O sapato de 5.500 anos achado na caverna Areni-1, na Armênia, conservou o couro quase inteiro e as tiras de ajuste. Fabricado numa única peça, o calçado preservou detalhes da técnica usada pelos moradores daquela época. Sandálias vegetais antigas indicam que a proteção dos pés começou antes desse objeto.

O calçado apareceu inteiro dentro da caverna

A descoberta ocorreu na caverna Areni-1, na Armênia. O objeto foi encontrado em condições que permitiram reconhecer seu formato, seus furos e as tiras usadas para apertá-lo. É um exemplo raro de vestuário cotidiano preservado por milhares de anos.

Pesquisadores identificaram um sapato feito de uma peça de couro dobrada ao redor do pé. Em vez de solado e cabedal montados com várias partes, a fabricação dependia de cortar, modelar e prender o mesmo material de maneira cuidadosa.

Reconstituição da escavação na caverna Areni-1, na Armênia, mostra um sapato antigo de couro preservado entre sedimentos e fibras secas // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os cordões ajudavam a ajustar o sapato?

As tiras atravessavam aberturas preparadas no couro e permitiam aproximar suas bordas. O mecanismo lembra, em princípio, uma amarração atual, embora o desenho da peça e os materiais sejam muito diferentes dos usados em calçados industriais.

A pesquisa publicada na PLOS ONE descreve o conjunto e os estudos feitos para confirmar sua idade. O estado do couro permitiu observar escolhas técnicas que seriam quase impossíveis de recuperar se restassem somente fragmentos pequenos e sem formato definido.

O material ficou protegido por condições especiais

Os vestígios permaneceram em ambiente favorável à conservação, sem exposição contínua à chuva, ao sol e ao desgaste do uso. A combinação das condições locais ajudou a evitar a destruição de uma matéria orgânica normalmente vulnerável.

As características observadas na peça ajudam a entender sua fabricação:

Matéria-prima: uma única peça de couro moldada ao pé.

uma única peça de couro moldada ao pé. Fixação: tiras passadas por furos para aproximar as bordas.

tiras passadas por furos para aproximar as bordas. Local: caverna Areni-1, em território da atual Armênia.

caverna Areni-1, em território da atual Armênia. Conservação: detalhes reconhecíveis após cerca de 5.500 anos.

detalhes reconhecíveis após cerca de 5.500 anos. Pesquisa: análises e datação apresentadas em estudo científico.

análises e datação apresentadas em estudo científico. Limite: não é o calçado mais antigo de todos os materiais.

não é o calçado mais antigo de todos os materiais. Uso: objeto de proteção, sem identificação segura de seu dono.

O Museu de História da Armênia mantém informações sobre a peça e a sua descoberta. O registro permite comparar o objeto com calçados feitos em outros períodos, mas não demonstra quantas pessoas usavam exatamente o mesmo modelo naquele povoado.

Esse é o sapato mais antigo do mundo?

O achado é considerado um dos sapatos de couro mais antigos conhecidos, com cerca de 5.500 anos. Isso não significa que tenha sido o primeiro calçado da humanidade ou que ninguém tenha protegido os pés antes de sua fabricação.

Existem sandálias feitas de fibras vegetais que são mais antigas. A diferença importante está no tipo de objeto preservado e na matéria-prima identificada, não numa competição que transforme qualquer descoberta isolada no início absoluto do uso de calçados.

Artesão reproduz a técnica de um sapato de couro semelhante ao Areni-1, dobrando uma peça única e passando tiras pelos furos superiores // Imagem ilustrativa feita por IA

A fabricação revela uma solução para o dia a dia

O couro moldado ao pé oferecia uma barreira de proteção entre a pele e o terreno. As amarrações permitiam algum ajuste, característica útil quando o calçado precisava permanecer firme durante movimentos repetidos e atividades realizadas fora de casa.

A forma é simples, mas exige planejamento do corte e dos furos. Quem fabricou a peça precisou considerar o tamanho do pé, a resistência do couro e o caminho das tiras, mesmo sem máquinas modernas ou materiais sintéticos.

O que o sapato permite saber sobre seus usuários?

O objeto comprova uma técnica de fabricação antiga, mas não revela sozinho a profissão, a idade ou a história pessoal de quem o calçou. Mesmo a presença de fibras em seu interior precisa ser interpretada de acordo com o contexto da escavação.

O maior valor do achado está na preservação de detalhes concretos de uma necessidade cotidiana. O sapato da Armênia mostra que soluções de proteção e ajuste dos pés já eram elaboradas há milênios, sem precisar atribuir a ele uma origem única dos calçados.