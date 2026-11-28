Uma estrutura de madeira antiga, formada por duas toras encaixadas, foi encontrada nas cataratas de Kalambo, na Zâmbia. O conjunto tem cerca de 476 mil anos e mostra que antigos humanos trabalhavam madeira muito antes do surgimento do Homo sapiens. A função exata das peças ainda não foi determinada.

A madeira preservou marcas de um trabalho planejado

Nas cataratas de Kalambo, na Zâmbia, escavações revelaram duas toras colocadas transversalmente. Uma delas tinha um entalhe preparado para receber a outra. Essa forma de encaixe indica intervenção intencional, diferente de galhos que apenas se cruzam após uma enchente.

Os pesquisadores observaram marcas de ferramentas sobre a madeira. A descoberta amplia o conhecimento sobre técnicas de construção na pré-história, porque estruturas de materiais vegetais raramente resistem tanto tempo quanto instrumentos de pedra enterrados no mesmo ambiente.

Detalhe de tora antiga de Kalambo destaca o entalhe irregular e marcas de ferramentas de pedra preservadas na superfície da madeira // Imagem ilustrativa feita por IA

Como se chegou à idade de 476 mil anos?

O estudo da revista Nature apresentou a datação dos sedimentos associados às peças. A equipe aplicou métodos de luminescência que ajudam a estimar quando certos grãos minerais foram expostos à luz pela última vez antes de ficarem soterrados.

O resultado foi de aproximadamente 476 mil anos, com margem de incerteza informada pelos autores. Essa data pertence ao contexto arqueológico da madeira, e não a uma inscrição deixada por quem construiu o objeto. Outros fragmentos trabalhados também apareceram no local.

A descoberta antecede o aparecimento do Homo sapiens

A estrutura de madeira antiga é muito anterior à origem da nossa espécie. O achado mostra que outros representantes da linhagem humana já sabiam escolher materiais, modificar superfícies e organizar peças para criar algo diferente de uma ferramenta isolada.

Os indícios que sustentam a interpretação dos pesquisadores são:

Local: margens das cataratas de Kalambo, na Zâmbia, em depósitos antigos.

margens das cataratas de Kalambo, na Zâmbia, em depósitos antigos. Material: duas toras modificadas, conservadas em sedimentos encharcados.

duas toras modificadas, conservadas em sedimentos encharcados. Encaixe: entalhe produzido para unir peças colocadas transversalmente.

entalhe produzido para unir peças colocadas transversalmente. Datação: cerca de 476 mil anos, com incerteza considerada no estudo.

cerca de 476 mil anos, com incerteza considerada no estudo. Ferramentas: marcas de trabalho humano sobre a superfície da madeira.

marcas de trabalho humano sobre a superfície da madeira. Autoria: espécie humana responsável ainda não identificada.

espécie humana responsável ainda não identificada. Função: base ou plataforma possível, mas sem prova de uma casa.

A identificação do fabricante exato não foi possível. Restos de madeira não revelam, por si só, qual espécie humana realizou o trabalho. A conclusão segura é sobre a habilidade técnica demonstrada pelo encaixe e pelas marcas associadas à montagem.

Por que as toras não provam a existência de uma casa?

As peças podem ter formado uma plataforma, base ou outro tipo de apoio, mas a função original permanece aberta. Não foram identificadas paredes ou um conjunto completo que permita reconstruir uma moradia com segurança a partir dessas duas toras.

A Smithsonian Institution destaca a importância da descoberta para a história das estruturas feitas com madeira. Isso não significa que os moradores vivessem permanentemente no ponto escavado. É preciso separar o que foi encontrado das hipóteses sobre seu uso.

Escavação reconstituída nas margens do rio Kalambo mostra toras antigas preservadas entre camadas de sedimentos encharcados // Imagem ilustrativa feita por IA

Água e sedimentos explicam a conservação incomum

A madeira costuma apodrecer por ação de organismos e contato com oxigênio. Em Kalambo, o ambiente encharcado ajudou a preservar superfícies que normalmente desapareceriam, incluindo sinais de corte feitos em um passado muito distante.

Essa condição permite comparar peças trabalhadas e sedimentos no mesmo contexto. Já em regiões secas ou onde o solo foi muito alterado, materiais semelhantes podem não ter sobrevivido, criando uma imagem incompleta das técnicas usadas por populações antigas.

O que as duas toras mudam na história da tecnologia?

Até então, muitas reconstruções da tecnologia pré-histórica dependiam sobretudo de pedras e ossos preservados. O encaixe de Kalambo acrescenta evidência física de que a madeira também exigia planejamento, escolha das peças e execução precisa.

O achado altera a maneira de estudar as primeiras construções, mas não revela uma cidade ou casa de 476 mil anos. Ele demonstra que habilidades de trabalhar madeira existiam muito antes do Homo sapiens, deixando questões abertas para novas escavações.