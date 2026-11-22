Um crânio ligado à cultura Xinglongwa, na China, apresentou molares perfurados que pesquisadores interpretam como possível intervenção dentária de cerca de 8 mil anos. O achado pode ser um dos exemplos mais antigos desse cuidado. A data e a perfuração são importantes, mas a intenção do procedimento ainda exige cautela.

A descoberta ocorreu no norte da China

Os restos humanos foram encontrados em um sítio ligado à cultura Xinglongwa, na região de Chifeng. A pesquisa descreve dentes molares com perfurações e apresenta a possibilidade de que elas estejam ligadas a uma forma antiga de cuidado. O contexto da descoberta é parte essencial da interpretação.

O estudo indexado no PubMed foi publicado em 2025 e relaciona o material a uma ocupação de aproximadamente 8 mil anos. O registro não inclui uma descrição direta do tratamento, porque a pessoa viveu milhares de anos antes de qualquer observação moderna.

Arqueóloga examina crânio parcialmente exposto numa escavação em Chifeng, com camadas de solo e ferramentas delicadas de pesquisa // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que um furo pode indicar intervenção?

Uma perfuração feita de propósito tende a apresentar características diferentes de desgaste natural, quebra após a morte ou danos durante o enterramento. Pesquisadores comparam posição, forma e superfície do orifício antes de sugerir atividade humana. Um dano ocorrido após o enterro pode imitar alterações humanas.

A análise deve distinguir o que é possível observar no dente do motivo que levou alguém a modificá-lo. Mesmo quando a marca parece produzida por ferramenta, isso não revela automaticamente se houve dor, doença ou intenção de aliviar sintomas.

O contexto arqueológico define a idade do achado

O material foi atribuído à cultura Xinglongwa, conhecida por sítios pré-históricos no norte chinês. Para interpretar a peça, é essencial ligar o crânio à camada escavada e às datas informadas pela equipe responsável. A forma do orifício precisa ser documentada com cuidado.

Antes de considerar uma perfuração como tratamento, os cientistas avaliam:

Formato: se a abertura lembra o trabalho de uma ferramenta

se a abertura lembra o trabalho de uma ferramenta Superfície: marcas de desgaste e possível alteração posterior

marcas de desgaste e possível alteração posterior Contexto: posição do crânio e idade da camada arqueológica

posição do crânio e idade da camada arqueológica Comparação: causas naturais e outros casos conhecidos

causas naturais e outros casos conhecidos Intenção: a finalidade do furo permanece uma interpretação

a finalidade do furo permanece uma interpretação Limites: o achado não confirma um recorde mundial definitivo

A publicação científica original apresenta a perfuração como evidência possível de tratamento dentário muito antigo. Como a conclusão é uma interpretação dos pesquisadores, outros exames e comparações com achados semelhantes podem reforçar ou mudar esse entendimento.

Pesquisadora examina um molar arqueológico ao microscópio, com ampliação da cavidade e das bordas desgastadas no monitor // Imagem ilustrativa feita por IA

Esse seria o tratamento dentário mais antigo?

A prioridade mundial não está estabelecida de forma definitiva. Há evidências antigas de intervenções e alterações dentárias em outras regiões, com métodos e datas diferentes. Comparar descobertas exige saber se cada vestígio realmente representa uma ação de cuidado.

A história dos tratamentos dentários reúne exemplos de técnicas usadas em sociedades antigas. O caso chinês é relevante pelo período proposto, mas a expressão “o primeiro do mundo” ultrapassa o que um achado isolado consegue demonstrar. A presença da marca não revela a ferramenta original.

Pesquisadores comparam crânio antigo e ampliações de dentes num laboratório, avaliando possíveis origens das perfurações // Imagem ilustrativa feita por IA

Os dentes guardam sinais de atividades antigas

Dentes podem preservar informações mesmo quando outros tecidos se perderam. Desgaste, marcas de ferramentas, mudanças na superfície e doenças ajudam a investigar alimentação e práticas do passado, desde que as interpretações não sejam confundidas com observações diretas. Datas de sítios diferentes não são automaticamente comparáveis.

Uma pequena perfuração pode ter mais de uma origem. Por isso, o estudo cuidadoso da forma do orifício e de sua relação com o restante da dentição é decisivo. Um sinal fora de contexto pode produzir uma explicação enganosa.

O que ainda precisa ser comprovado?

O molar perfurado permite investigar se pessoas da pré-história já tentavam modificar dentes com uma finalidade prática. A possibilidade é significativa, mas não revela qual instrumento foi usado nem comprova o resultado de um tratamento. Não há registro escrito daquele possível procedimento antigo.

A forma mais precisa de apresentar o achado é reconhecer seu potencial histórico sem anunciar um recorde definitivo. Novas análises podem esclarecer o procedimento e ampliar o conhecimento sobre as práticas de cuidado em comunidades antigas da China.