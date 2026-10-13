EM FOCO Resumo da matéria 01 Peça de 12 faces O exemplar de Norton Disney surgiu em uma escavação de 2023 e apresenta aberturas de tamanhos diferentes e pequenos botões nos cantos. 02 Ritual ou ferramenta Várias hipóteses tentam explicar a peça, mas nenhuma demonstra com segurança sua função entre os romanos. 03 Contexto preservado O registro do local onde o objeto estava enterrado oferece novas pistas, sem solucionar de imediato o mistério arqueológico.

Na Inglaterra, um dodecaedro romano de 12 faces foi encontrado quase intacto durante escavações em 2023. A peça de metal tem aberturas circulares e pequenas esferas nos cantos, mas nenhum texto antigo explica seu uso. O exemplar de Norton Disney reacendeu um mistério que atravessa séculos de pesquisas.

Como foi encontrado o dodecaedro romano de Norton Disney?

Em junho de 2023, voluntários do grupo de arqueologia de Norton Disney encontraram o objeto durante uma escavação em Lincolnshire. O artefato estava enterrado numa área investigada perto de antigos vestígios romanos. Sua boa conservação chamou atenção imediatamente.

A peça foi recuperada no próprio contexto arqueológico, algo valioso para descobrir como um objeto foi depositado. O grupo encontrou também cerâmicas da época romana na área. Esses vestígios ajudam a situar a descoberta, mas não esclarecem por si só qual função ela cumpria.

Mesmo após anos de pesquisa, ninguém conseguiu comprovar para que esses objetos eram usados.

O que há de especial nas 12 faces e nos furos da peça?

O chamado dodecaedro romano é uma forma oca com doze faces pentagonais. Cada face possui uma abertura redonda, e os buracos não têm todos o mesmo tamanho. Nos vértices aparecem pequenos botões arredondados, que tornam a peça ainda mais incomum.

O exemplar de Norton Disney foi fundido em liga de cobre e tem cerca de oito centímetros. O Conselho do Condado de Lincolnshire informou em 2024 que o objeto estava completo, diferentemente de muitos exemplares encontrados quebrados.

Quais usos já foram sugeridos para o objeto?

Entre as explicações levantadas aparecem rituais religiosos e objetos de medição. Também houve propostas envolvendo jogos e outras tarefas. No entanto, essas interpretações encontram dificuldades, pois os exemplares têm tamanhos diferentes e não apresentam uma função evidente.

A equipe responsável pela descoberta considera um uso ritual uma hipótese de trabalho. O local tinha ocupação romana e existem achados religiosos na região, mas isso não estabelece uma ligação direta. Sem uma prova específica, o significado das aberturas e esferas permanece indefinido.

A seguir listamos três evidências importantes que ajudam a entender as etapas desse trabalho:

Objeto de medição : Proposta antiga que enfrenta a diferença de tamanhos entre exemplares.

: Proposta antiga que enfrenta a diferença de tamanhos entre exemplares. Peça de uso ritual : Hipótese considerada pelo grupo, mas sem confirmação direta.

: Hipótese considerada pelo grupo, mas sem confirmação direta. Instrumento cotidiano: Ideias práticas continuam sem provas claras de funcionamento.

As peças encontradas em diferentes regiões continuam levantando perguntas entre os arqueólogos.

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O que a escavação de 2023 conseguiu demonstrar?

O achado se destaca por ter sido registrado na posição em que estava enterrado. Isso permite estudar as camadas de solo e os materiais associados, em vez de analisar apenas uma peça isolada sem procedência conhecida.

Na coleção de objetos semelhantes descritos como dodecaedros romanos, são conhecidos diversos exemplares da Europa ocidental. Norton Disney tornou-se importante porque o estado completo da peça e os trabalhos no terreno oferecem novas pistas arqueológicas, ainda que não uma resposta definitiva.

A seguir listamos três conjuntos de vestígios que esclarecem o alcance dessas descobertas:

DADOS EM FOCO Os vestígios e o que revelam Resumo de evidências arqueológicas da descoberta Característica O que se observa O que falta saber Formato 12 faces com furos Função das aberturas Material Liga metálica de cobre Motivo da escolha Escavação Achado completo em 2023 Finalidade original

Por que a função do dodecaedro romano ainda é desconhecida?

Os romanos deixaram muitos textos sobre ferramentas e costumes, mas não há descrição antiga confirmada que explique esses dodecaedros. A ausência de registros diretos dificulta testar cada ideia sobre seu uso. Nem mesmo o formato elaborado resolve esse problema sozinho.

O objeto encontrado em 2023 mostra como um artefato pode ser bem conhecido e, ao mesmo tempo, continuar sem explicação. O mistério permanece aberto porque as peças, seus contextos e as hipóteses ainda não oferecem uma prova conclusiva sobre sua finalidade.