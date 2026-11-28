Os canos de cerâmica antigos de Pingliangtai, na China, conduziam água da chuva há cerca de 4 mil anos. As peças estavam ligadas a canais e protegiam espaços comunitários dos alagamentos. Pesquisas indicam cooperação entre moradores, mesmo sem indícios de um governo centralizado e poderoso naquele assentamento.

Uma cidade antiga precisava lidar com a chuva

Em Pingliangtai, na atual província chinesa de Henan, os moradores enfrentavam um problema ainda conhecido nas cidades: o acúmulo de água durante chuvas. Escavações revelaram canais e tubos cerâmicos usados para conduzir essa água para fora de áreas ocupadas.

O conjunto não era uma tubulação moderna, mas um sistema de drenagem montado com recursos disponíveis naquele período. A presença de trechos conectados mostra que os moradores pensavam na circulação da água para além da frente de uma única casa.

Visualização da drenagem de Pingliangtai mostra água da chuva entrando em tubos de barro encaixados e seguindo por uma vala antiga // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os tubos de cerâmica funcionavam?

Os pesquisadores encontraram peças de barro queimado que podiam ser encaixadas em sequência. Ligadas a valas e outras estruturas, elas ajudavam a dirigir o escoamento da chuva, inclusive por locais usados em comum pelos habitantes.

A pesquisa na Nature Water, publicada em 2023, apresenta evidências da organização do sistema. A solução dependia de posições e caminhos adequados para a água, não apenas da fabricação isolada de peças tubulares de cerâmica.

O projeto exigiu participação dos moradores

A rede combinava intervenções nas casas e nos espaços públicos. Essa distribuição levou os autores a considerar que a manutenção da drenagem envolvia cooperação entre famílias e comunidade, especialmente diante de chuvas fortes e repetidas.

Os pontos principais da rede encontrada nas escavações são:

Localização: cidade antiga de Pingliangtai, em Henan, na China.

cidade antiga de Pingliangtai, em Henan, na China. Material: tubos de cerâmica produzidos com barro queimado.

tubos de cerâmica produzidos com barro queimado. Ligação: peças conectadas a valas e canais de escoamento.

peças conectadas a valas e canais de escoamento. Objetivo: reduzir acúmulo de água após chuvas fortes.

reduzir acúmulo de água após chuvas fortes. Idade: aproximadamente quatro mil anos, segundo a pesquisa.

aproximadamente quatro mil anos, segundo a pesquisa. Organização: uso doméstico e coletivo de partes da rede.

uso doméstico e coletivo de partes da rede. Limite: não equivale a um sistema moderno de saneamento.

não equivale a um sistema moderno de saneamento. Chuva recorrente: o projeto considerava problemas que voltavam a afetar a comunidade.

o projeto considerava problemas que voltavam a afetar a comunidade. Manutenção: canais conectados exigiam desobstrução e atenção ao escoamento ao longo do tempo.

A Universidade de Pequim destacou que o projeto funcionou sem sinais claros de uma estrutura de poder central tão forte quanto a vista em alguns grandes Estados antigos. Isso não exclui a existência de líderes locais ou formas próprias de organização.

Por que o sistema é importante para a arqueologia?

A descoberta ajuda a compreender como cidades antigas administravam problemas comuns. Ela mostra que obras úteis para muitas pessoas podiam surgir por acordos e esforços coletivos, sem depender necessariamente de um governo altamente centralizado.

Os achados também ampliam o estudo da engenharia de água na pré-história chinesa. É preciso observar as condições ambientais locais e a história de cada comunidade antes de comparar diretamente sistemas feitos em épocas e regiões diferentes.

Esquema inspirado em Pingliangtai mostra valas e tubos de cerâmica interligados, formando caminhos para o escoamento da chuva // Imagem ilustrativa feita por IA

Tubos e valas formavam uma rede integrada

A água precisava seguir percursos que cruzavam espaços diferentes. Por isso, a ligação dos tubos com canais escavados é tão importante quanto as peças individuais. Sem continuidade, um cano curto seria insuficiente para resolver o problema de uma área maior.

A arqueologia estuda posição, materiais e camadas de solo para entender como esse sistema funcionava. Fotografias de tubos soltos não mostram o funcionamento completo; o mapa das estruturas é necessário para analisar planejamento e possível manutenção.

O que a obra antiga ensina sobre a cidade?

As tubulações demonstram uma resposta prática a chuvas e alagamentos em um assentamento de aproximadamente quatro milênios. A técnica usava cerâmica e trabalho coletivo para modificar o ambiente, muito antes das redes de esgoto e água modernas.

O estudo não permite afirmar que Pingliangtai fosse uma metrópole com infraestrutura atual. A conclusão sustentada é que moradores organizaram a drenagem de forma planejada, deixando vestígios físicos de uma solução urbana antiga e compartilhada.