EM FOCO Resumo da matéria 01 Casas sobre um rio As moradias de Must Farm eram feitas de madeira e ficavam elevadas sobre a água, ligadas por passagens entre alguns prédios. 02 Última refeição guardada Uma tigela foi encontrada com mingau de trigo e gordura animal, além de uma espátula encostada em seu interior. 03 Fogo seguido de lama O incêndio derrubou as casas na água, e o sedimento protegeu objetos domésticos que ajudam a reconstituir a rotina.

Um incêndio destruiu as casas de Must Farm, um antigo povoado da Inglaterra, há quase 3 mil anos. A queda na lama encharcada conservou muitos objetos domésticos. Uma tigela ainda guardava mingau de trigo com gordura animal e a espátula de madeira usada na refeição. A descoberta impressionou especialistas.

Que povoado foi destruído pelo incêndio?

As casas de Must Farm ficavam na atual região de Cambridgeshire, na Inglaterra, por volta de 850 a.C. A comunidade construiu moradias circulares de madeira sobre estacas fincadas em um curso de água. Pequenas passagens ligavam parte dessas estruturas elevadas.

O sítio integra a Idade do Bronze, período em que ferramentas e objetos de metal já faziam parte da vida cotidiana. A aldeia parece ter sido ocupada por menos de um ano antes de um grande incêndio destruir as construções e interromper sua rotina.

Objetos simples ajudam a reconstruir os últimos momentos de uma comunidade – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como uma tigela conservou a última refeição?

O fogo fez o conteúdo das casas cair no leito úmido do rio. A lama com pouco oxigênio protegeu parte da madeira, dos tecidos e da comida que normalmente se perderiam. O resultado foi a preservação incomum de objetos deixados no momento da destruição.

Na análise divulgada em 2024, a Universidade de Cambridge descreveu uma tigela com mingau de grãos de trigo e gorduras animais, possivelmente de cabra ou cervo. Uma espátula de madeira estava apoiada por dentro. O achado indica uma preparação doméstica interrompida pelo incêndio.

O que os objetos contam sobre a rotina da aldeia?

Os pesquisadores encontraram potes inteiros, baldes de madeira, utensílios de metal e ferramentas para trabalhar fibras. A variedade sugere casas equipadas para tarefas diferentes. Em alguns ambientes, os objetos estavam agrupados de modo a indicar locais de preparo de alimentos, armazenamento e reparo de ferramentas.

A alimentação não se limitava ao mingau. Foram registrados restos de javali, cervo e peixes de água doce, além de plantas e cereais. Contas de vidro e tecidos finos também ajudam a mostrar trocas de materiais e técnicas usadas pela comunidade, sem revelar a identidade de cada morador.

A seguir listamos quatro grupos de objetos encontrados nas casas que ajudam a explicar o achado:

Tigela de cerâmica: guardava mingau com trigo e gordura animal.

guardava mingau com trigo e gordura animal. Espátula de madeira: ficou encostada na parte interna da tigela.

ficou encostada na parte interna da tigela. Potes e baldes: mostram preparo e armazenamento de alimentos.

mostram preparo e armazenamento de alimentos. Tecidos e contas: revelam técnicas domésticas e circulação de materiais.

Entre os escombros, a rotina dos moradores ficou registrada de forma rara – IMAGEM ILUSTRATIVA

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Por que essas casas resistiram quase três milênios?

A destruição foi rápida, mas a queda no rio impediu que muitos objetos ficassem expostos por séculos ao ar. Carbonização e solo encharcado agiram juntos. Por isso, os arqueólogos puderam observar materiais frágeis e relacionar objetos à posição que ocupavam antes do incêndio.

A instituição pública Historic England destacou, em 2024, que essas casas estão entre as moradias da Idade do Bronze mais bem preservadas da Grã-Bretanha. O material encontrado permite conhecer hábitos comuns, sem precisar depender apenas de túmulos ou peças guardadas para cerimônias.

A seguir listamos quatro evidências da preservação que organizam as principais informações:

DADOS EM FOCO Como Must Farm foi preservada Relação entre o acontecimento, o vestígio e a informação obtida Vestígio Como resistiu O que mostra Casas de madeira Carbonização e lama Disposição de moradias sobre estacas Tigela com mingau Queda no sedimento úmido Alimentação da comunidade Espátula de madeira Preservação em solo encharcado Utensílio usado na refeição Tecidos e fibras Pouco contato com oxigênio Técnicas de produção doméstica

O que ainda não sabemos sobre quem vivia ali?

A pesquisa permite imaginar famílias preparando refeições, guardando ferramentas e usando passagens sobre a água. Porém, os vestígios não mostram os nomes das pessoas, o motivo do incêndio nem todos os acontecimentos daquele dia. Reconstruções detalhadas continuam sendo interpretações apoiadas nos objetos.

A tigela, os utensílios e as casas revelam uma comunidade com práticas cotidianas variadas. O que tornou Must Farm tão especial foi a combinação de fogo e lama, que conservou uma cena doméstica do passado distante sem preservar todas as respostas sobre seus antigos habitantes.