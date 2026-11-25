Antes de existir uma plantação de trigo, já havia gente preparando algo parecido com pão. Em uma fogueira na Jordânia, pesquisadores encontraram migalhas queimadas de 14.400 anos. O achado muda a ordem que se imagina para a história da comida: primeiro veio o preparo, depois a agricultura se espalhou.

Uma fogueira guardou pistas de uma receita antiga

O alimento não apareceu como um pão inteiro. Eram 24 pequenos restos carbonizados, recuperados no sítio arqueológico de Shubayqa 1, no nordeste da Jordânia. Apesar do tamanho, os fragmentos conservaram detalhes suficientes para uma análise cuidadosa de sua composição.

O sítio era ocupado por grupos conhecidos como natufienses, que viviam da coleta e da caça. A equipe da University College London estudou as amostras ao microscópio e identificou sinais de uma preparação feita com plantas moídas e submetidas ao calor.

Vista da estrutura circular de Shubayqa 1 destaca a fogueira antiga e o piso de basalto, com arqueólogos trabalhando junto às pedras // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os pesquisadores reconheceram o pão?

A aparência escura dos fragmentos não bastava para saber o que havia sido preparado. Os pesquisadores observaram a estrutura das partículas vegetais, os espaços internos e marcas que podiam indicar o processamento de ingredientes antes do cozimento na fogueira.

O estudo publicado na revista PNAS, disponível no repositório científico da UCL, descreve alimentos achatados semelhantes a pães sem fermento. Isso não significa que eles fossem iguais ao pão industrializado ou que existisse uma receita única entre aquelas comunidades.

O preparo exigia trabalho mesmo sem lavouras

Para produzir uma massa, era necessário conseguir plantas, separar partes aproveitáveis e triturá-las. O uso de cereais silvestres mostra que a cozinha já envolvia várias etapas antes de se tornar comum plantar e colher nos mesmos terrenos.

O que os pequenos restos permitem entender sobre o preparo:

Ingredientes: plantas recolhidas na paisagem, incluindo cereais que cresciam sem cultivo organizado.

plantas recolhidas na paisagem, incluindo cereais que cresciam sem cultivo organizado. Trituração: processamento das sementes antes de juntar os ingredientes da massa.

processamento das sementes antes de juntar os ingredientes da massa. Calor: contato com o fogo, que deixou pedaços escuros e resistentes.

contato com o fogo, que deixou pedaços escuros e resistentes. Formato: fragmentos compatíveis com alimento achatado, sem a aparência do pão atual.

fragmentos compatíveis com alimento achatado, sem a aparência do pão atual. Limite: não existe registro escrito da receita, da quantidade ou do sabor.

não existe registro escrito da receita, da quantidade ou do sabor. Local: Shubayqa 1, sítio do nordeste da Jordânia onde as migalhas foram recolhidas.

Shubayqa 1, sítio do nordeste da Jordânia onde as migalhas foram recolhidas. Exame: microscopia para observar detalhes que não aparecem numa inspeção rápida.

O preparo talvez fosse reservado a ocasiões específicas, mas os fragmentos não revelam a frequência com que era feito. A pesquisa sobre os 14.400 anos demonstra a existência daquele alimento, não o cardápio completo ou a rotina de todas as famílias.

Reencenação de grupo natufiense na Jordânia mostra cereais silvestres sendo moídos e pequenas massas achatadas próximas à fogueira // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a descoberta muda a ordem conhecida?

Durante muito tempo, uma explicação simples dizia que o pão apareceu porque as pessoas começaram a cultivar cereais. Os achados de Shubayqa 1 mostram que um alimento parecido com pão já era preparado aproximadamente quatro milênios antes da expansão regional da agricultura.

Isso não prova que fazer pão tenha causado a agricultura. A hipótese discutida pelos autores é que o interesse por esses alimentos possa ter contribuído para mudanças posteriores. A relação entre alimentação e cultivo continua sendo investigada com outros vestígios.

Outros achados ajudam a comparar a alimentação

Restos de sementes, ferramentas de moagem e vasos de épocas diferentes mostram como os hábitos mudaram. A notícia da University College London explica que as pessoas podiam cozinhar com recursos disponíveis ao redor, muito antes das primeiras aldeias agrícolas da região.

A história do pão também reúne técnicas criadas em períodos distintos. Comparar um fragmento antigo com um pão mais recente exige atenção às datas: a presença de trigo não prova, sozinha, que o cereal tenha sido plantado.

O que ficou preservado para a arqueologia?

A descoberta vale justamente porque alimentos quase sempre se desfazem com o tempo. A carbonização dos fragmentos ajudou a manter partes da estrutura original. Sem ela, a fogueira poderia parecer apenas mais um lugar onde comunidades antigas se aqueciam ou cozinhavam outros ingredientes.

O conjunto revela uma habilidade culinária desenvolvida antes da agricultura local se firmar. Em vez de imaginar uma passagem brusca da coleta para a lavoura, os pesquisadores encontram mudanças graduais na alimentação, feitas de testes, escolhas e técnicas que deixaram poucas marcas.