EM FOCO Resumo da matéria 01 Passos sob a areia Pegadas humanas apareceram em camadas que faziam parte das margens de um antigo lago, hoje cobertas pelas dunas brancas do parque. 02 Data mais antiga Sementes, pólen e minerais do solo sustentam uma faixa entre 21 mil e 23 mil anos para as marcas. 03 Chegada mais cedo Os registros ampliam a história da presença humana na América do Norte e revelam circulação em plena fase fria da era glacial.

Em White Sands, no Novo México, pegadas de 23 mil anos preservadas no solo apontam para pessoas na América do Norte durante a última era glacial. A pesquisa encontrou marcas humanas em sedimentos antigos, e testes feitos em diferentes materiais reforçaram uma presença anterior às datas antes aceitas.

Como as pegadas de 23 mil anos ficaram conservadas?

As pegadas humanas apareceram em camadas de sedimento na região do antigo lago Otero, dentro de White Sands. Quando o terreno estava úmido, os pés deixaram marcas na lama. Novas camadas se depositaram por cima e ajudaram a preservar os contornos por milhares de anos.

Naquela época, a paisagem não era o deserto de dunas conhecido hoje. Havia água, vegetação e grandes animais, como mamutes e preguiças gigantes. As marcas humanas fazem parte desse ambiente antigo e permitem estudar a circulação de pessoas sem depender apenas de ferramentas de pedra.

Uma descoberta no solo abriu novas perguntas sobre os primeiros habitantes do continente.

De onde veio a idade atribuída a essas marcas?

A primeira datação analisou sementes antigas de plantas aquáticas encontradas acima e abaixo das camadas de pegadas. O carbono preservado nelas apontou uma faixa aproximada de 21 mil a 23 mil anos. Como a água pode carregar carbono velho, a idade precisou de confirmação.

Em 2023, uma equipe do Serviço Geológico dos Estados Unidos analisou pólen de plantas terrestres e minerais de quartzo. Os resultados independentes reforçaram a mesma faixa de idade. O quartzo permite estimar quando os grãos de areia foram expostos à luz pela última vez.

Por que a data mudou a história da ocupação americana?

Antes dessas análises, uma estimativa bastante divulgada situava a chegada humana à América do Norte entre 13,5 mil e 16 mil anos atrás. As marcas de White Sands apontam presença bem anterior, durante um dos períodos mais frios da última era glacial.

Isso altera o debate sobre quando pessoas já viviam no continente, mas não determina o dia da primeira chegada nem uma única rota de migração. O solo registra passagens em diferentes momentos, e não a viagem completa dos grupos que alcançaram essa região.

A seguir listamos quatro sinais usados na pesquisa que explicam a importância das marcas:

Pegadas humanas: marcas em sequência indicam que pessoas atravessaram o terreno úmido.

marcas em sequência indicam que pessoas atravessaram o terreno úmido. Camadas de lama: os rastros ficaram entre depósitos que serviram de referência.

os rastros ficaram entre depósitos que serviram de referência. Sementes antigas: o carbono guardado nas plantas ofereceu a primeira estimativa.

o carbono guardado nas plantas ofereceu a primeira estimativa. Novas medições: pólen e quartzo reforçaram a faixa de idade encontrada.

A idade das pegadas é o ponto central de uma discussão entre cientistas.

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Quais indícios foram usados para conferir o resultado?

As sementes de uma planta chamada Ruppia cirrhosa estavam em níveis próximos aos rastros. Como ela vivia na água, os cientistas investigaram se o carbono do lago poderia ter distorcido a idade original. Essa dúvida levou a métodos complementares de verificação.

A comparação com pólen terrestre e a medição da luz armazenada no quartzo produziram datas compatíveis. O conjunto de testes torna a estimativa mais forte do que uma medida isolada. Ainda assim, as datas indicam uma faixa aproximada, e não o ano exato de cada passo.

A seguir listamos quatro formas de evidência que sustentam a idade das pegadas:

DADOS EM FOCO Como a idade foi verificada Quadro com informações sobre como a idade foi verificada Material Método Resultado principal Sementes de lago Datação por carbono Estimativa inicial de 21 a 23 mil anos Pólen de terra Datação por carbono Idade compatível com as sementes Grãos de quartzo Luminescência Confirmação independente da antiguidade Camadas do solo Posição dos rastros Ligação entre materiais e pegadas

O que as pegadas ainda não contam sobre seus autores?

As pegadas mostram a presença de pessoas, mas não revelam seus nomes, língua ou origem precisa. Também não permitem concluir quantos grupos atravessaram a região. A análise de trilhas e do tamanho das marcas ajuda a estudar deslocamentos e possíveis diferenças de idade.

O valor de White Sands está em conservar um registro direto de passos humanos no passado remoto. Com sementes, pólen e areia apontando para datas semelhantes, a descoberta tornou mais antiga a história comprovada dessa presença, sem encerrar todas as dúvidas sobre o povoamento das Américas.