instituição pública Historic England destacou, em 2024, que essas casas estão entre as moradias da Idade do Bronze mais bem preservadas da Grã-Bretanha. O material encontrado permite conhecer hábitos comuns, sem precisar depender apenas de túmulos ou peças guardadas para cerimônias.
A seguir listamos quatro evidências da preservação que organizam as principais informações:
|Vestígio
|Como resistiu
|O que mostra
|Casas de madeira
|Carbonização e lama
|Disposição de moradias sobre estacas
|Tigela com mingau
|Queda no sedimento úmido
|Alimentação da comunidade
|Espátula de madeira
|Preservação em solo encharcado
|Utensílio usado na refeição
|Tecidos e fibras
|Pouco contato com oxigênio
|Técnicas de produção doméstica
O que ainda não sabemos sobre quem vivia ali?
A pesquisa permite imaginar famílias preparando refeições, guardando ferramentas e usando passagens sobre a água. Porém, os vestígios não mostram os nomes das pessoas, o motivo do incêndio nem todos os acontecimentos daquele dia. Reconstruções detalhadas continuam sendo interpretações apoiadas nos objetos.
A tigela, os utensílios e as casas revelam uma comunidade com práticas cotidianas variadas. O que tornou Must Farm tão especial foi a combinação de fogo e lama, que conservou uma cena doméstica do passado distante sem preservar todas as respostas sobre seus antigos habitantes.
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