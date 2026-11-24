Ferramentas de pedra encontradas no sítio de Longtan, no sudoeste da China, foram associadas por pesquisadores à técnica Quina, usada para produzir raspadores resistentes. O conjunto tem cerca de 50 mil a 60 mil anos. A identificação foi publicada em estudo científico, mas recebeu questionamentos e segue em debate.

As ferramentas vieram do sítio de Longtan

O material foi recuperado em Longtan, na província chinesa de Yunnan. Os arqueólogos identificaram raspadores, núcleos usados para retirar lascas e resíduos do processo de fabricação, formando um conjunto que permite estudar diferentes etapas de produção. O conjunto inclui diferentes etapas de fabricação dos instrumentos.

A Universidade de Washington apresentou a descoberta em 2025 e destacou a idade aproximada de 55 mil anos. O estudo argumenta que a presença de ferramentas desse tipo amplia a variedade de técnicas conhecidas no leste asiático.

O que caracteriza a técnica Quina?

O nome Quina é usado para um modo de produzir e renovar bordas cortantes em peças de pedra, muitas vezes espessas. O trabalho pode deixar marcas de retoque repetido, permitindo aproveitar melhor uma ferramenta durante diferentes tarefas. As datas aproximadas não identificam quem produziu cada peça.

Os autores identificaram características semelhantes às de conjuntos estudados em outras regiões. A pesquisa original disponível no PubMed Central descreve as peças e os resíduos associados, mas reconhecer uma técnica exige comparar todo o processo, não apenas o formato final.

Os raspadores mostram um trabalho planejado

As peças indicam escolha de matéria-prima, retirada de lascas e renovação das bordas. Pequenos sinais de uso podem ajudar a investigar o contato com madeira, ossos e outros materiais, embora a função exata de cada objeto nem sempre seja conhecida.

Os pesquisadores observaram diferentes sinais para estudar a fabricação:

Raspadores: peças com bordas trabalhadas e renovadas

peças com bordas trabalhadas e renovadas Núcleos: pedras usadas para extrair lascas

pedras usadas para extrair lascas Resíduos: fragmentos deixados durante a produção

fragmentos deixados durante a produção Datas: vestígios atribuídos a cerca de 50 mil a 60 mil anos

vestígios atribuídos a cerca de 50 mil a 60 mil anos Comparações: objetos europeus serviram de referência para o estudo

objetos europeus serviram de referência para o estudo Debate: uma crítica científica questionou a classificação Quina

O conjunto é importante porque reúne ferramentas prontas e restos de fabricação. Assim, os pesquisadores tentam reconstruir uma sequência técnica, em vez de depender de uma pedra isolada que poderia ter sido produzida de maneiras diferentes. Retoques repetidos podem prolongar o uso de um raspador.

Por que a identificação gerou discussão?

A comparação com a tecnologia de pedra lascada é complexa porque formas semelhantes podem surgir por caminhos técnicos distintos. Em 2025, pesquisadores publicaram uma crítica dizendo que a presença de tecnologia Quina na China ainda deveria ser tratada como hipótese.

Essa contestação não apaga os objetos encontrados em Longtan. Ela pede mais cuidado para separar a existência das ferramentas da classificação do conjunto como Quina. A pesquisa pode avançar com novas análises de lascamento, uso e comparação entre sítios. A discussão inclui classificações feitas por especialistas diferentes.

A descoberta amplia as perguntas sobre grupos humanos

O leste da Ásia guardava diferentes tradições de fabricação de instrumentos no Pleistoceno. Reconhecer essa diversidade evita imaginar que todas as comunidades seguiam o mesmo caminho ou que uma região ficou tecnologicamente parada durante milhares de anos. A descoberta não prova presença de neandertais na China.

As semelhanças entre ferramentas chinesas e europeias não demonstram, sozinhas, migração de um povo ou transmissão direta da técnica. Para discutir contatos, seria necessário reunir mais vestígios, datas e informações sobre os grupos que ocuparam a região.

O que ainda se discute sobre a técnica Quina?

O resultado mais seguro é a presença de um conjunto antigo e variado de raspadores e resíduos de fabricação em Longtan. A associação específica à tradição Quina é uma proposta importante, mas não aceita sem reservas por todos os pesquisadores.

A descoberta mostra como uma classificação arqueológica pode ser revisada quando surgem argumentos e comparações novas. Estudar a fabricação das ferramentas continua essencial para entender as capacidades técnicas e a diversidade das populações humanas antigas. Outros sítios podem ajudar a comparar tradições técnicas.