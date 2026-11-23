Potes encontrados em cerritos do sul do Brasil guardaram resíduos químicos ligados ao preparo de peixe e de plantas. O estudo analisou fragmentos de cerâmica de comunidades próximas à lagoa dos Patos. Sinais de fermentação sugerem um possível uso das plantas, mas não identificam uma bebida específica com certeza.

Os potes foram encontrados em cerritos

Os cerritos são elevações construídas ou modificadas por populações antigas em ambientes úmidos. No sul do Brasil, eles guardam informações sobre moradia, alimentação e atividades coletivas, mesmo quando os objetos foram encontrados quebrados. As amostras pertencem a dois sítios próximos entre si.

Pesquisadores estudaram cerâmicas de Pontal da Barra, na região da lagoa dos Patos. O artigo científico publicado na PLOS ONE analisou resíduos orgânicos em 54 fragmentos de dois cerritos, comparando marcadores químicos e dados do contexto arqueológico.

Escavação num cerrito de Pontal da Barra revela fragmentos de cerâmica em solo escuro, com banhados e vegetação baixa ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os resíduos revelam o preparo de alimentos?

Depois de muitas gerações, vestígios de gordura podem continuar presos nas paredes de um pote. Técnicas químicas identificam moléculas e ajudam a avaliar se o recipiente entrou em contato com alimentos de origem animal ou vegetal. Resíduos antigos podem estar preservados mesmo em pequenos fragmentos.

No caso brasileiro, parte das amostras apresentou sinais compatíveis com preparo de peixes de estuário. Outras indicaram produtos vegetais. O registro do estudo no PubMed resume a distinção feita pelos pesquisadores, sem afirmar que todos os recipientes tinham a mesma função.

Peixe e plantas aparecem em usos diferentes

Os vestígios apontam para tarefas culinárias variadas. Cozinhar peixe num recipiente e preparar materiais vegetais em outro pode deixar assinaturas químicas distintas, embora esses sinais precisem ser comparados com possíveis alterações ocorridas após o enterramento. O ambiente estuarino favorecia atividades relacionadas à pesca.

Os principais resultados foram separados pelo tipo de material identificado:

Peixe: gordura compatível com preparo de espécies estuarinas

gordura compatível com preparo de espécies estuarinas Plantas: sinais químicos de produtos vegetais

sinais químicos de produtos vegetais Microrganismos: lipídios que sugerem fermentação

lipídios que sugerem fermentação Cerâmica: 54 fragmentos examinados em dois cerritos

54 fragmentos examinados em dois cerritos Sítios: amostras retiradas de PSG-02 e PSG-07

amostras retiradas de PSG-02 e PSG-07 Limite: não foi identificada uma receita de bebida específica

Lipídios associados à atividade microbiana surgiram principalmente nas amostras ligadas a plantas. Isso sustenta a hipótese de fermentação, mas não permite reconhecer a receita, o sabor, o teor alcoólico ou a ocasião exata em que o preparo foi consumido.

Pesquisadora retira pequena amostra de cerâmica de Pontal da Barra, com tubos e equipamento de análise química sobre a bancada // Imagem ilustrativa feita por IA

As plantas fermentadas indicam uma bebida?

Os autores consideram possível que materiais vegetais tenham sido fermentados para produzir uma bebida. Essa é uma interpretação coerente com os resíduos, e não a descoberta direta de um líquido guardado no pote. O conteúdo original desapareceu.

A fermentação é um processo que pode transformar alimentos e produzir diferentes resultados. Sem identificar as espécies vegetais e as condições do preparo, não é correto atribuir aos moradores um tipo preciso de bebida ou ritual. Uma mesma substância pode aparecer em preparos diferentes.

Reencenação de comunidade antiga junto à lagoa dos Patos mostra preparo de peixe e coleta de plantas, com cerâmica perto do fogo // Imagem ilustrativa feita por IA

A pesca ajuda a explicar as escolhas culinárias

A região estuarina oferecia recursos aquáticos importantes às comunidades locais. Os resíduos de peixe nas cerâmicas combinam com um ambiente em que pescar fazia parte do cotidiano, mas não mostram a frequência exata das refeições de cada família. Os marcadores não revelam como a bebida seria servida.

O estudo permite discutir preparo e partilha de alimentos ao lado de outras pistas arqueológicas. Um conjunto de potes pode indicar práticas sociais, porém o tamanho da reunião e a identidade de quem participou não podem ser reconstruídos apenas por moléculas.

Até onde os resíduos permitem concluir?

Pedaços de potes aparentemente simples podem preservar informações que não aparecem numa análise visual. Ao estudar resíduos, os arqueólogos ampliam as perguntas sobre alimentação, escolha de ingredientes e uso dos recipientes em diferentes ocasiões. A preservação depende de condições químicas do enterramento.

A conclusão mais segura distingue sinais químicos de interpretações culturais. Há evidências para preparo de peixe e produtos vegetais, enquanto a fermentação e o possível uso em bebidas permanecem hipóteses sustentadas, mas abertas a novos testes.