Os tecidos de púrpura antiga descobertos em Timna, no deserto de Israel, conservaram corantes fabricados com moluscos marinhos há cerca de 3 mil anos. Análises químicas identificaram a origem dos pigmentos em fragmentos pequenos. A descoberta esclarece técnicas de produção e circulação de tecidos valorizados.

Fragmentos de lã conservaram uma cor rara

Na região de Timna, em Israel, pesquisadores encontraram tecidos antigos com vestígios de coloração roxa. A área desértica ajudou a conservar fibras que normalmente desapareceriam, permitindo estudar a origem química de pigmentos aplicados há cerca de três mil anos.

As peças não formavam uma roupa completa. Eram pequenos fragmentos têxteis que, mesmo assim, guardaram sinais suficientes para serem analisados. O resultado amplia o conhecimento sobre materiais e técnicas de tingimento usados na região durante a Antiguidade.

Conchas de moluscos marinhos aparecem ao lado de fios de lã púrpura e tecido bege, mostrando materiais ligados ao tingimento antigo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os moluscos produziam a tintura roxa?

A chamada púrpura de Tiro é associada a substâncias obtidas de moluscos marinhos. Seu processamento permitia produzir tons valorizados, mas dependia de matéria-prima específica e etapas de preparação que diferem das tintas industriais atuais.

O estudo publicado na PLOS ONE identificou compostos ligados a esse tipo de corante em tecidos de Timna. Isso permitiu apontar origem marinha para a coloração, em vez de concluir apenas pela aparência visual de um fragmento que parecia roxo.

Os tecidos ajudam a reconstituir antigas trocas

Timna fica longe da costa, e a presença de corante obtido de animais marinhos sugere circulação de produtos, técnicas ou tecidos entre regiões. A descoberta, porém, não revela uma única rota comercial nem identifica quem realizou cada etapa do trabalho.

Os elementos considerados pelos pesquisadores foram:

Local: vale de Timna, em área desértica de Israel.

vale de Timna, em área desértica de Israel. Material: fragmentos de tecido antigo, incluindo fibras de lã.

fragmentos de tecido antigo, incluindo fibras de lã. Cor: pigmentação roxa preservada em pequenas partes.

pigmentação roxa preservada em pequenas partes. Origem: compostos associados a tinturas obtidas de moluscos.

compostos associados a tinturas obtidas de moluscos. Idade: aproximadamente três mil anos, conforme o contexto arqueológico.

aproximadamente três mil anos, conforme o contexto arqueológico. Método: exame químico das substâncias presentes nas fibras.

exame químico das substâncias presentes nas fibras. Limite: os fragmentos não identificam quem usou a roupa.

os fragmentos não identificam quem usou a roupa. Fibras: pequenos fragmentos guardaram sinais químicos mesmo sem formar uma peça inteira.

pequenos fragmentos guardaram sinais químicos mesmo sem formar uma peça inteira. Comércio: o material marinho sugere circulação entre costa e regiões afastadas.

o material marinho sugere circulação entre costa e regiões afastadas. Cuidado: o pigmento deve ser identificado em laboratório, não apenas pela cor aparente.

A análise mostra que materiais de valor podiam alcançar áreas desérticas. É possível investigar relações entre regiões a partir desses vestígios, sem presumir que todas as pessoas usavam tecidos tingidos com a mesma substância.

Por que a cor era considerada valiosa?

Produzir uma tintura com matéria-prima retirada do mar exigia esforço e conhecimento técnico. Em diferentes sociedades do Mediterrâneo antigo, tecidos de púrpura foram associados a prestígio, embora as regras de uso e a importância social variassem ao longo do tempo.

A pesquisa sobre tinturas de Timna também mostra que nem todos os tecidos coloridos encontrados na região tinham corantes da mesma origem. Análises químicas permitem separar tintas vegetais de substâncias derivadas de moluscos, evitando generalizações sobre qualquer tecido escuro.

Escavação reconstituída no deserto de Timna destaca pequenas fibras de lã púrpura preservadas no solo seco, junto a sedimentos antigos // Imagem ilustrativa feita por IA

O deserto preservou sinais quase invisíveis

Fibras têxteis são materiais frágeis e se decompõem com facilidade em muitos tipos de solo. O clima seco de Timna favoreceu a sobrevivência dos fragmentos, que puderam ser estudados mesmo depois de milhares de anos.

Os cientistas examinaram resíduos presentes nas fibras em laboratório. A conclusão não depende somente de fotografias mostrando uma cor antiga; ela se apoia na identificação de compostos relacionados à tintura e no contexto em que os tecidos foram encontrados.

O que a descoberta acrescenta à história da roupa?

Os tecidos de Timna são evidência material de tingimento marinho na região há aproximadamente três milênios. Eles ajudam a compreender produção, uso e circulação de materiais que raramente chegam preservados aos pesquisadores atuais.

O achado não mostra quem vestiu cada tecido nem prova que todos os moradores tinham acesso à púrpura. Seu valor está na ligação entre química, arqueologia e história do vestuário, construída sobre pequenos fragmentos que conservaram uma informação incomum.